https://ria.ru/20221103/turkmeniya-1829037944.html

Путин выразил надежду на сохранение политики Туркмении в отношении России

Путин выразил надежду на сохранение политики Туркмении в отношении России - РИА Новости, 03.11.2022

Путин выразил надежду на сохранение политики Туркмении в отношении России

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что политика Туркменистана на российском направлении будет продолжаться в традиционном ключе. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T16:32

2022-11-03T16:32

2022-11-03T17:13

в мире

россия

туркмения

владимир путин

гурбангулы бердымухамедов

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что политика Туркменистана на российском направлении будет продолжаться в традиционном ключе.Путин отметил большой вклад бывшего президента Туркмении в развитие двусторонних отношений."При вашем непосредственном прямом участии отношения между Россией и Туркменистаном вышли на очень высокий, практически союзнический уровень партнерства стратегического. Мы очень гордимся тем, каким каких результатов мы вместе достигли за предыдущие годы под вашим руководством", - сказал президент России.

https://ria.ru/20220915/diplomatiya-1816747387.html

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туркмения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, туркмения, владимир путин, гурбангулы бердымухамедов