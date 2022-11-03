https://ria.ru/20221103/udary_infrastruktura-1828877379.html
Удары по объектам инфраструктуры Украины на 03.11.2022
Удары по объектам инфраструктуры Украины на 03.11.2022 - РИА Новости, 03.11.2022
Удары по объектам инфраструктуры Украины на 03.11.2022
Российские вооруженные силы продолжают наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T10:41
2022-11-03T10:41
2022-11-03T10:41
инфографика
украина
в мире
взрыв
инфраструктура
харьков
кривой рог
павлоград
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Российские вооруженные силы продолжают наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные обстрелы пришлись на 10 и 11 октября. Повреждены десятки важных инфраструктурных объектов, в том числе и в Киеве. В каких городах слышны взрывы сегодня, смотрите в инфографике Ria.ru.
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РИА Новости
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украина, в мире, взрыв, инфраструктура, харьков, кривой рог, павлоград, инфографика
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