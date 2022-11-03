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В Пушкинском продлили выставку о слепоте в искусстве - РИА Новости, 03.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221103/vystavka-1829094504.html
В Пушкинском продлили выставку о слепоте в искусстве
В Пушкинском продлили выставку о слепоте в искусстве - РИА Новости, 03.11.2022
В Пушкинском продлили выставку о слепоте в искусстве
Выставка "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина продлена до... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T20:53
2022-11-03T20:53
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Выставка "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина продлена до 20 ноября, сообщается в Telegram-канале институции.На ней представлены живопись, графика, скульптура и мелкая пластика, а также керамические объекты и кабинетные витражи. Многие из отобранных кураторами памятников редко покидают хранение, а какие-то из них показаны публике впервые.Ряд экспонатов можно потрогать руками, например, фрагмент витража Окна Бытия в церкви Мариенкирхе конца XIV века. Также возле некоторых предметов прикреплены увеличительные стекла, чтобы посетители могли лучше рассмотреть детали.Экспозиция разделена на две части, первая из которых посвящена редукции зрения и осязательному взгляду, а вторая связана с вариативностью цветового восприятия и синестезией.Тема ослепления раскрывается в графических листах из Библии Лютера (XVI век) и в немецком кабинетном витраже (XIX век). Картина "голубого периода" Пикассо "Слепой еврей с мальчиком", в частности, иллюстрирует развитие этой темы в искусстве XX века. Большая часть экспозиции посвящена слепому рисованию, распространенному в начале XX века методу создания искусства.Параллельно выставка исследует концепцию "гаптического" и "оптического" взгляда в живописи, рисунке и скульптуре — кураторы предлагают посетителям сфокусироваться на собственных зрительных ощущениях и сопоставить их с телесным, звуковым и тактильным восприятием. Так, керамические объекты японского художника Нисимуры Ёхэя, созданные специально для этой выставки, предназначены именно для осязательного восприятия.
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новости культуры, пабло пикассо, европа, америка, россия, выставки, музеи, государственный музей изобразительных искусств имени а. с. пушкина
Культура, Новости культуры, Пабло Пикассо, Европа, Америка, Россия, Выставки, Музеи, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина
20:53 03.11.2022
 
В Пушкинском продлили выставку о слепоте в искусстве

Выставка о слепоте в искусстве в ГМИИ имени Пушкина продлена до 20 ноября

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкРоссийский журналист, телеведущий Владислав Флярковский на выставке "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1"
Российский журналист, телеведущий Владислав Флярковский на выставке Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1 - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Выставка "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие" в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков ГМИИ имени Пушкина продлена до 20 ноября, сообщается в Telegram-канале институции.
На ней представлены живопись, графика, скульптура и мелкая пластика, а также керамические объекты и кабинетные витражи. Многие из отобранных кураторами памятников редко покидают хранение, а какие-то из них показаны публике впервые.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкДевушка на выставке "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1"
Девушка на выставке Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1 - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Девушка на выставке "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1"
Ряд экспонатов можно потрогать руками, например, фрагмент витража Окна Бытия в церкви Мариенкирхе конца XIV века. Также возле некоторых предметов прикреплены увеличительные стекла, чтобы посетители могли лучше рассмотреть детали.
Экспозиция разделена на две части, первая из которых посвящена редукции зрения и осязательному взгляду, а вторая связана с вариативностью цветового восприятия и синестезией.
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в медиабанкПосетительница у работы Пабло Пикассо "Старый еврей с мальчиком", представленной на выставке "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1"
Посетительница у работы Пабло Пикассо Старый еврей с мальчиком, представленной на выставке Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1 - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Посетительница у работы Пабло Пикассо "Старый еврей с мальчиком", представленной на выставке "Котел алхимика. Осязательный взгляд и незрительное восприятие. Часть 1"
Тема ослепления раскрывается в графических листах из Библии Лютера (XVI век) и в немецком кабинетном витраже (XIX век). Картина "голубого периода" Пикассо "Слепой еврей с мальчиком", в частности, иллюстрирует развитие этой темы в искусстве XX века. Большая часть экспозиции посвящена слепому рисованию, распространенному в начале XX века методу создания искусства.
Параллельно выставка исследует концепцию "гаптического" и "оптического" взгляда в живописи, рисунке и скульптуре — кураторы предлагают посетителям сфокусироваться на собственных зрительных ощущениях и сопоставить их с телесным, звуковым и тактильным восприятием. Так, керамические объекты японского художника Нисимуры Ёхэя, созданные специально для этой выставки, предназначены именно для осязательного восприятия.
Посетительница возле картины художника Архипа Куинджи Березовая роща (1879 г.) на выставке-маршруте Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова в Третьяковской галерее в Москве. - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
1 ноября, 17:17Культура
В Третьяковке продлили выставку отвергнутых критиками шедевров
 
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