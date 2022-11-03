https://ria.ru/20221103/ustroystva-1828803794.html

Платежные устройства столичной компании прошли испытания на трассе "Дон"

Платежные устройства столичной компании прошли испытания на трассе "Дон" - РИА Новости, 03.11.2022

Платежные устройства столичной компании прошли испытания на трассе "Дон"

Столичная компания успешно завершила тестирование автомата приема платежей и панели связи собственной разработки на трассе М-4 "Дон", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T07:18

2022-11-03T07:18

2022-11-03T07:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

экономика

технологии

владислав овчинский

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Столичная компания успешно завершила тестирование автомата приема платежей и панели связи собственной разработки на трассе М-4 "Дон", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Корпорация "Сага" – одно из передовых высокотехнологичных предприятий Москвы. С 2006 года компанией разработано более тысячи различных устройств, многие из которых запатентованы. Например, в прошлом году было запущено производство автомата приема платежей, а в этом году – панели связи. Для проверки эффективности устройства были установлены на автомобильной трассе М-4 "Дон". В ходе тестирования они продемонстрировали высокую работоспособность", – сказал руководитель департамента Владислав Овчинский.Как отметил генеральный директор корпорации "Сага" Андрей Жолобов, во втором квартале 2022 года на 51-м километре автомобильной дороги М-4 "Дон" был установлен опытный образец автомата приема безналичных платежей, а в начале октября началось тестирование панели связи, смонтированной в пункте взимания платы на 133 километре."Интерком (блок связи) продемонстрировал отличное шумоподавление в тяжелых условиях перегруженной автомагистрали. Голосовая связь между абонентами и операторами была стабильной и не нарушалась акустическим воздействием ни легкового, ни грузового автомобильного транспорта. Этого удалось достичь с помощью специализированного программного обеспечения", – рассказал Жолобов.В сообщении ДИПП отмечается, что производственные мощности корпорации позволяют изготавливать до 300 автоматов приема платежей в месяц, а также до тысячи интеркомов, которые могут применяться на различных предприятиях для связи с диспетчером, в железнодорожных вагонах и в системе "безопасный город" для коммуникации с ситуационным центром из разных точек города.

https://ria.ru/20221021/mikroskhemy-1825521759.html

москва

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Алёна Пава

москва, экономика, технологии, владислав овчинский