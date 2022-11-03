https://ria.ru/20221103/udary_infrastruktura-1828877379.html

Удары по объектам инфраструктуры Украины на 03.11.2022

Удары по объектам инфраструктуры Украины на 03.11.2022 - РИА Новости, 03.11.2022

Удары по объектам инфраструктуры Украины на 03.11.2022

Российские вооруженные силы продолжают наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T10:41

2022-11-03T10:41

2022-11-03T10:41

инфографика

украина

в мире

взрыв

инфраструктура

харьков

кривой рог

павлоград

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Российские вооруженные силы продолжают наносить удары высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Самые массированные обстрелы пришлись на 10 и 11 октября. Повреждены десятки важных инфраструктурных объектов, в том числе и в Киеве. В каких городах слышны взрывы сегодня, смотрите в инфографике Ria.ru.

украина

харьков

кривой рог

павлоград

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, взрыв, инфраструктура, харьков, кривой рог, павлоград, инфографика