https://ria.ru/20221103/vera-1829130937.html

Москалькова прокомментировала решение суда по делу ректора "Шанинки" Зуева

Москалькова прокомментировала решение суда по делу ректора "Шанинки" Зуева - РИА Новости, 03.11.2022

Москалькова прокомментировала решение суда по делу ректора "Шанинки" Зуева

Решение суда о смягчении меры пресечения ректору "Шанинки" Сергею Зуеву позитивно скажется на членах его семьи, вера в справедливость восторжествовала, заявила... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T22:07

2022-11-03T22:07

2022-11-03T22:07

сергей зуев

татьяна москалькова

марина ракова

москва

россия

московский городской суд

общество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Решение суда о смягчении меры пресечения ректору "Шанинки" Сергею Зуеву позитивно скажется на членах его семьи, вера в справедливость восторжествовала, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.Мосгорсуд в четверг сменил меру пресечения Зуеву с домашнего ареста на запрет определенных действий. Ректор "Шанинки" просил увеличить ему период выхода из дома, так как часто ходит по врачам. Судья пошла ему навстречу и запретила покидать жилье лишь в ночное время - с 22.00 до 6.00. Также он не сможет пользоваться средствами связи."Вера в справедливое решение восторжествовала, и очень важно, что это решение позитивно скажется на членах его семьи - страдающем тяжелым заболеванием сыне и престарелых родителях", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Она напомнила, что на протяжении года аппарат уполномоченного работал по "многочисленным обращениям" от гражданского общества, которые касались заключения Зуева под стражу и ухудшения состояния его здоровья в условиях СИЗО.В начале августа Тверской суд Москвы перевел ректора "Шанинки" Сергея Зуева из СИЗО под домашний арест.По версии следствия, Зуев, будучи директором Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с замминистра просвещения Мариной Раковой и замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза.Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства, полагает следствие. Те с 2018 по 2020 год получали зарплату, в итоге РАНХиГС был причинен ущерб на 21 миллион рублей, подсчитали в МВД РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20221103/rakova-1829012659.html

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сергей зуев, татьяна москалькова, марина ракова, москва, россия, московский городской суд, общество