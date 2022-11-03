https://ria.ru/20221103/suek-1828902912.html
Ряд соцпроектов СУЭК завоевал престижную общественную премию
Ряд соцпроектов СУЭК завоевал престижную общественную премию - РИА Новости, 03.11.2022
Ряд соцпроектов СУЭК завоевал престижную общественную премию
Несколько социально значимых проектов, реализуемых Сибирской угольной энергетической компанией в шахтерских регионах России, стали победителями и призерами... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T11:28
2022-11-03T11:28
2022-11-03T11:28
новости суэк
сибирская угольная энергетическая компания
россия
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Несколько социально значимых проектов, реализуемых Сибирской угольной энергетической компанией в шахтерских регионах России, стали победителями и призерами конкурса "Создавая будущее". сообщает пресс-служба СУЭК.Конкурс "Создавая будущее" с 2014 года отмечает лучшие практики работодателей в сфере развития территорий, поддержки здорового образа жизни и массового спорта, комплексного развития сотрудников и населения. Он проводится Ассоциацией МАКО при поддержке Общественной палаты РФ. Всего в этом году в 8 номинациях конкурса рассматривались более ста заявок, лучшие из которых вышли в финал.В номинации "Арт-мастерская" первое место занял творческий образовательный проект "Шахтерская азбука СУЭК", который создавался с помощью детей шахтеров и в красочной увлекательной форме рассказывает об угольной отрасли. Уникальный образовательный интерактивный проект СУЭК "Академия карбона" стал призером конкурса в номинации "Лидеры будущего", проект "Ветеранские смены" (оздоровительная программа для шахтеров-ветеранов) – в номинации "Синергия сотрудничества", а ежегодный грантовый конкурс благоустройства городов и поселков - в номинации "Среда обитания"."Наша важнейшая социальная задача в регионах, где работают предприятия СУЭК - комплексное, разностороннее и постоянное повышение качества жизни наших сотрудников, членов их семей, всех жителей. Мы накопили очень большой опыт и отрадно, что он находит общественное признание, и мы рады возможности поделиться с другими российскими компаниями нашими лучшими социальными практиками", - сказалзаместитель генерального директора АО "СУЭК" Сергей Григорьев, слова которого цитирует пресс-служба СУЭК.Пресс-служба напоминает, что социальные проекты СУЭК только за последние два года отмечены более чем двумя десятками наград престижных премий, в том числе конкурса РСПП "Лидеры российского бизнеса", исследования "Лидеры корпоративной благотворительности", "People Investor", МедиаТЭК и других.
https://ria.ru/20221028/suek-1827440275.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сибирская угольная энергетическая компания, россия
Новости СУЭК, Сибирская угольная энергетическая компания, Россия
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Несколько социально значимых проектов, реализуемых Сибирской угольной энергетической компанией в шахтерских регионах России, стали победителями и призерами конкурса "Создавая будущее". сообщает пресс-служба СУЭК.
Конкурс "Создавая будущее" с 2014 года отмечает лучшие практики работодателей в сфере развития территорий, поддержки здорового образа жизни и массового спорта, комплексного развития сотрудников и населения. Он проводится Ассоциацией МАКО при поддержке Общественной палаты РФ. Всего в этом году в 8 номинациях конкурса рассматривались более ста заявок, лучшие из которых вышли в финал.
В номинации "Арт-мастерская" первое место занял творческий образовательный проект "Шахтерская азбука СУЭК", который создавался с помощью детей шахтеров и в красочной увлекательной форме рассказывает об угольной отрасли. Уникальный образовательный интерактивный проект СУЭК "Академия карбона" стал призером конкурса в номинации "Лидеры будущего", проект "Ветеранские смены" (оздоровительная программа для шахтеров-ветеранов) – в номинации "Синергия сотрудничества", а ежегодный грантовый конкурс благоустройства городов и поселков - в номинации "Среда обитания".
"Наша важнейшая социальная задача в регионах, где работают предприятия СУЭК - комплексное, разностороннее и постоянное повышение качества жизни наших сотрудников, членов их семей, всех жителей. Мы накопили очень большой опыт и отрадно, что он находит общественное признание, и мы рады возможности поделиться с другими российскими компаниями нашими лучшими социальными практиками", - сказалзаместитель генерального директора АО "СУЭК" Сергей Григорьев
, слова которого цитирует пресс-служба СУЭК.
Пресс-служба напоминает, что социальные проекты СУЭК только за последние два года отмечены более чем двумя десятками наград престижных премий, в том числе конкурса РСПП
"Лидеры российского бизнеса", исследования "Лидеры корпоративной благотворительности", "People Investor", МедиаТЭК и других.