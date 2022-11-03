Рейтинг@Mail.ru
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве, Харькове и Никополе - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/vzryvy-1828833365.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве, Харькове и Никополе
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве, Харькове и Никополе - РИА Новости, 03.11.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве, Харькове и Никополе
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаеве, Харькове и Никополе на Украине, говорится в публикации "Страны.ua". РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T01:52
2022-11-03T01:52
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
владимир зеленский
украина
харьков
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143972/64/1439726474_0:368:3934:2580_1920x0_80_0_0_e410868ae0084257c9af6ade2f8f1241.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаеве, Харькове и Никополе на Украине, говорится в публикации "Страны.ua".Также СМИ сообщило о взрывах в Кривом Роге, где ранее частично отсутствовала электроэнергия.Вооруженные силы с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики по всей Украине: от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов только за 10 и 11 октября было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны. Уже 1 ноября на сайте президента Владимира Зеленского появилась информация, согласно которой серьезно повреждено 40 процентов энергетической инфраструктуры страны.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221031/infrastruktura-1828060234.html
украина
харьков
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143972/64/1439726474_1:0:3932:2948_1920x0_80_0_0_37936331ace6cc39289ff7584255c378.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, владимир зеленский, украина, харьков, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина, Харьков, Россия
01:52 03.11.2022
 

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве, Харькове и Никополе

© Fotolia / lester120Панорама Харькова
Панорама Харькова - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Fotolia / lester120
Панорама Харькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаеве, Харькове и Никополе на Украине, говорится в публикации "Страны.ua".
"Сообщают о взрывах в Николаеве и Харькове... Сообщают о взрывах в Никополе Днепропетровской области", — передает издание.
Также СМИ сообщило о взрывах в Кривом Роге, где ранее частично отсутствовала электроэнергия.
Вооруженные силы с 10 октября наносят удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики по всей Украине: от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Как заявил Владимир Путин, это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России.
Центральный зал станции метро Спортивная в Харькове - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
31 октября, 12:07Специальная военная операция на Украине
В Харькове после удара по объекту инфраструктуры обесточен метрополитен
По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в результате ракетных ударов только за 10 и 11 октября было поражено около 30 процентов энергетической инфраструктуры страны. Уже 1 ноября на сайте президента Владимира Зеленского появилась информация, согласно которой серьезно повреждено 40 процентов энергетической инфраструктуры страны.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине. Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:56Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.11.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинВладимир ЗеленскийУкраинаХарьковРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала