https://ria.ru/20221103/vystavka-1829094504.html

В Пушкинском продлили выставку о слепоте в искусстве

В Пушкинском продлили выставку о слепоте в искусстве - РИА Новости, 03.11.2022

В Пушкинском продлили выставку о слепоте в искусстве

Выставка "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина продлена до... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T20:53

2022-11-03T20:53

2022-11-03T20:53

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Выставка "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина продлена до 20 ноября, сообщается в Telegram-канале институции.На ней представлены живопись, графика, скульптура и мелкая пластика, а также керамические объекты и кабинетные витражи. Многие из отобранных кураторами памятников редко покидают хранение, а какие-то из них показаны публике впервые.Ряд экспонатов можно потрогать руками, например, фрагмент витража Окна Бытия в церкви Мариенкирхе конца XIV века. Также возле некоторых предметов прикреплены увеличительные стекла, чтобы посетители могли лучше рассмотреть детали.Экспозиция разделена на две части, первая из которых посвящена редукции зрения и осязательному взгляду, а вторая связана с вариативностью цветового восприятия и синестезией.Тема ослепления раскрывается в графических листах из Библии Лютера (XVI век) и в немецком кабинетном витраже (XIX век). Картина "голубого периода" Пикассо "Слепой еврей с мальчиком", в частности, иллюстрирует развитие этой темы в искусстве XX века. Большая часть экспозиции посвящена слепому рисованию, распространенному в начале XX века методу создания искусства.Параллельно выставка исследует концепцию "гаптического" и "оптического" взгляда в живописи, рисунке и скульптуре — кураторы предлагают посетителям сфокусироваться на собственных зрительных ощущениях и сопоставить их с телесным, звуковым и тактильным восприятием. Так, керамические объекты японского художника Нисимуры Ёхэя, созданные специально для этой выставки, предназначены именно для осязательного восприятия.

https://ria.ru/20221101/vystavka-1828460443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, пабло пикассо, европа, америка, россия, выставки, музеи, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина