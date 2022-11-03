Рейтинг@Mail.ru
Король Бахрейна может посетить Татарстан при следующем визите в Россию - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20221103/vizit-1829128418.html
Король Бахрейна может посетить Татарстан при следующем визите в Россию
Король Бахрейна может посетить Татарстан при следующем визите в Россию - РИА Новости, 03.11.2022
Король Бахрейна может посетить Татарстан при следующем визите в Россию
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа может посетить Татарстан во время следующего визита в Российскую Федерацию, сообщила пресс-служба президента Татарстана РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T21:44
2022-11-03T21:44
республика татарстан
рустам минниханов
владимир путин
бахрейн
россия
хамад бен иса аль халифа
республика татарстан (татарстан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791985144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b28c042ce39cf834a1732f7b5bf7f2cc.jpg
КАЗАНЬ, 3 ноя – РИА Новости. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа может посетить Татарстан во время следующего визита в Российскую Федерацию, сообщила пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с королем.Минниханов в четверг находится с рабочим визитом в Бахрейне, где принимает участие в форуме "Значение диалога между религиями", встречается с руководством страны."Очень хочу посетить Татарстан. Иншалла, в рамках следующего визита в Российскую Федерацию планирую посетить Татарстан", - цитирует слова Хамад бен Иса Аль Халифа пресс-служба.Король Бахрейна отметил важность личных контактов для укрепления сотрудничества."Наша страна рассматривает Бахрейн как важного торгово-экономического и инвестиционного партнера в ближневосточном регионе. Татарстан на своем уровне стремится вносить вклад в развитие сотрудничества с вашей страной в рамках российско-бахрейнских отношений", - заверил Минниханов.Глава республики рассказал о работе группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", которую он возглавляет по поручению президента России Владимира Путина. При этом он отметил активную позицию в работе представителя Бахрейна. "Шейх Абдулрахман, как член группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", вносит ценный вклад в ее работу", - сказал Минниханов.Президент Татарстана также обратил внимание, что существуют возможности для развития сотрудничества в нефтегазохимическом секторе и нужно глубже изучить возможности кооперации в данной сфере.
бахрейн
россия
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1791985144_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_052eac9bf4a6b11b29b66a879b37e2ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рустам минниханов, владимир путин, бахрейн, россия, хамад бен иса аль халифа, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Рустам Минниханов, Владимир Путин, Бахрейн, Россия, Хамад бен Иса Аль Халифа, Республика Татарстан (Татарстан)
21:44 03.11.2022
 

Король Бахрейна может посетить Татарстан при следующем визите в Россию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкКороль Бахрейна Хамад Бен Исой Аль Халиф
Король Бахрейна Хамад Бен Исой Аль Халиф - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Король Бахрейна Хамад Бен Исой Аль Халиф . Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 3 ноя – РИА Новости. Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа может посетить Татарстан во время следующего визита в Российскую Федерацию, сообщила пресс-служба президента Татарстана по итогам встречи Рустама Минниханова с королем.
Минниханов в четверг находится с рабочим визитом в Бахрейне, где принимает участие в форуме "Значение диалога между религиями", встречается с руководством страны.
"Очень хочу посетить Татарстан. Иншалла, в рамках следующего визита в Российскую Федерацию планирую посетить Татарстан", - цитирует слова Хамад бен Иса Аль Халифа пресс-служба.
Король Бахрейна отметил важность личных контактов для укрепления сотрудничества.
"Наша страна рассматривает Бахрейн как важного торгово-экономического и инвестиционного партнера в ближневосточном регионе. Татарстан на своем уровне стремится вносить вклад в развитие сотрудничества с вашей страной в рамках российско-бахрейнских отношений", - заверил Минниханов.
Глава республики рассказал о работе группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", которую он возглавляет по поручению президента России Владимира Путина. При этом он отметил активную позицию в работе представителя Бахрейна. "Шейх Абдулрахман, как член группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", вносит ценный вклад в ее работу", - сказал Минниханов.
Президент Татарстана также обратил внимание, что существуют возможности для развития сотрудничества в нефтегазохимическом секторе и нужно глубже изучить возможности кооперации в данной сфере.
 
Республика ТатарстанРустам МиннихановВладимир ПутинБахрейнРоссияХамад бен Иса Аль ХалифаРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала