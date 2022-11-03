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Волгоградская область расширяет сотрудничество с Кузбассом - РИА Новости, 03.11.2022
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https://ria.ru/20221103/volgograd-1828887410.html
Волгоградская область расширяет сотрудничество с Кузбассом
Волгоградская область расширяет сотрудничество с Кузбассом - РИА Новости, 03.11.2022
Волгоградская область расширяет сотрудничество с Кузбассом
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и глава Кемеровской области Сергей Цивилев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере патриотического... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:00
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волгоградская область
волгоградская область
кемеровская область
андрей бочаров
сергей цивилев
общество
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ВОЛГОГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и глава Кемеровской области Сергей Цивилев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере патриотического воспитания молодежи и внутреннего туризма, сообщает в четверг пресс-служба администрации Волгоградской области."Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и глава Кемеровской области Сергей Цивилев сегодня поставили подписи под соглашением о стратегическом сотрудничестве - помимо укрепления взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической, культурной сферах регионы планируют реализовывать совместные проекты по патриотическому воспитанию молодежи и внутреннему туризму", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что в четверг волгоградская делегация во главе с Бочаровым примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Сталинградской битве. Также Бочаров посетит промышленные предприятия и культурные объекты. Так, Бочаров уже побывал на заводе "Азот", производящий удобрения."В рамках подписанного соглашения одним из вопросов является обмен практиками по улучшению экологической обстановки. Мы обсудили положительные практики предприятий по улучшению экологической безопасности двух регионов и у нас может получиться большой совместный проект", - цитирует администрации слова Бочарова в сообщении.
https://ria.ru/20220802/volgograd-1806354235.html
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волгоградская область, кемеровская область, андрей бочаров, сергей цивилев, общество
Волгоградская область, Волгоградская область, Кемеровская область, Андрей Бочаров, Сергей Цивилев, Общество
11:00 03.11.2022
 
Волгоградская область расширяет сотрудничество с Кузбассом

Главы Волгоградской и Кемеровской областей подписали соглашение о сотрудничестве

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в медиабанкВолгоград
Волгоград - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ВОЛГОГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и глава Кемеровской области Сергей Цивилев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере патриотического воспитания молодежи и внутреннего туризма, сообщает в четверг пресс-служба администрации Волгоградской области.
"Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и глава Кемеровской области Сергей Цивилев сегодня поставили подписи под соглашением о стратегическом сотрудничестве - помимо укрепления взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической, культурной сферах регионы планируют реализовывать совместные проекты по патриотическому воспитанию молодежи и внутреннему туризму", - говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что в четверг волгоградская делегация во главе с Бочаровым примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию победы в Сталинградской битве. Также Бочаров посетит промышленные предприятия и культурные объекты. Так, Бочаров уже побывал на заводе "Азот", производящий удобрения.
"В рамках подписанного соглашения одним из вопросов является обмен практиками по улучшению экологической обстановки. Мы обсудили положительные практики предприятий по улучшению экологической безопасности двух регионов и у нас может получиться большой совместный проект", - цитирует администрации слова Бочарова в сообщении.
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