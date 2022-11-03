https://ria.ru/20221103/vaktsina-1829007052.html

Pfizer и BioNTech проведут испытания вакцины против гриппа и коронавируса

Pfizer и BioNTech проведут испытания вакцины против гриппа и коронавируса - РИА Новости, 03.11.2022

Pfizer и BioNTech проведут испытания вакцины против гриппа и коронавируса

Компании Pfizer и BioNTech заявили в четверг, что проведут испытания комбинированной вакцины против одновременно гриппа и коронавируса, говорится в заявлении на РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T15:29

2022-11-03T15:29

2022-11-03T15:34

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Компании Pfizer и BioNTech заявили в четверг, что проведут испытания комбинированной вакцины против одновременно гриппа и коронавируса, говорится в заявлении на сайте Pfizer.Согласно пресс-релизу, Pfizer и BioNTech объявили о начале первой фазы испытаний "комбинированной вакцины-кандидата на основе мРНК против гриппа и COVID-19" . Отмечается, что однодозовая вакцина может позволить бороться "с двумя тяжелыми респираторными заболеваниями".Сообщается, что первая фаза испытаний пройдет в США с участием 180 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 64 лет.

https://ria.ru/20221102/tridemiya-1828461138.html

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здоровье - общество, сша, в мире