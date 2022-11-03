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Чернышенко и Азаров обсудили создание цифрового соцпаспорта семьи военного - РИА Новости, 03.11.2022
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Чернышенко и Азаров обсудили создание цифрового соцпаспорта семьи военного
Чернышенко и Азаров обсудили создание цифрового соцпаспорта семьи военного - РИА Новости, 03.11.2022
Чернышенко и Азаров обсудили создание цифрового соцпаспорта семьи военного
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров доложил вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко о создании цифрового социального паспорта семьи военнослужащего,... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:09
2022-11-03T11:09
общество
дмитрий азаров
дмитрий чернышенко
самарская область
россия
вооруженные силы рф
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САМАРА, 3 ноя – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров доложил вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко о создании цифрового социального паспорта семьи военнослужащего, сообщает пресс-служба правительства региона.По информации пресс-службы, Азаров в ходе рабочей поездки в Москву провел встречу с Чернышенко, одной из главных тем обсуждения стала поддержка участников специальной военной операции и их семей."Регион первым в стране приступил к созданию системы социальных паспортов каждой семьи защитников Отечества… Для обеспечения еще более оперативного сбора информации о мерах поддержки для семей граждан, призванных на военную службу, и контроля их исполнения в Самарской области была разработана цифровая платформа социального паспорта семьи военнослужащего. О разработке системы Дмитрий Азаров доложил заместителю председателя правительства РФ", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, система позволит не только отслеживать уже получаемые семьями меры поддержки, но и оперативно реагировать на новые обращения. Сейчас она проходит тестирование и вскоре будет запущена в регионе. При этом, по информации пресс-службы, цифровая платформа призвана дополнять, а не заменять живое общение с семьями военнослужащих."Поддержка наших воинов и всемерная помощь их семьям – одна из первоочередных задач региональной управленческой команды. Наш прямой долг – позаботиться о семьях, главы которых сейчас защищают Родину, оказать им всестороннюю поддержку в трудную минуту. Такая помощь и поддержка должна быть обеспечена системно. Для этого мы первыми в стране, еще до объявления частичной мобилизации, начали работу по созданию социальных паспортов семей защитников, сегодня эта работа охватывает все категории военнослужащих. Работаем с каждой семьей, выявляем потребности, проблемы, и помогаем в их решении. Это может быть вопрос оказания медицинской помощи, устройства в школу или детский сад, коммунальная проблема. Ответственные ведомства моментально подключаются и помогают. Сейчас создаем и цифровую платформу, с помощью которой этот процесс будет идти более оперативно и лучше контролироваться исполнение", - цитирует Азарова пресс-служба.Также для оперативной отработки обращений, касающихся вопросов частичной мобилизации, на территории Самарской области была организована и продолжает работу горячая линия 122. "В Самарской области колл-центры горячей линии 122 работают без сбоев, субъект укладывается в нормативы по времени дозвона. Благодарю за четко выстроенную работу. Сейчас необходимо сосредоточиться на информировании и предоставлении мер поддержки мобилизованным гражданам и их семьям, выстроить качественную обратную связь с гражданами", - приводит слова Чернышенко пресс-служба.
https://ria.ru/20221103/priamure-1828876099.html
https://ria.ru/20221102/semi-1828825385.html
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общество, дмитрий азаров, дмитрий чернышенко, самарская область, россия, вооруженные силы рф
Общество, Дмитрий Азаров, Дмитрий Чернышенко, Самарская область, Россия, Вооруженные силы РФ
11:09 03.11.2022
 
Чернышенко и Азаров обсудили создание цифрового соцпаспорта семьи военного

Чернышенко и Азаров обсудили создание цифрового социального паспорта семьи военнослужащего

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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САМАРА, 3 ноя – РИА Новости. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров доложил вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко о создании цифрового социального паспорта семьи военнослужащего, сообщает пресс-служба правительства региона.
По информации пресс-службы, Азаров в ходе рабочей поездки в Москву провел встречу с Чернышенко, одной из главных тем обсуждения стала поддержка участников специальной военной операции и их семей.
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"Регион первым в стране приступил к созданию системы социальных паспортов каждой семьи защитников Отечества… Для обеспечения еще более оперативного сбора информации о мерах поддержки для семей граждан, призванных на военную службу, и контроля их исполнения в Самарской области была разработана цифровая платформа социального паспорта семьи военнослужащего. О разработке системы Дмитрий Азаров доложил заместителю председателя правительства РФ", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, система позволит не только отслеживать уже получаемые семьями меры поддержки, но и оперативно реагировать на новые обращения. Сейчас она проходит тестирование и вскоре будет запущена в регионе. При этом, по информации пресс-службы, цифровая платформа призвана дополнять, а не заменять живое общение с семьями военнослужащих.
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"Поддержка наших воинов и всемерная помощь их семьям – одна из первоочередных задач региональной управленческой команды. Наш прямой долг – позаботиться о семьях, главы которых сейчас защищают Родину, оказать им всестороннюю поддержку в трудную минуту. Такая помощь и поддержка должна быть обеспечена системно. Для этого мы первыми в стране, еще до объявления частичной мобилизации, начали работу по созданию социальных паспортов семей защитников, сегодня эта работа охватывает все категории военнослужащих. Работаем с каждой семьей, выявляем потребности, проблемы, и помогаем в их решении. Это может быть вопрос оказания медицинской помощи, устройства в школу или детский сад, коммунальная проблема. Ответственные ведомства моментально подключаются и помогают. Сейчас создаем и цифровую платформу, с помощью которой этот процесс будет идти более оперативно и лучше контролироваться исполнение", - цитирует Азарова пресс-служба.
Также для оперативной отработки обращений, касающихся вопросов частичной мобилизации, на территории Самарской области была организована и продолжает работу горячая линия 122. "В Самарской области колл-центры горячей линии 122 работают без сбоев, субъект укладывается в нормативы по времени дозвона. Благодарю за четко выстроенную работу. Сейчас необходимо сосредоточиться на информировании и предоставлении мер поддержки мобилизованным гражданам и их семьям, выстроить качественную обратную связь с гражданами", - приводит слова Чернышенко пресс-служба.
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ОбществоДмитрий АзаровДмитрий ЧернышенкоСамарская областьРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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