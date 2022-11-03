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Россия и Узбекистан работают над облегчением денежных переводов - РИА Новости, 03.11.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221103/uzbekistan-1828915184.html
Россия и Узбекистан работают над облегчением денежных переводов
Россия и Узбекистан работают над облегчением денежных переводов - РИА Новости, 03.11.2022
Россия и Узбекистан работают над облегчением денежных переводов
Узбекистан и Россия работают над облегчением условий проведения денежных переводов для туристов из РФ, заявил в четверг РИА Новости председатель правления ЦБ... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:50
2022-11-03T11:53
туризм
экономика
россия
узбекистан
самарканд
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САМАРКАНД, 3 ноя – РИА Новости. Узбекистан и Россия работают над облегчением условий проведения денежных переводов для туристов из РФ, заявил в четверг РИА Новости председатель правления ЦБ страны Мамаризо Нурмуратов.В Самарканде в четверг отрылся II международный экономический форум."Эта работа идет по линии денежных трансграничных переводов или быстрых платежей", - сказал Нурмуратов в кулуарах форума, отвечая на вопрос о возможной разработке предложений по облегчению проведения безналичных денежных платежей для туристов из России.Глава ЦБ Узбекистана отметил что стороны изучают возможность разработки такого механизма, который позволял бы россиянам иметь доступ к национальной узбекской валюте – суму - еще до приезда в республику.Ранее госкомстат сообщал, что число туристов из РФ в Узбекистан в январе-сентябре 2022 года выросло в 2,1 раза по сравнению с итогами 2021 года, до 395,1 тысячи человек, приток российских гостей стабильно растет с весны.
https://ria.ru/20221101/uzbekistan-1828349574.html
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экономика, россия, узбекистан, самарканд
Туризм, Экономика, Россия, Узбекистан, Самарканд
11:50 03.11.2022 (обновлено: 11:53 03.11.2022)
 
Россия и Узбекистан работают над облегчением денежных переводов

ЦБ Узбекистана и Россия работают над облегчением денежных переводов для туристов

© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в медиабанкФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Татьяна Меель
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Флаг Узбекистана. Архивное фото
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САМАРКАНД, 3 ноя – РИА Новости. Узбекистан и Россия работают над облегчением условий проведения денежных переводов для туристов из РФ, заявил в четверг РИА Новости председатель правления ЦБ страны Мамаризо Нурмуратов.
В Самарканде в четверг отрылся II международный экономический форум.
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В России стало почти в два раза больше туристов из Узбекистана
"Эта работа идет по линии денежных трансграничных переводов или быстрых платежей", - сказал Нурмуратов в кулуарах форума, отвечая на вопрос о возможной разработке предложений по облегчению проведения безналичных денежных платежей для туристов из России.
Глава ЦБ Узбекистана отметил что стороны изучают возможность разработки такого механизма, который позволял бы россиянам иметь доступ к национальной узбекской валюте – суму - еще до приезда в республику.
Ранее госкомстат сообщал, что число туристов из РФ в Узбекистан в январе-сентябре 2022 года выросло в 2,1 раза по сравнению с итогами 2021 года, до 395,1 тысячи человек, приток российских гостей стабильно растет с весны.
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