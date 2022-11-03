Провал зерновой сделки мог навредить наиболее уязвимым, заявил Блинкен
Блинкен заявил, что провал зерновой сделки мог навредить наиболее уязвимым регионам мира
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Провал зерновой сделки мог навредить наиболее уязвимым регионам мира, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в своем аккаунте в Twitter.
"Мы призываем всех участников (зерновой сделки) возобновить инициативу. Провал в этом мог бы навредить наиболее уязвимым в мире", - написал он.
Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США приветствуют восстановление зерновой сделки и "сфокусированы" на ее продлении в ноябре. По оценкам госдепа, зерновая сделка позволила вывести на мировой рынок почти 10 миллионов тонн зерна, из которых, согласно американским подсчетам, пятая часть предназначена для беднейших стран.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.
Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.
Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекает 19 ноября.