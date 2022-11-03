https://ria.ru/20221103/ukraina-1828833137.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 03.11.2022
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Взрывы вновь произошли в Кривом Роге на Украине, говорится в сообщении украинского издания Страна.ua. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T01:42
2022-11-03T01:42
2022-11-03T01:55
специальная военная операция на украине
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происшествия
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Взрывы вновь произошли в Кривом Роге на Украине, говорится в сообщении украинского издания Страна.ua.Ранее издание сообщало о частичном отсутствии электроэнергии в городе.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
https://ria.ru/20221103/vzryvy-1828827907.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Кривой Рог, Украина, Вооруженные силы РФ, Страна.ua, Происшествия
01:42 03.11.2022 (обновлено: 01:55 03.11.2022)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Издание "Страна.ua" сообщило о взрывах в Кривом Роге на Украине