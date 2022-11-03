https://ria.ru/20221103/yakunin-1829125867.html

СМИ: апелляционный суд в Норвегии оставил Якунина под стражей

СМИ: апелляционный суд в Норвегии оставил Якунина под стражей - РИА Новости, 03.11.2022

СМИ: апелляционный суд в Норвегии оставил Якунина под стражей

Апелляционный суд в Норвегии принял решение оставить под стражей сына экс-главы РЖД бизнесмена Андрея Якунина, который был задержан за незаконную съемку с... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T21:28

2022-11-03T21:28

2022-11-03T21:28

норвегия

шпицберген

россия

ржд

санкции в отношении россии

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МУРМАНСК, 3 ноя – РИА Новости. Апелляционный суд в Норвегии принял решение оставить под стражей сына экс-главы РЖД бизнесмена Андрея Якунина, который был задержан за незаконную съемку с использованием беспилотника на Шпицбергене и не стал обжаловать постановление окружного суда об аресте, до 29 ноября, сообщила телерадиокомпания NRK.По словам адвоката Якунина Бернта Хейберга, его подзащитный уверен, что норвежская правовая система в конце концов "увидит несправедливость и произвол в этом процессе и примет правильное решение".Как сообщает телекомпания со ссылкой на адвоката, Якунин категорически не согласен с оценками апелляционного суда, но предпочел бы провести ближайшие недели, готовясь к возможному основному слушанию дела в районном суде.Окружной суд в Норвегии 31 октября вынес постановление об освобождении Якунина из-под ареста, однако на следующий день прокуратура обжаловала это решение, и бизнесмен не стал подавать апелляцию.С начала специальной военной операции РФ на Украине Норвегия запретила российским компаниям и гражданам использовать беспилотники в Норвегии. За последние несколько недель полиция Норвегии задержала семерых россиян в разных регионах страны за съемку с беспилотников, все они были заключены под стражу, позже некоторых из них отпустили. Среди задержанных оказался сын экс-главы РЖД Андрей Якунин. Якунину предъявили обвинение в управлении дроном с июля по середину октября на Шпицбергене. При этом у мужчины есть как российское, так и британское гражданство, а, согласно Шпицбергенскому трактату, на архипелаге запрещена любая дискриминация по национальному признаку.Сам Якунин заявлял, что оказывает содействие местной полиции в расследовании и рассчитывает, что ситуация скоро разрешится. Его адвокаты подчеркивают, что на сайте губернатора Шпицбергена не было информации о запрете на использование дронов иностранцами и, следовательно, у Якунина не было оснований полагать, что ему запрещено заниматься этой деятельностью. Вину Якунин не признает.

https://ria.ru/20221028/norvegiya-1827619938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

норвегия, шпицберген, россия, ржд, санкции в отношении россии