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ЦБ смягчит требования к банкам, финансирующим технологические проекты - РИА Новости, 03.11.2022
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ЦБ смягчит требования к банкам, финансирующим технологические проекты
ЦБ смягчит требования к банкам, финансирующим технологические проекты - РИА Новости, 03.11.2022
ЦБ смягчит требования к банкам, финансирующим технологические проекты
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что ЦБ РФ готов смягчить регуляторные требования к банкам, финансирующим проекты по импортозамещению... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T19:40
2022-11-03T22:30
экономика
владимир путин
максим решетников
россия
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что ЦБ РФ готов смягчить регуляторные требования к банкам, финансирующим проекты по импортозамещению критических технологий."Это по аналогии с тем, как мы сделали по ESG-повестке, когда есть понятные критерии, и есть особые проекты, которые проходят особую классификацию. И Банк России готов смягчить регуляторные требования к банкам, которые будут финансировать такие проекты", - объяснил министр."То есть, это такой рыночный механизм и банки будут охотнее их финансировать, потому что требования по ним будут ниже", - добавил он, уточнив, что речь идет о проектах по импортозамещению критических технологий.
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экономика, владимир путин, максим решетников, россия, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Владимир Путин, Максим Решетников, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство финансов РФ (Минфин России)
19:40 03.11.2022 (обновлено: 22:30 03.11.2022)
 
ЦБ смягчит требования к банкам, финансирующим технологические проекты

Решетников: ЦБ готов смягчить требования к банкам, финансирующим технологические проекты

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что ЦБ РФ готов смягчить регуляторные требования к банкам, финансирующим проекты по импортозамещению критических технологий.
"По поручению председателя правительства вместе с Минфином, Центробанком и бизнесом разрабатываем таксономию технологических проектов, которые будут способствовать адаптации экономики", - заявил Решетников, выступая на совещании у президента РФ Владимира Путина по инвестициям.
"Это по аналогии с тем, как мы сделали по ESG-повестке, когда есть понятные критерии, и есть особые проекты, которые проходят особую классификацию. И Банк России готов смягчить регуляторные требования к банкам, которые будут финансировать такие проекты", - объяснил министр.
"То есть, это такой рыночный механизм и банки будут охотнее их финансировать, потому что требования по ним будут ниже", - добавил он, уточнив, что речь идет о проектах по импортозамещению критических технологий.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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ЭкономикаВладимир ПутинМаксим РешетниковРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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