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Турция завершит строительство газопровода в ноябре, заявил Эрдоган

Турция завершит строительство газопровода в ноябре, заявил Эрдоган - РИА Новости, 03.11.2022

Турция завершит строительство газопровода в ноябре, заявил Эрдоган

Турция в ноябре этого года завершит строительство трубопровода для подключения к системе газа из Черного моря, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T04:25

2022-11-03T04:25

2022-11-03T05:32

турция

группа газ

в мире

цены на нефть

черное море

экономика

сакарья (провинция)

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АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. Турция в ноябре этого года завершит строительство трубопровода для подключения к системе газа из Черного моря, заявил президент страны Тайип Эрдоган.Ранее газета Sabah писала, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году. Донмез сообщал, что стоимость обнаруженного в Черном море газа составляет 400 миллиардов долларов."BOTAŞ (Госкомпания Турции) этом месяце завершит наземный трубопровод для подключения газа к национальной системе",- приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

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турция

черное море

сакарья (провинция)

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