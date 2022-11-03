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Стенд Made in Russia откроется на выставке Vietnam FoodExpo - РИА Новости, 03.11.2022
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Стенд Made in Russia откроется на выставке Vietnam FoodExpo
Стенд Made in Russia откроется на выставке Vietnam FoodExpo - РИА Новости, 03.11.2022
Стенд Made in Russia откроется на выставке Vietnam FoodExpo
Свою продукцию на коллективном стенде Made in Russia представят 20 российских производителей продовольственных товаров на международной выставке пищевой... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:31
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хошимин
россия
вьетнам
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Свою продукцию на коллективном стенде Made in Russia представят 20 российских производителей продовольственных товаров на международной выставке пищевой промышленности Vietnam Foodexpo 2022, которая пройдет с 16 по 19 ноября в Хошимине, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ)."Российские компании презентуют мясные продукты и полуфабрикаты, консервы, сухое молоко и молочные коктейли, алкогольную продукцию, сиропы, конфеты, печенье, фитнес-десерты и другие товары", - говорится в сообщении.Также для участников экспозиции запланированы двусторонние b2b-переговоры с потенциальными зарубежными партнерами.Выставка пройдет в Сайгонском выставочном и конференц-центре (Saigon Exhibition and Convention Center, Хошимин, Вьетнам).
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хошимин
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хошимин, россия, вьетнам, российский экспортный центр (рэц)
Хошимин, Россия, Вьетнам, Российский экспортный центр (РЭЦ)
12:31 03.11.2022
 

Стенд Made in Russia откроется на выставке Vietnam FoodExpo

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Свою продукцию на коллективном стенде Made in Russia представят 20 российских производителей продовольственных товаров на международной выставке пищевой промышленности Vietnam Foodexpo 2022, которая пройдет с 16 по 19 ноября в Хошимине, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ).
"Российские компании презентуют мясные продукты и полуфабрикаты, консервы, сухое молоко и молочные коктейли, алкогольную продукцию, сиропы, конфеты, печенье, фитнес-десерты и другие товары", - говорится в сообщении.
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Также для участников экспозиции запланированы двусторонние b2b-переговоры с потенциальными зарубежными партнерами.
Выставка пройдет в Сайгонском выставочном и конференц-центре (Saigon Exhibition and Convention Center, Хошимин, Вьетнам).
 
ХошиминРоссияВьетнамРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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