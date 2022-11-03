https://ria.ru/20221103/tekhnologii-1829017067.html

Более 19 тысяч педагогов обучились технологиям искусственного интеллекта

Более 19 тысяч педагогов обучились технологиям искусственного интеллекта - РИА Новости, 03.11.2022

Более 19 тысяч педагогов обучились технологиям искусственного интеллекта

Более 19 тысяч педагогов приняли участие в обучении технологиям искусственного интеллекта, во время прохождения онлайн-курса участники создали собственный... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T15:55

2022-11-03T15:55

2022-11-03T16:00

общество

дмитрий ливанов

россия

московский физико-технический институт

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Более 19 тысяч педагогов приняли участие в обучении технологиям искусственного интеллекта, во время прохождения онлайн-курса участники создали собственный чат-бот, сообщила пресс-служба Минпросвещения России."Свыше 19 тысяч школьных педагогов из разных регионов России приняли участие в обучении по программе "Быстрый старт в искусственный интеллект". Онлайн-курс состоял из трех основных модулей: введение в искусственный интеллект, цифровизация в современной школе и непосредственный практикум по технологиям, во время которого участники создавали собственный чат-бот", - говорится в сообщении.Отмечается, что проект "Быстрый старт в искусственный интеллект" разработан для обучения школьных учителей основам технологий искусственного интеллекта, программа входит в федеральный проект "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"."Это проект, который не просто повышает квалификацию учителей, но и обучает нас стремиться создать что-то новое, выходящее за рамки образовательной программы. Мы видим большой интерес со стороны школьников к освоению ИТ-дисциплин. Для Российской Федерации это очень важно. Наш потенциал — это наши дети, именно они в будущем сделают интересные открытия, которые приведут к расширению фундаментальных основ и сподвигнут к новым свершениям", – сказал директор департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения Андрей Горобец, его слова приводятся в сообщении."Именно сейчас вопросы, связанные с информационными технологиями, очень интересуют школьников, и мы уделяем данному направлению большое внимание, а федеральный проект дает нам возможность расширить эту работу и сфокусироваться на задачах, связанных с преподаванием технологий искусственного интеллекта. Запрос на квалифицированных специалистов в ИТ-индустрии очень высок и требует широкого вовлечения учителей. Нам важно мотивировать ребят осваивать современные технологии еще во время обучения в школе", - добавил ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов.

https://ria.ru/20221022/shkoly-1825911991.html

https://ria.ru/20221012/minprosvescheniya-1823262053.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, дмитрий ливанов, россия, московский физико-технический институт, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)