https://ria.ru/20221103/vera-1829130937.html
Москалькова прокомментировала решение суда по делу ректора "Шанинки" Зуева
Москалькова прокомментировала решение суда по делу ректора "Шанинки" Зуева - РИА Новости, 03.11.2022
Москалькова прокомментировала решение суда по делу ректора "Шанинки" Зуева
Решение суда о смягчении меры пресечения ректору "Шанинки" Сергею Зуеву позитивно скажется на членах его семьи, вера в справедливость восторжествовала, заявила... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T22:07
2022-11-03T22:07
2022-11-03T22:07
сергей зуев
татьяна москалькова
марина ракова
москва
россия
московский городской суд
общество
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Решение суда о смягчении меры пресечения ректору "Шанинки" Сергею Зуеву позитивно скажется на членах его семьи, вера в справедливость восторжествовала, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.Мосгорсуд в четверг сменил меру пресечения Зуеву с домашнего ареста на запрет определенных действий. Ректор "Шанинки" просил увеличить ему период выхода из дома, так как часто ходит по врачам. Судья пошла ему навстречу и запретила покидать жилье лишь в ночное время - с 22.00 до 6.00. Также он не сможет пользоваться средствами связи."Вера в справедливое решение восторжествовала, и очень важно, что это решение позитивно скажется на членах его семьи - страдающем тяжелым заболеванием сыне и престарелых родителях", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Она напомнила, что на протяжении года аппарат уполномоченного работал по "многочисленным обращениям" от гражданского общества, которые касались заключения Зуева под стражу и ухудшения состояния его здоровья в условиях СИЗО.В начале августа Тверской суд Москвы перевел ректора "Шанинки" Сергея Зуева из СИЗО под домашний арест.По версии следствия, Зуев, будучи директором Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с замминистра просвещения Мариной Раковой и замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза.Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства, полагает следствие. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на 21 миллион рублей, подсчитали в МВД РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20221103/rakova-1829012659.html
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сергей зуев, татьяна москалькова, марина ракова, москва, россия, московский городской суд, общество
Сергей Зуев, Татьяна Москалькова, Марина Ракова, Москва, Россия, Московский городской суд, Общество
Москалькова прокомментировала решение суда по делу ректора "Шанинки" Зуева
Москалькова о деле ректора "Шанинки" Зуева: вера в справедливость восторжествовала
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Решение суда о смягчении меры пресечения ректору "Шанинки" Сергею Зуеву позитивно скажется на членах его семьи, вера в справедливость восторжествовала, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Мосгорсуд
в четверг сменил меру пресечения Зуеву с домашнего ареста на запрет определенных действий. Ректор "Шанинки" просил увеличить ему период выхода из дома, так как часто ходит по врачам. Судья пошла ему навстречу и запретила покидать жилье лишь в ночное время - с 22.00 до 6.00. Также он не сможет пользоваться средствами связи.
"Вера в справедливое решение восторжествовала, и очень важно, что это решение позитивно скажется на членах его семьи - страдающем тяжелым заболеванием сыне и престарелых родителях", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Она напомнила, что на протяжении года аппарат уполномоченного работал по "многочисленным обращениям" от гражданского общества, которые касались заключения Зуева под стражу и ухудшения состояния его здоровья в условиях СИЗО.
В начале августа Тверской суд Москвы
перевел ректора "Шанинки" Сергея Зуева из СИЗО под домашний арест.
По версии следствия, Зуев, будучи директором Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с замминистра просвещения Мариной Раковой
и замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза.
Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства, полагает следствие. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на 21 миллион рублей, подсчитали в МВД РФ.