https://ria.ru/20221103/torgi-1829014581.html

Почти сто объектов выставили на торги в Подмосковье

Почти сто объектов выставили на торги в Подмосковье - РИА Новости, 03.11.2022

Почти сто объектов выставили на торги в Подмосковье

Почти сто объектов выставлено на торги в Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении Комитета по конкурентной политике Подмосковья. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T15:50

2022-11-03T15:50

2022-11-03T15:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

коммерческая недвижимость

экономика

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Почти сто объектов выставлено на торги в Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении Комитета по конкурентной политике Подмосковья.В частности, на торги выставлены 93 объекта недвижимости, из которых 73 земельных участка в аренду, восемь земельных участков на продажу, пять нежилых помещений на продажу, одно нежилое здание с земельными участками на продажу и шесть нежилых помещений в аренду.Под строительство частного дома в городском округе Ступино доступен в аренду земельный участок площадью 15 соток на срок 13 лет и 2 месяца. Начальная цена - 53,7 тысячи рублей в год."Представителям малого и среднего предпринимательства в Щелковском районе в аренду предлагают нежилое помещение под свободный вид деятельности. Помещение площадью 39,5 квадратных метров. Срок аренды – 5 лет. Начальная цена – 215 124,9 рублей в год", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220111/torgi-1767319166.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), коммерческая недвижимость, экономика