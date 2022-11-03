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Король Бахрейна может посетить Татарстан при следующем визите в Россию
Король Бахрейна может посетить Татарстан при следующем визите в Россию - РИА Новости, 03.11.2022
Король Бахрейна может посетить Татарстан при следующем визите в Россию
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа может посетить Татарстан во время следующего визита в Российскую Федерацию, сообщила пресс-служба президента Татарстана РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T21:44
2022-11-03T21:44
2022-11-03T21:44
республика татарстан
рустам минниханов
владимир путин
бахрейн
россия
хамад бен иса аль халифа
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 3 ноя – РИА Новости. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа может посетить Татарстан во время следующего визита в Российскую Федерацию, сообщила пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с королем.Минниханов в четверг находится с рабочим визитом в Бахрейне, где принимает участие в форуме "Значение диалога между религиями", встречается с руководством страны."Очень хочу посетить Татарстан. Иншалла, в рамках следующего визита в Российскую Федерацию планирую посетить Татарстан", - цитирует слова Хамад бен Иса Аль Халифа пресс-служба.Король Бахрейна отметил важность личных контактов для укрепления сотрудничества."Наша страна рассматривает Бахрейн как важного торгово-экономического и инвестиционного партнера в ближневосточном регионе. Татарстан на своем уровне стремится вносить вклад в развитие сотрудничества с вашей страной в рамках российско-бахрейнских отношений", - заверил Минниханов.Глава республики рассказал о работе группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", которую он возглавляет по поручению президента России Владимира Путина. При этом он отметил активную позицию в работе представителя Бахрейна. "Шейх Абдулрахман, как член группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", вносит ценный вклад в ее работу", - сказал Минниханов.Президент Татарстана также обратил внимание, что существуют возможности для развития сотрудничества в нефтегазохимическом секторе и нужно глубже изучить возможности кооперации в данной сфере.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рустам минниханов, владимир путин, бахрейн, россия, хамад бен иса аль халифа, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Владимир Путин, Бахрейн, Россия, Хамад бен Иса Аль Халифа, Республика Татарстан (Татарстан)
КАЗАНЬ, 3 ноя – РИА Новости. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа может посетить Татарстан во время следующего визита в Российскую Федерацию, сообщила пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с королем.
Минниханов в четверг находится с рабочим визитом в Бахрейне, где принимает участие в форуме "Значение диалога между религиями", встречается с руководством страны.
"Очень хочу посетить Татарстан. Иншалла, в рамках следующего визита в Российскую Федерацию планирую посетить Татарстан", - цитирует слова Хамад бен Иса Аль Халифа пресс-служба.
Король Бахрейна отметил важность личных контактов для укрепления сотрудничества.
"Наша страна рассматривает Бахрейн как важного торгово-экономического и инвестиционного партнера в ближневосточном регионе. Татарстан на своем уровне стремится вносить вклад в развитие сотрудничества с вашей страной в рамках российско-бахрейнских отношений", - заверил Минниханов.
Глава республики рассказал о работе группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", которую он возглавляет по поручению президента России Владимира Путина
. При этом он отметил активную позицию в работе представителя Бахрейна. "Шейх Абдулрахман, как член группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", вносит ценный вклад в ее работу", - сказал Минниханов.
Президент Татарстана также обратил внимание, что существуют возможности для развития сотрудничества в нефтегазохимическом секторе и нужно глубже изучить возможности кооперации в данной сфере.