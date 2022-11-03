https://ria.ru/20221103/yakutiya-1828876868.html

В Якутии прошли командно-штабные учения по гражданской обороне

В Якутии прошли командно-штабные учения по гражданской обороне - РИА Новости, 03.11.2022

В Якутии прошли командно-штабные учения по гражданской обороне

Свыше 700 человек в Якутии приняли участие во всероссийских командно-штабных учениях по гражданской обороне, готовность всех служб оценена на "хорошо", сообщил... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T10:30

2022-11-03T10:30

2022-11-03T10:30

республика саха (якутия)

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 3 ноя – РИА Новости. Свыше 700 человек в Якутии приняли участие во всероссийских командно-штабных учениях по гражданской обороне, готовность всех служб оценена на "хорошо", сообщил РИА Новости начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Павел Гарин.По словам Гарина, все органы Якутской территориальной подсистемы РСЧС переведены в режим повышенной готовности."Участие в ежегодных всероссийских командно-штабных учениях по гражданской обороне приняли свыше 700 человек. В рамках учений уточнены планы по гражданской обороне, состоялись практические мероприятия по проверке защитных сооружений, систем оповещения населения, резервов материальных ресурсов, готовности объектов жизнеобеспечения к возможным ЧС. Также мы проверили силы и средства сети наблюдения лабораторного контроля, созданного на территории республики, куда входят девять министерств и ведомств. Считаю, что на сегодняшний день все службы отработали на "хорошо" и показали готовность к выполнению задач по предназначению", - отметил начальник ГУ МЧС.В свою очередь, председатель государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Дмитрий Лепчиков рассказал агентству о том, что службы лабораторного контроля республики в ходе второго этапа учений продемонстрировали высокую готовность к возможным чрезвычайным ситуациям. "На данном этапе главой республики перед нами поставлена задача по усилению информирования жителей о необходимых действиях, в случае сигнала о ЧС", - сказал он.

https://ria.ru/20221001/pozhary-1820879653.html

республика саха (якутия)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика саха (якутия)