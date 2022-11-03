https://ria.ru/20221103/vznosy-1829134710.html
СР предложила освободить МО от страховых взносов в отношении мобилизованных
СР предложила освободить МО от страховых взносов в отношении мобилизованных - РИА Новости, 03.11.2022
СР предложила освободить МО от страховых взносов в отношении мобилизованных
Министерство обороны России следует освободить от уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды в отношении призванных в рамках частичной мобилизации,... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T22:38
2022-11-03T22:38
2022-11-03T22:38
специальная военная операция на украине
общество
сергей миронов
александр ремезков
россия
госдума рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Министерство обороны России следует освободить от уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды в отношении призванных в рамках частичной мобилизации, соответствующий законопроект направлен в правительство РФ, сообщил лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов."Предлагаю освободить Министерство обороны от уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды в отношении граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Законопроект по данному вопросу направлен на заключение в правительство России", - написал он в своем Telegram-канале.Миронов добавил, что соавтором законопроекта выступил первый замглавы комитета ГД по бюджету и налогам Александр Ремезков.По словам Миронова, такую норму также следует распространить на организации, которые занимаются формированием добровольческих отрядов для работы в рамках спецоперации."По нашему мнению, точно такую же возможность должны иметь различные организации, которые занимаются формированием добровольческих отрядов для работы в рамках СВО", - отметил он.
https://ria.ru/20221103/mobilizatsiya-1829111720.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, сергей миронов, александр ремезков, россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Миронов, Александр Ремезков, Россия, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России
СР предложила освободить МО от страховых взносов в отношении мобилизованных
СР предложила освободить МО от внебюджетных страховых взносов в отношении мобилизованных