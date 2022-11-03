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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве, Харькове и Никополе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве, Харькове и Никополе - РИА Новости, 03.11.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве, Харькове и Никополе
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаеве, Харькове и Никополе на Украине, говорится в публикации "Страны.ua". РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T01:52
2022-11-03T01:52
2022-11-03T01:52
специальная военная операция на украине
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владимир путин
владимир зеленский
украина
харьков
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаеве, Харькове и Никополе на Украине, говорится в публикации "Страны.ua".Также СМИ сообщило о взрывах в Кривом Роге, где ранее частично отсутствовала электроэнергия.Вооруженные силы с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики по всей Украине: от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов только за 10 и 11 октября было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны. Уже 1 ноября на сайте президента Владимира Зеленского появилась информация, согласно которой серьезно повреждено 40 процентов энергетической инфраструктуры страны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221031/infrastruktura-1828060234.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, Харьков, Россия