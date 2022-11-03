Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил надежду на сохранение политики Туркмении в отношении России - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221103/turkmeniya-1829037944.html
Путин выразил надежду на сохранение политики Туркмении в отношении России
Путин выразил надежду на сохранение политики Туркмении в отношении России - РИА Новости, 03.11.2022
Путин выразил надежду на сохранение политики Туркмении в отношении России
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что политика Туркменистана на российском направлении будет продолжаться в традиционном ключе. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:32
2022-11-03T17:13
в мире
россия
туркмения
владимир путин
гурбангулы бердымухамедов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829056012_0:296:2985:1976_1920x0_80_0_0_7a944b4cde1feff9b809203e9dbd6603.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что политика Туркменистана на российском направлении будет продолжаться в традиционном ключе.Путин отметил большой вклад бывшего президента Туркмении в развитие двусторонних отношений."При вашем непосредственном прямом участии отношения между Россией и Туркменистаном вышли на очень высокий, практически союзнический уровень партнерства стратегического. Мы очень гордимся тем, каким каких результатов мы вместе достигли за предыдущие годы под вашим руководством", - сказал президент России.
https://ria.ru/20220915/diplomatiya-1816747387.html
россия
туркмения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/03/1829056012_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_aa2ec4bb55870cbf8947c471cfb78009.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, туркмения, владимир путин, гурбангулы бердымухамедов
В мире, Россия, Туркмения, Владимир Путин, Гурбангулы Бердымухамедов
16:32 03.11.2022 (обновлено: 17:13 03.11.2022)
 
Путин выразил надежду на сохранение политики Туркмении в отношении России

Путин выразил надежду на продолжение политики Туркмении в традиционном ключе

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель народного совета Национального собрания Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи. 3 ноября 2022
Президент РФ Владимир Путин и председатель народного совета Национального собрания Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи. 3 ноября 2022 - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель народного совета Национального собрания Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи. 3 ноября 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что политика Туркменистана на российском направлении будет продолжаться в традиционном ключе.
"Мы исходим из того, что политика Туркменистана на российском направлении будет продолжаться в традиционном ключе, выработанном вами", - сказал он на встрече с главой верхней палаты парламента, экс-президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
Путин отметил большой вклад бывшего президента Туркмении в развитие двусторонних отношений.
"При вашем непосредственном прямом участии отношения между Россией и Туркменистаном вышли на очень высокий, практически союзнический уровень партнерства стратегического. Мы очень гордимся тем, каким каких результатов мы вместе достигли за предыдущие годы под вашим руководством", - сказал президент России.
Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов (слева) во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 02:40
Межгосударственные отношения России и Туркмении
 
В миреРоссияТуркменияВладимир ПутинГурбангулы Бердымухамедов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала