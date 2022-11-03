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Турция завершит строительство газопровода в ноябре, заявил Эрдоган - РИА Новости, 03.11.2022
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Турция завершит строительство газопровода в ноябре, заявил Эрдоган
Турция завершит строительство газопровода в ноябре, заявил Эрдоган - РИА Новости, 03.11.2022
Турция завершит строительство газопровода в ноябре, заявил Эрдоган
Турция в ноябре этого года завершит строительство трубопровода для подключения к системе газа из Черного моря, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T04:25
2022-11-03T05:32
турция
группа газ
в мире
цены на нефть
черное море
экономика
сакарья (провинция)
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АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. Турция в ноябре этого года завершит строительство трубопровода для подключения к системе газа из Черного моря, заявил президент страны Тайип Эрдоган.Ранее газета Sabah писала, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году. Донмез сообщал, что стоимость обнаруженного в Черном море газа составляет 400 миллиардов долларов."BOTAŞ (Госкомпания Турции) этом месяце завершит наземный трубопровод для подключения газа к национальной системе",- приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.
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турция
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турция, группа газ, в мире, цены на нефть, черное море, экономика, сакарья (провинция)
Турция, Группа ГАЗ, В мире, Цены на нефть, Черное море, Экономика, Сакарья (провинция)
04:25 03.11.2022 (обновлено: 05:32 03.11.2022)
 
Турция завершит строительство газопровода в ноябре, заявил Эрдоган

Эрдоган заявил, что Турция завершит строительство трубопровода в Черном море в ноябре

© POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© POOL
Перейти в медиабанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. Турция в ноябре этого года завершит строительство трубопровода для подключения к системе газа из Черного моря, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
Ранее газета Sabah писала, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году. Донмез сообщал, что стоимость обнаруженного в Черном море газа составляет 400 миллиардов долларов.
"BOTAŞ (Госкомпания Турции) этом месяце завершит наземный трубопровод для подключения газа к национальной системе",- приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
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ТурцияГруппа ГАЗВ миреЦены на нефтьЧерное мореЭкономикаСакарья (провинция)
 
 
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