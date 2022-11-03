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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаеве, Харькове и Никополе
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаеве, Харькове и Никополе - РИА Новости, 03.11.2022
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаеве, Харькове и Никополе
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаеве, Харькове и Никополе на Украине, говорится в публикации издания Страна.ua. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T00:18
2022-11-03T00:18
2022-11-03T00:18
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
николаев (украина)
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаеве, Харькове и Никополе на Украине, говорится в публикации издания Страна.ua.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221102/nameniki-1828599265.html
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в мире, харьков, николаев (украина), украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Николаев (Украина), Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаеве, Харькове и Никополе
Украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Николаеве, Харькове и Никополе