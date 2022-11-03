https://ria.ru/20221103/volgograd-1828887410.html

Волгоградская область расширяет сотрудничество с Кузбассом

Волгоградская область расширяет сотрудничество с Кузбассом - РИА Новости, 03.11.2022

Волгоградская область расширяет сотрудничество с Кузбассом

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и глава Кемеровской области Сергей Цивилев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере патриотического... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T11:00

2022-11-03T11:00

2022-11-03T11:00

волгоградская область

волгоградская область

кемеровская область

андрей бочаров

сергей цивилев

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786772314_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_d86965d7b135709264841f5f0b653c75.jpg

ВОЛГОГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и глава Кемеровской области Сергей Цивилев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере патриотического воспитания молодежи и внутреннего туризма, сообщает в четверг пресс-служба администрации Волгоградской области."Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и глава Кемеровской области Сергей Цивилев сегодня поставили подписи под соглашением о стратегическом сотрудничестве - помимо укрепления взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической, культурной сферах регионы планируют реализовывать совместные проекты по патриотическому воспитанию молодежи и внутреннему туризму", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что в четверг волгоградская делегация во главе с Бочаровым примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Сталинградской битве. Также Бочаров посетит промышленные предприятия и культурные объекты. Так, Бочаров уже побывал на заводе "Азот", производящий удобрения."В рамках подписанного соглашения одним из вопросов является обмен практиками по улучшению экологической обстановки. Мы обсудили положительные практики предприятий по улучшению экологической безопасности двух регионов и у нас может получиться большой совместный проект", - цитирует администрации слова Бочарова в сообщении.

https://ria.ru/20220802/volgograd-1806354235.html

https://ria.ru/20220928/putin-1820054175.html

волгоградская область

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

волгоградская область, кемеровская область, андрей бочаров, сергей цивилев, общество