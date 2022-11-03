https://ria.ru/20221103/volgograd-1828921862.html
Волгоградский губернатор передал Кузбассу капсулу с землей Мамаева кургана
Волгоградский губернатор передал Кузбассу капсулу с землей Мамаева кургана - РИА Новости, 03.11.2022
Волгоградский губернатор передал Кузбассу капсулу с землей Мамаева кургана
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал капсулу с землей Мамаева кургана во время открытия мемориального комплекса "Героям-сибирякам" в... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:11
2022-11-03T12:11
2022-11-03T12:14
волгоградская область
общество
андрей бочаров
кемерово
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал капсулу с землей Мамаева кургана во время открытия мемориального комплекса "Героям-сибирякам" в Кемерово, сообщает в четверг пресс-служба администрации региона."От имени жителей Волгоградской области, легендарного, непокоренного Сталинграда я поздравляю вас с открытием мемориального комплекса, посвящённого защитникам нашей Родины. Благодарю вас за сохранение исторической памяти и исторического наследия. И с большим уважением передаю на вечное хранение землю с главной высоты России Мамаева кургана героического Сталинграда, который защищали воины-сибиряки", - цитирует ведомство в сообщении слова Бочарова во время церемонии открытия мемориального комплекса в Кемерово.Отмечается, что открытие мемориального комплекса "Героям-сибирякам" и памятника Воину-освободителю положило начало всероссийским мероприятиям в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, которое будет отмечаться 2 февраля 2023 года.Мемориальный комплекс в Кемерово посвящен боевой доблести всех сибиряков, которые проявили героизм в годы Великой Отечественной войны, в том числе – уроженцу Кузбасса Николаю Масалову, который 30 апреля 1945 года вынес из-под огня немецкую девочку. В честь этого подвига в Берлине в Трептов-парке был установлен монумент Воину-освободителю. Решение увековечить подвиг кузбассовца в Кемерово было принято после того, как немецкая сторона отказалась вернуть имя Николая Масалова в списки почетных граждан Берлина.По данным администрации, подготовка к 80-летию победу в Сталинградской битве в Волгоградской области идет полным ходом, в регионе реализуются мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти, поддержку ветеранов, патриотическое воспитание молодёжи. Подготовка к юбилею стала одной из тем встречи президента России Владимира Путина с губернатором Андреем Бочаровым, рассмотрена на заседании оргкомитета под председательством заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.
https://ria.ru/20221103/volgograd-1828887410.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, андрей бочаров, кемерово, волгоградская область
Волгоградская область, Общество, Андрей Бочаров, Кемерово, Волгоградская область
12:11 03.11.2022 (обновлено: 12:14 03.11.2022)
Волгоградский губернатор передал Кузбассу капсулу с землей Мамаева кургана
Губернатор волгоградской области Бочаров передал Кузбассу капсулу с землей Мамаева кургана
ВОЛГОГРАД, 3 ноя – РИА Новости.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров передал капсулу с землей Мамаева кургана во время открытия мемориального комплекса "Героям-сибирякам" в Кемерово, сообщает
в четверг пресс-служба администрации региона.
"От имени жителей Волгоградской области, легендарного, непокоренного Сталинграда я поздравляю вас с открытием мемориального комплекса, посвящённого защитникам нашей Родины. Благодарю вас за сохранение исторической памяти и исторического наследия. И с большим уважением передаю на вечное хранение землю с главной высоты России
Мамаева кургана героического Сталинграда
, который защищали воины-сибиряки", - цитирует ведомство в сообщении слова Бочарова во время церемонии открытия мемориального комплекса в Кемерово.
Отмечается, что открытие мемориального комплекса "Героям-сибирякам" и памятника Воину-освободителю положило начало всероссийским мероприятиям в честь 80-летия победы в Сталинградской битве, которое будет отмечаться 2 февраля 2023 года.
Мемориальный комплекс в Кемерово посвящен боевой доблести всех сибиряков, которые проявили героизм в годы Великой Отечественной войны, в том числе – уроженцу Кузбасса Николаю Масалову, который 30 апреля 1945 года вынес из-под огня немецкую девочку. В честь этого подвига в Берлине в Трептов-парке был установлен монумент Воину-освободителю. Решение увековечить подвиг кузбассовца в Кемерово было принято после того, как немецкая сторона отказалась вернуть имя Николая Масалова в списки почетных граждан Берлина.
По данным администрации, подготовка к 80-летию победу в Сталинградской битве в Волгоградской области идет полным ходом, в регионе реализуются мероприятия, направленные на сохранение исторической памяти, поддержку ветеранов, патриотическое воспитание молодёжи. Подготовка к юбилею стала одной из тем встречи президента России Владимира Путина с губернатором Андреем Бочаровым, рассмотрена на заседании оргкомитета под председательством заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.