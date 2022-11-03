https://ria.ru/20221103/torgi-1829014581.html
Почти сто объектов выставили на торги в Подмосковье
Почти сто объектов выставили на торги в Подмосковье - РИА Новости, 03.11.2022
Почти сто объектов выставили на торги в Подмосковье
Почти сто объектов выставлено на торги в Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении Комитета по конкурентной политике Подмосковья. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T15:50
2022-11-03T15:50
2022-11-03T15:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
коммерческая недвижимость
экономика
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Почти сто объектов выставлено на торги в Московской области за прошедшую неделю, говорится в сообщении Комитета по конкурентной политике Подмосковья.В частности, на торги выставлены 93 объекта недвижимости, из которых 73 земельных участка в аренду, восемь земельных участков на продажу, пять нежилых помещений на продажу, одно нежилое здание с земельными участками на продажу и шесть нежилых помещений в аренду.Под строительство частного дома в городском округе Ступино доступен в аренду земельный участок площадью 15 соток на срок 13 лет и 2 месяца. Начальная цена - 53,7 тысячи рублей в год."Представителям малого и среднего предпринимательства в Щелковском районе в аренду предлагают нежилое помещение под свободный вид деятельности. Помещение площадью 39,5 квадратных метров. Срок аренды – 5 лет. Начальная цена – 215 124,9 рублей в год", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220111/torgi-1767319166.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), коммерческая недвижимость, экономика
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Коммерческая недвижимость, Экономика