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СР предложила освободить МО от страховых взносов в отношении мобилизованных - РИА Новости, 03.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/vznosy-1829134710.html
СР предложила освободить МО от страховых взносов в отношении мобилизованных
СР предложила освободить МО от страховых взносов в отношении мобилизованных - РИА Новости, 03.11.2022
СР предложила освободить МО от страховых взносов в отношении мобилизованных
Министерство обороны России следует освободить от уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды в отношении призванных в рамках частичной мобилизации,... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T22:38
2022-11-03T22:38
специальная военная операция на украине
общество
сергей миронов
александр ремезков
россия
госдума рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Министерство обороны России следует освободить от уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды в отношении призванных в рамках частичной мобилизации, соответствующий законопроект направлен в правительство РФ, сообщил лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов."Предлагаю освободить Министерство обороны от уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды в отношении граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Законопроект по данному вопросу направлен на заключение в правительство России", - написал он в своем Telegram-канале.Миронов добавил, что соавтором законопроекта выступил первый замглавы комитета ГД по бюджету и налогам Александр Ремезков.По словам Миронова, такую норму также следует распространить на организации, которые занимаются формированием добровольческих отрядов для работы в рамках спецоперации."По нашему мнению, точно такую же возможность должны иметь различные организации, которые занимаются формированием добровольческих отрядов для работы в рамках СВО", - отметил он.
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общество, сергей миронов, александр ремезков, россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Миронов, Александр Ремезков, Россия, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России
22:38 03.11.2022
 
СР предложила освободить МО от страховых взносов в отношении мобилизованных

СР предложила освободить МО от внебюджетных страховых взносов в отношении мобилизованных

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоенный билет
Военный билет - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Министерство обороны России следует освободить от уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды в отношении призванных в рамках частичной мобилизации, соответствующий законопроект направлен в правительство РФ, сообщил лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов.
"Предлагаю освободить Министерство обороны от уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды в отношении граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации. Законопроект по данному вопросу направлен на заключение в правительство России", - написал он в своем Telegram-канале.
Миронов добавил, что соавтором законопроекта выступил первый замглавы комитета ГД по бюджету и налогам Александр Ремезков.
По словам Миронова, такую норму также следует распространить на организации, которые занимаются формированием добровольческих отрядов для работы в рамках спецоперации.
"По нашему мнению, точно такую же возможность должны иметь различные организации, которые занимаются формированием добровольческих отрядов для работы в рамках СВО", - отметил он.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоСергей МироновАлександр РемезковРоссияГосдума РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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