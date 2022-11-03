В Пушкинском продлили выставку о слепоте в искусстве
Выставка о слепоте в искусстве в ГМИИ имени Пушкина продлена до 20 ноября
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкРоссийский журналист, телеведущий Владислав Флярковский на выставке "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1"
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Выставка "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина продлена до 20 ноября, сообщается в Telegram-канале институции.
На ней представлены живопись, графика, скульптура и мелкая пластика, а также керамические объекты и кабинетные витражи. Многие из отобранных кураторами памятников редко покидают хранение, а какие-то из них показаны публике впервые.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкДевушка на выставке "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1"
Девушка на выставке "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1"
Ряд экспонатов можно потрогать руками, например, фрагмент витража Окна Бытия в церкви Мариенкирхе конца XIV века. Также возле некоторых предметов прикреплены увеличительные стекла, чтобы посетители могли лучше рассмотреть детали.
Экспозиция разделена на две части, первая из которых посвящена редукции зрения и осязательному взгляду, а вторая связана с вариативностью цветового восприятия и синестезией.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкПосетительница у работы Пабло Пикассо "Старый еврей с мальчиком", представленной на выставке "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1"
Посетительница у работы Пабло Пикассо "Старый еврей с мальчиком", представленной на выставке "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1"
Тема ослепления раскрывается в графических листах из Библии Лютера (XVI век) и в немецком кабинетном витраже (XIX век). Картина "голубого периода" Пикассо "Слепой еврей с мальчиком", в частности, иллюстрирует развитие этой темы в искусстве XX века. Большая часть экспозиции посвящена слепому рисованию, распространенному в начале XX века методу создания искусства.
Параллельно выставка исследует концепцию "гаптического" и "оптического" взгляда в живописи, рисунке и скульптуре — кураторы предлагают посетителям сфокусироваться на собственных зрительных ощущениях и сопоставить их с телесным, звуковым и тактильным восприятием. Так, керамические объекты японского художника Нисимуры Ёхэя, созданные специально для этой выставки, предназначены именно для осязательного восприятия.