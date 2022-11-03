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Более 19 тысяч педагогов обучились технологиям искусственного интеллекта - РИА Новости, 03.11.2022
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Более 19 тысяч педагогов обучились технологиям искусственного интеллекта
Более 19 тысяч педагогов обучились технологиям искусственного интеллекта - РИА Новости, 03.11.2022
Более 19 тысяч педагогов обучились технологиям искусственного интеллекта
Более 19 тысяч педагогов приняли участие в обучении технологиям искусственного интеллекта, во время прохождения онлайн-курса участники создали собственный... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T15:55
2022-11-03T16:00
общество
дмитрий ливанов
россия
московский физико-технический институт
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Более 19 тысяч педагогов приняли участие в обучении технологиям искусственного интеллекта, во время прохождения онлайн-курса участники создали собственный чат-бот, сообщила пресс-служба Минпросвещения России."Свыше 19 тысяч школьных педагогов из разных регионов России приняли участие в обучении по программе "Быстрый старт в искусственный интеллект". Онлайн-курс состоял из трех основных модулей: введение в искусственный интеллект, цифровизация в современной школе и непосредственный практикум по технологиям, во время которого участники создавали собственный чат-бот", - говорится в сообщении.Отмечается, что проект "Быстрый старт в искусственный интеллект" разработан для обучения школьных учителей основам технологий искусственного интеллекта, программа входит в федеральный проект "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"."Это проект, который не просто повышает квалификацию учителей, но и обучает нас стремиться создать что-то новое, выходящее за рамки образовательной программы. Мы видим большой интерес со стороны школьников к освоению ИТ-дисциплин. Для Российской Федерации это очень важно. Наш потенциал — это наши дети, именно они в будущем сделают интересные открытия, которые приведут к расширению фундаментальных основ и сподвигнут к новым свершениям", – сказал директор департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения Андрей Горобец, его слова приводятся в сообщении."Именно сейчас вопросы, связанные с информационными технологиями, очень интересуют школьников, и мы уделяем данному направлению большое внимание, а федеральный проект дает нам возможность расширить эту работу и сфокусироваться на задачах, связанных с преподаванием технологий искусственного интеллекта. Запрос на квалифицированных специалистов в ИТ-индустрии очень высок и требует широкого вовлечения учителей. Нам важно мотивировать ребят осваивать современные технологии еще во время обучения в школе", - добавил ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов.
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общество, дмитрий ливанов, россия, московский физико-технический институт, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Общество, Дмитрий Ливанов, Россия, Московский физико-технический институт, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
15:55 03.11.2022 (обновлено: 16:00 03.11.2022)
 
Более 19 тысяч педагогов обучились технологиям искусственного интеллекта

Минпросвещения: 19 тысяч педагогов освоили курс "Быстрый старт в искусственный интеллект"

© Фото : Пресс-служба Самарского университетаИсследования с использованием искусственного интеллекта
Исследования с использованием искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : Пресс-служба Самарского университета
Исследования с использованием искусственного интеллекта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Более 19 тысяч педагогов приняли участие в обучении технологиям искусственного интеллекта, во время прохождения онлайн-курса участники создали собственный чат-бот, сообщила пресс-служба Минпросвещения России.
"Свыше 19 тысяч школьных педагогов из разных регионов России приняли участие в обучении по программе "Быстрый старт в искусственный интеллект". Онлайн-курс состоял из трех основных модулей: введение в искусственный интеллект, цифровизация в современной школе и непосредственный практикум по технологиям, во время которого участники создавали собственный чат-бот", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что проект "Быстрый старт в искусственный интеллект" разработан для обучения школьных учителей основам технологий искусственного интеллекта, программа входит в федеральный проект "Искусственный интеллект" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".
"Это проект, который не просто повышает квалификацию учителей, но и обучает нас стремиться создать что-то новое, выходящее за рамки образовательной программы. Мы видим большой интерес со стороны школьников к освоению ИТ-дисциплин. Для Российской Федерации это очень важно. Наш потенциал — это наши дети, именно они в будущем сделают интересные открытия, которые приведут к расширению фундаментальных основ и сподвигнут к новым свершениям", – сказал директор департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвещения Андрей Горобец, его слова приводятся в сообщении.
"Именно сейчас вопросы, связанные с информационными технологиями, очень интересуют школьников, и мы уделяем данному направлению большое внимание, а федеральный проект дает нам возможность расширить эту работу и сфокусироваться на задачах, связанных с преподаванием технологий искусственного интеллекта. Запрос на квалифицированных специалистов в ИТ-индустрии очень высок и требует широкого вовлечения учителей. Нам важно мотивировать ребят осваивать современные технологии еще во время обучения в школе", - добавил ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов.
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