https://ria.ru/20221103/ukraina-1828833137.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 03.11.2022

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Взрывы вновь произошли в Кривом Роге на Украине, говорится в сообщении украинского издания Страна.ua. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T01:42

2022-11-03T01:42

2022-11-03T01:55

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

кривой рог

украина

вооруженные силы рф

страна.ua

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816985668_0:217:2591:1674_1920x0_80_0_0_57bb392b8fc943cc98f8a9c81cf8673a.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Взрывы вновь произошли в Кривом Роге на Украине, говорится в сообщении украинского издания Страна.ua.Ранее издание сообщало о частичном отсутствии электроэнергии в городе.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.

https://ria.ru/20221103/vzryvy-1828827907.html

кривой рог

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жкх, кривой рог, украина, вооруженные силы рф, страна.ua, происшествия