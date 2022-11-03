https://ria.ru/20221103/yaroslavl-1829090600.html

Евраев пообещал развивать территорию "Красного Перекопа" в Ярославле

Евраев пообещал развивать территорию "Красного Перекопа" в Ярославле - РИА Новости, 03.11.2022

Евраев пообещал развивать территорию "Красного Перекопа" в Ярославле

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в четверг побывал на площадке одного из старейших текстильных предприятий России, комбинате технических тканей... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T18:47

2022-11-03T18:47

2022-11-03T18:47

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михаил евраев

ярославль

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в четверг побывал на площадке одного из старейших текстильных предприятий России, комбинате технических тканей "Красный Перекоп" в Ярославле, и обсудил с коллективом планы по комплексному развитию фабричного микрорайона, сообщает правительство региона."Красный Перекоп" в этом году отметил 300-летний юбилей.По данным областного правительства, Евраев обсудил с трудовым коллективом планы по развитию производства и комплексной реновации фабричного микрорайона. Площадь территории реновации составит около 64 гектаров. Для реализации проекта будут привлечены инвесторы и средства предприятия."Необходимо комплексное развитие территории, единый план, который будет предложен инвесторам, готовым строить здесь офисные, торговые помещения, проводить благоустройство. Все составляющие успеха есть: место историческое, красивое и имеет выгодное расположение, есть поддержка со стороны региона, города, руководства комбината. Здесь можно реализовать яркие, масштабные и интересные проекты",- цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.Генеральный директор АО "Красный Перекоп" Петр Шелкошвейн поддержал губернатора и подчеркнул, что задача – сделать этот микрорайон образцом города будущего.В ходе общения с главой региона работники фабрики задали вопрос о благоустройстве Петропавловского парка. Евраев высказал уверенность, что эта территория в перспективе может стать точкой притяжения для жителей и туристов. Он отметил, что в планах у правительства области на 2024 год – реставрация церкви Петра и Павла, а также перевод территории в региональную собственность, что даст возможности для ее дальнейшего благоустройства.Обсуждались в ходе встречи с губернатором и вопросы работы общественного транспорта, ремонта дорог и подъездов к социальным учреждениям, в частности, Суринского путепровода."Разово вложить порядка полутора миллиардов рублей в ремонт этого объекта возможности сейчас нет. Проводим работы, чтобы по Суринскому путепроводу можно было ездить. В следующем году будет более серьезный ремонт. Придется постоянно вкладывать средства в поддержание путепровода в рабочем состоянии, пока не найдем серьезные суммы, чтобы сделать его основательно", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.

https://ria.ru/20221101/vyplata-1828437086.html

https://ria.ru/20221102/krym-1828747601.html

https://ria.ru/20221101/evropa-1828250039.html

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михаил евраев, ярославль, ярославская область, россия