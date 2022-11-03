https://ria.ru/20221103/turotrasl-1829026901.html

СМИ: замглавы Минэкономразвития назначили временным куратором туротрасли

СМИ: замглавы Минэкономразвития назначили временным куратором туротрасли - РИА Новости, 03.11.2022

СМИ: замглавы Минэкономразвития назначили временным куратором туротрасли

Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков назначен временным куратором туристической отрасли в Минэкономразвития, сообщает РБК со ссылкой на РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T16:15

2022-11-03T16:15

2022-11-03T16:15

туризм

владимир путин

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

рбк (медиагруппа)

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков назначен временным куратором туристической отрасли в Минэкономразвития, сообщает РБК со ссылкой на источник в министерстве."Это временно, пока надо решать организационные вопросы до момента назначения замминистра - куратора блока", - сказал источник РБК в Минэкономразвития.Накануне правительство РФ внесло изменения в положение о министерстве экономического развития, утвердив передачу ему полномочий упраздненного Ростуризма. Министерство займется выработкой и реализацией государственной политики в сфере туризма и туристской деятельности. Также Минэкономразвития будет осуществлять государственный контроль за деятельностью аккредитованных организаций, занимающихся классификацией туристических объектов, федеральный государственный надзор за туроператорами в сфере выездного туризма.Отмечается, что решение принято на основании приказа министра о внесении изменений в распределение обязанностей между министром и его заместителями, пояснил РБК федеральный чиновник. Изменения предусматривают отнесение к полномочиям Вахрукова туризма, туристской деятельности, координации и реализации приоритетных направлений государственного регулирования туристкой деятельности.Вполне вероятно, что назначение Вахрукова — временная и во многом техническая мера, необходимая для того, чтобы не останавливать работу по приоритетным направлениям в туристической отрасли на время поиска подходящей кандидатуры, допустил собеседник РБК, близкий к Минэкономразвития."По сути за последние две недели работа по туризму встала, и целая отрасль осталась без куратора. При этом перед Ростуризмом стояло множество конкретных задач, в том числе в рамках нацпроекта, которые требуют ежедневного внимания", - отметил он, добавив, что сейчас в Минэкономразвития формируются два департамента по 35 человек — с профилями контрольно-надзорная деятельность и нормотворчество, куда собеседуются бывшие сотрудники Ростуризма.Ростуризм упразднен указом президента России Владимира Путина от 20 октября, его полномочия переданы Минэкономразвития, число заместителей министра которого было увеличено с 11 до 12.

https://ria.ru/20221103/obman-1828895377.html

https://ria.ru/20221102/turizm-1828721855.html

https://ria.ru/20221102/aviareysy-1828717475.html

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владимир путин, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральное агентство по туризму (ростуризм), рбк (медиагруппа), туризм, новости - туризм