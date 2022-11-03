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Король Бахрейна может посетить Татарстан при следующем визите в Россию

Король Бахрейна может посетить Татарстан при следующем визите в Россию - РИА Новости, 03.11.2022

Король Бахрейна может посетить Татарстан при следующем визите в Россию

Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа может посетить Татарстан во время следующего визита в Российскую Федерацию, сообщила пресс-служба президента Татарстана РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T21:44

2022-11-03T21:44

2022-11-03T21:44

республика татарстан

рустам минниханов

владимир путин

бахрейн

россия

хамад бен иса аль халифа

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 3 ноя – РИА Новости. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа может посетить Татарстан во время следующего визита в Российскую Федерацию, сообщила пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с королем.Минниханов в четверг находится с рабочим визитом в Бахрейне, где принимает участие в форуме "Значение диалога между религиями", встречается с руководством страны."Очень хочу посетить Татарстан. Иншалла, в рамках следующего визита в Российскую Федерацию планирую посетить Татарстан", - цитирует слова Хамад бен Иса Аль Халифа пресс-служба.Король Бахрейна отметил важность личных контактов для укрепления сотрудничества."Наша страна рассматривает Бахрейн как важного торгово-экономического и инвестиционного партнера в ближневосточном регионе. Татарстан на своем уровне стремится вносить вклад в развитие сотрудничества с вашей страной в рамках российско-бахрейнских отношений", - заверил Минниханов.Глава республики рассказал о работе группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", которую он возглавляет по поручению президента России Владимира Путина. При этом он отметил активную позицию в работе представителя Бахрейна. "Шейх Абдулрахман, как член группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", вносит ценный вклад в ее работу", - сказал Минниханов.Президент Татарстана также обратил внимание, что существуют возможности для развития сотрудничества в нефтегазохимическом секторе и нужно глубже изучить возможности кооперации в данной сфере.

бахрейн

россия

республика татарстан (татарстан)

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рустам минниханов, владимир путин, бахрейн, россия, хамад бен иса аль халифа, республика татарстан (татарстан)