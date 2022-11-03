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Мировые политики знают виновного в ЧП на "Северном потоке", заявил Вучич - РИА Новости, 03.11.2022
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Мировые политики знают виновного в ЧП на "Северном потоке", заявил Вучич
Мировые политики знают виновного в ЧП на "Северном потоке", заявил Вучич - РИА Новости, 03.11.2022
Мировые политики знают виновного в ЧП на "Северном потоке", заявил Вучич
Все мировые политики знают, кто устроил диверсию на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море, но молчат, чтобы не навредить своим государствам, заявил... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:02
2022-11-03T16:17
александр вучич
сербия
россия
балтийское море
газпром
северный поток
северный поток — 2
турецкий поток
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БЕЛГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Все мировые политики знают, кто устроил диверсию на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море, но молчат, чтобы не навредить своим государствам, заявил президент Сербии Александр Вучич.Вучич еще в конце октября высказал опасение, что на газопроводе "Турецкий поток" или его продолжении "Балканский поток" произойдет диверсия как на "Северном потоке". Он уточнил, что в стране ключевой точкой газотранспортной системы Сербии, по которой газ из РФ поступает через "Турецкий" и "Балканский" потоки, является компрессорная станция в районе муниципалитета Жабаль и несколько газоизмерительных станций, "но они тщательно охраняются спецслужбами и дронами", а больше беспокойства у него вызывает возможность саботажа на море за пределами страны.В четверг сербский лидер присутствует на полигоне "Пасулянске ливаде" на юго-востоке Сербии, где проходит этап учений с боевыми стрельбами "Маневры 2022"."Если завтра устроят саботаж и прервут поставки газа, будут делать вид, что не знают, кто его устроил. Хотя нет политика в мире, который не знает, кто устроил саботаж на Балтике, но все делаем вид и молчим, чтобы не навредить интересам своих стран, это лицемерие правит везде. Если произойдет с "Балканским потоком" – мы переживем", - заявил он журналистам на вопрос про отопительный сезон."У нас всего достаточно – на сегодняшний день имеем 667 миллионов кубических метров газа в коммерческих подземных хранилищах газа (...) и ПХГ Банатски-Двор без российской части, а россияне заполнят свою часть до 250 миллионов кубометров. Мы в наших четырех хранилищах - трех закупленных и одном нашем (государственном – ред.) - имеем 667 миллионов кубометров", - уточнил президент Сербии.В настоящий момент Россия является единственным поставщиком природного газа в Сербию. Официальный Белград по двухлетнему договору с "Газпромом" обеспечил около 2,2 миллиарда кубометров в год или 62% своих годовых потребностей в газе и планирует на своей территории и в Венгрии зарезервировать около 700 миллионов кубических метров газа на зиму.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
https://ria.ru/20221102/ssha-1828779087.html
https://ria.ru/20221101/serbiya-1828425977.html
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александр вучич, сербия, россия, балтийское море, газпром, северный поток, северный поток — 2, турецкий поток, авария на "северных потоках"
Александр Вучич, Сербия, Россия, Балтийское море, Газпром, Северный поток, Северный поток — 2, Турецкий поток, Авария на "Северных потоках"
16:02 03.11.2022 (обновлено: 16:17 03.11.2022)
 
Мировые политики знают виновного в ЧП на "Северном потоке", заявил Вучич

Вучич: все политики в мире знают, кто устроил диверсию на "Северном потоке", но молчат

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Все мировые политики знают, кто устроил диверсию на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море, но молчат, чтобы не навредить своим государствам, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич еще в конце октября высказал опасение, что на газопроводе "Турецкий поток" или его продолжении "Балканский поток" произойдет диверсия как на "Северном потоке". Он уточнил, что в стране ключевой точкой газотранспортной системы Сербии, по которой газ из РФ поступает через "Турецкий" и "Балканский" потоки, является компрессорная станция в районе муниципалитета Жабаль и несколько газоизмерительных станций, "но они тщательно охраняются спецслужбами и дронами", а больше беспокойства у него вызывает возможность саботажа на море за пределами страны.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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В четверг сербский лидер присутствует на полигоне "Пасулянске ливаде" на юго-востоке Сербии, где проходит этап учений с боевыми стрельбами "Маневры 2022".
"Если завтра устроят саботаж и прервут поставки газа, будут делать вид, что не знают, кто его устроил. Хотя нет политика в мире, который не знает, кто устроил саботаж на Балтике, но все делаем вид и молчим, чтобы не навредить интересам своих стран, это лицемерие правит везде. Если произойдет с "Балканским потоком" – мы переживем", - заявил он журналистам на вопрос про отопительный сезон.
"У нас всего достаточно – на сегодняшний день имеем 667 миллионов кубических метров газа в коммерческих подземных хранилищах газа (...) и ПХГ Банатски-Двор без российской части, а россияне заполнят свою часть до 250 миллионов кубометров. Мы в наших четырех хранилищах - трех закупленных и одном нашем (государственном – ред.) - имеем 667 миллионов кубометров", - уточнил президент Сербии.
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В настоящий момент Россия является единственным поставщиком природного газа в Сербию. Официальный Белград по двухлетнему договору с "Газпромом" обеспечил около 2,2 миллиарда кубометров в год или 62% своих годовых потребностей в газе и планирует на своей территории и в Венгрии зарезервировать около 700 миллионов кубических метров газа на зиму.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 12:20Специальная военная операция на Украине
За терактом в акватории Севастополя стоят "люди доброй воли", заявил Кулеба
 
Александр ВучичСербияРоссияБалтийское мореГазпромСеверный потокСеверный поток — 2Турецкий потокАвария на "Северных потоках"
 
 
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