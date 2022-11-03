https://ria.ru/20221103/vznosy-1829134710.html

СР предложила освободить МО от страховых взносов в отношении мобилизованных

СР предложила освободить МО от страховых взносов в отношении мобилизованных - РИА Новости, 03.11.2022

СР предложила освободить МО от страховых взносов в отношении мобилизованных

Министерство обороны России следует освободить от уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды в отношении призванных в рамках частичной мобилизации,... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T22:38

2022-11-03T22:38

2022-11-03T22:38

специальная военная операция на украине

общество

сергей миронов

александр ремезков

россия

госдума рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Министерство обороны России следует освободить от уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды в отношении призванных в рамках частичной мобилизации, соответствующий законопроект направлен в правительство РФ, сообщил лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов."Предлагаю освободить Министерство обороны от уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды в отношении граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Законопроект по данному вопросу направлен на заключение в правительство России", - написал он в своем Telegram-канале.Миронов добавил, что соавтором законопроекта выступил первый замглавы комитета ГД по бюджету и налогам Александр Ремезков.По словам Миронова, такую норму также следует распространить на организации, которые занимаются формированием добровольческих отрядов для работы в рамках спецоперации."По нашему мнению, точно такую же возможность должны иметь различные организации, которые занимаются формированием добровольческих отрядов для работы в рамках СВО", - отметил он.

https://ria.ru/20221103/mobilizatsiya-1829111720.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, сергей миронов, александр ремезков, россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии