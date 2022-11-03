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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаеве, Харькове и Никополе

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаеве, Харькове и Никополе - РИА Новости, 03.11.2022

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаеве, Харькове и Никополе

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаеве, Харькове и Никополе на Украине, говорится в публикации издания Страна.ua. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T00:18

2022-11-03T00:18

2022-11-03T00:18

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

николаев (украина)

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаеве, Харькове и Никополе на Украине, говорится в публикации издания Страна.ua.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221102/nameniki-1828599265.html

харьков

николаев (украина)

украина

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в мире, харьков, николаев (украина), украина, вооруженные силы рф