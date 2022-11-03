https://ria.ru/20221103/vystavka-1828927796.html
Стенд Made in Russia откроется на выставке Vietnam FoodExpo
Стенд Made in Russia откроется на выставке Vietnam FoodExpo - РИА Новости, 03.11.2022
Стенд Made in Russia откроется на выставке Vietnam FoodExpo
Свою продукцию на коллективном стенде Made in Russia представят 20 российских производителей продовольственных товаров на международной выставке пищевой... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:31
2022-11-03T12:31
2022-11-03T12:31
хошимин
россия
вьетнам
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Свою продукцию на коллективном стенде Made in Russia представят 20 российских производителей продовольственных товаров на международной выставке пищевой промышленности Vietnam Foodexpo 2022, которая пройдет с 16 по 19 ноября в Хошимине, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ)."Российские компании презентуют мясные продукты и полуфабрикаты, консервы, сухое молоко и молочные коктейли, алкогольную продукцию, сиропы, конфеты, печенье, фитнес-десерты и другие товары", - говорится в сообщении.Также для участников экспозиции запланированы двусторонние b2b-переговоры с потенциальными зарубежными партнерами.Выставка пройдет в Сайгонском выставочном и конференц-центре (Saigon Exhibition and Convention Center, Хошимин, Вьетнам).
https://ria.ru/20221031/rets-1828163542.html
хошимин
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хошимин, россия, вьетнам, российский экспортный центр (рэц)
Хошимин, Россия, Вьетнам, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Свою продукцию на коллективном стенде Made in Russia представят 20 российских производителей продовольственных товаров на международной выставке пищевой промышленности Vietnam Foodexpo 2022, которая пройдет с 16 по 19 ноября в Хошимине, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ).
"Российские компании презентуют мясные продукты и полуфабрикаты, консервы, сухое молоко и молочные коктейли, алкогольную продукцию, сиропы, конфеты, печенье, фитнес-десерты и другие товары", - говорится в сообщении.
Также для участников экспозиции запланированы двусторонние b2b-переговоры с потенциальными зарубежными партнерами.
Выставка пройдет в Сайгонском выставочном и конференц-центре (Saigon Exhibition and Convention Center, Хошимин, Вьетнам
).