https://ria.ru/20221103/turkmeniya-1829037944.html
Путин выразил надежду на сохранение политики Туркмении в отношении России
Путин выразил надежду на сохранение политики Туркмении в отношении России - РИА Новости, 03.11.2022
Путин выразил надежду на сохранение политики Туркмении в отношении России
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что политика Туркменистана на российском направлении будет продолжаться в традиционном ключе. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:32
2022-11-03T16:32
2022-11-03T17:13
в мире
россия
туркмения
владимир путин
гурбангулы бердымухамедов
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что политика Туркменистана на российском направлении будет продолжаться в традиционном ключе.Путин отметил большой вклад бывшего президента Туркмении в развитие двусторонних отношений."При вашем непосредственном прямом участии отношения между Россией и Туркменистаном вышли на очень высокий, практически союзнический уровень партнерства стратегического. Мы очень гордимся тем, каким каких результатов мы вместе достигли за предыдущие годы под вашим руководством", - сказал президент России.
https://ria.ru/20220915/diplomatiya-1816747387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, туркмения, владимир путин, гурбангулы бердымухамедов
В мире, Россия, Туркмения, Владимир Путин, Гурбангулы Бердымухамедов
16:32 03.11.2022 (обновлено: 17:13 03.11.2022)
Путин выразил надежду на сохранение политики Туркмении в отношении России
Путин выразил надежду на продолжение политики Туркмении в традиционном ключе
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что политика Туркменистана на российском направлении будет продолжаться в традиционном ключе.
"Мы исходим из того, что политика Туркменистана на российском направлении будет продолжаться в традиционном ключе, выработанном вами", - сказал он на встрече с главой верхней палаты парламента, экс-президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
Путин отметил большой вклад бывшего президента Туркмении в развитие двусторонних отношений.
"При вашем непосредственном прямом участии отношения между Россией и Туркменистаном вышли на очень высокий, практически союзнический уровень партнерства стратегического. Мы очень гордимся тем, каким каких результатов мы вместе достигли за предыдущие годы под вашим руководством", - сказал президент России.