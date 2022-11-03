https://ria.ru/20221103/turtsiya-1828840849.html
Турция завершит строительство газопровода в ноябре, заявил Эрдоган
Турция завершит строительство газопровода в ноябре, заявил Эрдоган - РИА Новости, 03.11.2022
Турция завершит строительство газопровода в ноябре, заявил Эрдоган
Турция в ноябре этого года завершит строительство трубопровода для подключения к системе газа из Черного моря, заявил президент страны Тайип Эрдоган. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T04:25
2022-11-03T04:25
2022-11-03T05:32
турция
группа газ
в мире
цены на нефть
черное море
экономика
сакарья (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817360269_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_bbb06bc9de4c185725c6c78ca2064d8e.jpg
АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. Турция в ноябре этого года завершит строительство трубопровода для подключения к системе газа из Черного моря, заявил президент страны Тайип Эрдоган.Ранее газета Sabah писала, что Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект добычи и транспортировки 540 миллиардов кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году. Донмез сообщал, что стоимость обнаруженного в Черном море газа составляет 400 миллиардов долларов."BOTAŞ (Госкомпания Турции) этом месяце завершит наземный трубопровод для подключения газа к национальной системе",- приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.
https://ria.ru/20221101/kontakty-1828496123.html
турция
черное море
сакарья (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817360269_270:0:2314:1533_1920x0_80_0_0_eb38d8f529ae8026b46ad9f7b8bbe5fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, группа газ, в мире, цены на нефть, черное море, экономика, сакарья (провинция)
Турция, Группа ГАЗ, В мире, Цены на нефть, Черное море, Экономика, Сакарья (провинция)
04:25 03.11.2022 (обновлено: 05:32 03.11.2022)
Турция завершит строительство газопровода в ноябре, заявил Эрдоган
Эрдоган заявил, что Турция завершит строительство трубопровода в Черном море в ноябре