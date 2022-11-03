https://ria.ru/20221103/vinovnyy-1829020487.html

Мировые политики знают виновного в ЧП на "Северном потоке", заявил Вучич

Мировые политики знают виновного в ЧП на "Северном потоке", заявил Вучич - РИА Новости, 03.11.2022

Мировые политики знают виновного в ЧП на "Северном потоке", заявил Вучич

Все мировые политики знают, кто устроил диверсию на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море, но молчат, чтобы не навредить своим государствам, заявил... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T16:02

2022-11-03T16:02

2022-11-03T16:17

александр вучич

сербия

россия

балтийское море

газпром

северный поток

северный поток — 2

турецкий поток

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БЕЛГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Все мировые политики знают, кто устроил диверсию на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море, но молчат, чтобы не навредить своим государствам, заявил президент Сербии Александр Вучич.Вучич еще в конце октября высказал опасение, что на газопроводе "Турецкий поток" или его продолжении "Балканский поток" произойдет диверсия как на "Северном потоке". Он уточнил, что в стране ключевой точкой газотранспортной системы Сербии, по которой газ из РФ поступает через "Турецкий" и "Балканский" потоки, является компрессорная станция в районе муниципалитета Жабаль и несколько газоизмерительных станций, "но они тщательно охраняются спецслужбами и дронами", а больше беспокойства у него вызывает возможность саботажа на море за пределами страны.В четверг сербский лидер присутствует на полигоне "Пасулянске ливаде" на юго-востоке Сербии, где проходит этап учений с боевыми стрельбами "Маневры 2022"."Если завтра устроят саботаж и прервут поставки газа, будут делать вид, что не знают, кто его устроил. Хотя нет политика в мире, который не знает, кто устроил саботаж на Балтике, но все делаем вид и молчим, чтобы не навредить интересам своих стран, это лицемерие правит везде. Если произойдет с "Балканским потоком" – мы переживем", - заявил он журналистам на вопрос про отопительный сезон."У нас всего достаточно – на сегодняшний день имеем 667 миллионов кубических метров газа в коммерческих подземных хранилищах газа (...) и ПХГ Банатски-Двор без российской части, а россияне заполнят свою часть до 250 миллионов кубометров. Мы в наших четырех хранилищах - трех закупленных и одном нашем (государственном – ред.) - имеем 667 миллионов кубометров", - уточнил президент Сербии.В настоящий момент Россия является единственным поставщиком природного газа в Сербию. Официальный Белград по двухлетнему договору с "Газпромом" обеспечил около 2,2 миллиарда кубометров в год или 62% своих годовых потребностей в газе и планирует на своей территории и в Венгрии зарезервировать около 700 миллионов кубических метров газа на зиму.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.

https://ria.ru/20221102/ssha-1828779087.html

https://ria.ru/20221101/serbiya-1828425977.html

https://ria.ru/20221103/sevastopol-1828925205.html

сербия

россия

балтийское море

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александр вучич, сербия, россия, балтийское море, газпром, северный поток, северный поток — 2, турецкий поток, авария на "северных потоках"