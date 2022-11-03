https://ria.ru/20221103/vaktsina-1829007052.html
Pfizer и BioNTech проведут испытания вакцины против гриппа и коронавируса
Pfizer и BioNTech проведут испытания вакцины против гриппа и коронавируса - РИА Новости, 03.11.2022
Pfizer и BioNTech проведут испытания вакцины против гриппа и коронавируса
Компании Pfizer и BioNTech заявили в четверг, что проведут испытания комбинированной вакцины против одновременно гриппа и коронавируса, говорится в заявлении на РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T15:29
2022-11-03T15:29
2022-11-03T15:34
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Компании Pfizer и BioNTech заявили в четверг, что проведут испытания комбинированной вакцины против одновременно гриппа и коронавируса, говорится в заявлении на сайте Pfizer.Согласно пресс-релизу, Pfizer и BioNTech объявили о начале первой фазы испытаний "комбинированной вакцины-кандидата на основе мРНК против гриппа и COVID-19" . Отмечается, что однодозовая вакцина может позволить бороться "с двумя тяжелыми респираторными заболеваниями".Сообщается, что первая фаза испытаний пройдет в США с участием 180 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 64 лет.
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Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, США, В мире
15:29 03.11.2022 (обновлено: 15:34 03.11.2022)
Pfizer и BioNTech проведут испытания вакцины против гриппа и коронавируса
Pfizer и BioNTech проведут испытание вакцины одновременно от гриппа и коронавируса