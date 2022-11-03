https://ria.ru/20221103/trebovaniya-1829133254.html

ЦБ смягчит требования к банкам, финансирующим технологические проекты

ЦБ смягчит требования к банкам, финансирующим технологические проекты - РИА Новости, 03.11.2022

ЦБ смягчит требования к банкам, финансирующим технологические проекты

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что ЦБ РФ готов смягчить регуляторные требования к банкам, финансирующим проекты по импортозамещению... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T19:40

2022-11-03T19:40

2022-11-03T22:30

экономика

владимир путин

максим решетников

россия

центральный банк рф (цб рф)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что ЦБ РФ готов смягчить регуляторные требования к банкам, финансирующим проекты по импортозамещению критических технологий."Это по аналогии с тем, как мы сделали по ESG-повестке, когда есть понятные критерии, и есть особые проекты, которые проходят особую классификацию. И Банк России готов смягчить регуляторные требования к банкам, которые будут финансировать такие проекты", - объяснил министр."То есть, это такой рыночный механизм и банки будут охотнее их финансировать, потому что требования по ним будут ниже", - добавил он, уточнив, что речь идет о проектах по импортозамещению критических технологий.

https://ria.ru/20221103/gosgarantii-1829115921.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, владимир путин, максим решетников, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии)