16:02 03.11.2022 (обновлено: 16:17 03.11.2022)
Мировые политики знают виновного в ЧП на "Северном потоке", заявил Вучич
Вучич: все политики в мире знают, кто устроил диверсию на "Северном потоке", но молчат
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Все мировые политики знают, кто устроил диверсию на газопроводе "Северный поток" в Балтийском море, но молчат, чтобы не навредить своим государствам, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич еще в конце октября высказал опасение, что на газопроводе "Турецкий поток" или его продолжении "Балканский поток" произойдет диверсия как на "Северном потоке". Он уточнил, что в стране ключевой точкой газотранспортной системы Сербии, по которой газ из РФ поступает через "Турецкий" и "Балканский" потоки, является компрессорная станция в районе муниципалитета Жабаль и несколько газоизмерительных станций, "но они тщательно охраняются спецслужбами и дронами", а больше беспокойства у него вызывает возможность саботажа на море за пределами страны.
В четверг сербский лидер присутствует на полигоне "Пасулянске ливаде" на юго-востоке Сербии, где проходит этап учений с боевыми стрельбами "Маневры 2022".
"Если завтра устроят саботаж и прервут поставки газа, будут делать вид, что не знают, кто его устроил. Хотя нет политика в мире, который не знает, кто устроил саботаж на Балтике, но все делаем вид и молчим, чтобы не навредить интересам своих стран, это лицемерие правит везде. Если произойдет с "Балканским потоком" – мы переживем", - заявил он журналистам на вопрос про отопительный сезон.
"У нас всего достаточно – на сегодняшний день имеем 667 миллионов кубических метров газа в коммерческих подземных хранилищах газа (...) и ПХГ Банатски-Двор без российской части, а россияне заполнят свою часть до 250 миллионов кубометров. Мы в наших четырех хранилищах - трех закупленных и одном нашем (государственном – ред.) - имеем 667 миллионов кубометров", - уточнил президент Сербии.
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В настоящий момент Россия является единственным поставщиком природного газа в Сербию. Официальный Белград по двухлетнему договору с "Газпромом" обеспечил около 2,2 миллиарда кубометров в год или 62% своих годовых потребностей в газе и планирует на своей территории и в Венгрии зарезервировать около 700 миллионов кубических метров газа на зиму.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" - это очевидный теракт.