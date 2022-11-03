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Спецоперация, 3 ноября: из плена ВСУ вернулись 107 российских военных - РИА Новости, 03.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/spetsoperatsiya-1829141795.html
Спецоперация, 3 ноября: из плена ВСУ вернулись 107 российских военных
Спецоперация, 3 ноября: из плена ВСУ вернулись 107 российских военных - РИА Новости, 03.11.2022
Спецоперация, 3 ноября: из плена ВСУ вернулись 107 российских военных
Из украинского плена освобождены сто семь российских военнослужащих, сообщили сегодня в российском министерстве обороны. Инспекторы МАГАТЭ, направленные на... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T23:46
2022-11-03T23:46
специальная военная операция на украине
дебора броннерт
николай патрушев
хулуси акар
россия
украина
херсонская область
магатэ
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Из украинского плена освобождены сто семь российских военнослужащих, сообщили сегодня в российском министерстве обороны. Инспекторы МАГАТЭ, направленные на Украину по ее запросу, не обнаружили незаявленной деятельность на украинских объектах, говорится в релизе агентства.Ход операцииСто семь российских военных освобождены из украинского плена, сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, освобожденные самолетами военно-транспортной авиации будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников, а также 13 снарядов РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган", заявили в четверг в министерстве обороны РФ.В Херсонской области, по информации ведомства, российские военные отразили пять атак мотопехотных рот украинских войск на Николаево-Криворожском направлении, а также российской боевой авиацией был сбит воздухе украинский вертолет Ми-8. Кроме того, в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов для украинских войск, отмечает Минобороны России.В ДНР в районе населенного пункта Дзержинск уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США, говорится в сводке ведомства. На территории ДНР российским войскам удалось остановить попытки украинских военных контратаками сорвать наступление на южно-донецком направлении. В результате этого уничтожено около 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля.На территории ЛНР вооруженные силы РФ разбили две роты иностранных наемников, которые пытались наступать в направлении села Новоселовское, за сутки потери противника там составили 130 человек, сообщается в сводке оборонного ведомства.В Харьковской области, исходя из данных российского министерства обороны, российские войска в ходе контрбатарейной борьбы нанесли поражение украинскому взводу реактивных систем залпового огня "Град".Вокруг операцииВ МАГАТЭ сообщили, что инспекторы агентства завершили проверку на трех объектах на Украине после запроса Киева, при этом они не выявили там какой-либо незаявленной ядерной деятельности или материалов.В российский МИД в четверг была вызвана посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт, где ей был выражен решительный протест в связи с участием британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины, принимавших участие в атаке на корабли в бухте Севастополя.Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выразил точку зрения, что создание Киевом "грязной бомбы" проходит не без участия западных кураторов. Он также назвал терактом нападение на суда, обеспечивающие работу гуманитарного коридора в рамках "зерновой сделки".Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что шесть судов с зерном покинули украинские порты в рамках восстановления работы зерновой сделки.Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Стамбуле, что мир нуждается в российском зерне и удобрениях, и зерновую сделку нужно продлить.
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Возвращение домой из плена российских военнослужащих
Возвращение домой из плена российских военнослужащих
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дебора броннерт, николай патрушев, хулуси акар, россия, украина, херсонская область , магатэ, нато, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Дебора Броннерт, Николай Патрушев, Хулуси Акар, Россия, Украина, Херсонская область , МАГАТЭ, НАТО, Ми-8 АМТШ
23:46 03.11.2022
 
Спецоперация, 3 ноября: из плена ВСУ вернулись 107 российских военных

Минобороны: из украинского плена вернулись 107 российских военных

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Из украинского плена освобождены сто семь российских военнослужащих, сообщили сегодня в российском министерстве обороны. Инспекторы МАГАТЭ, направленные на Украину по ее запросу, не обнаружили незаявленной деятельность на украинских объектах, говорится в релизе агентства.

Ход операции

Сто семь российских военных освобождены из украинского плена, сообщили в Минобороны РФ. По информации ведомства, освобожденные самолетами военно-транспортной авиации будут доставлены в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников, а также 13 снарядов РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган", заявили в четверг в министерстве обороны РФ.
В Херсонской области, по информации ведомства, российские военные отразили пять атак мотопехотных рот украинских войск на Николаево-Криворожском направлении, а также российской боевой авиацией был сбит воздухе украинский вертолет Ми-8. Кроме того, в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов для украинских войск, отмечает Минобороны России.
В ДНР в районе населенного пункта Дзержинск уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США, говорится в сводке ведомства. На территории ДНР российским войскам удалось остановить попытки украинских военных контратаками сорвать наступление на южно-донецком направлении. В результате этого уничтожено около 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
На территории ЛНР вооруженные силы РФ разбили две роты иностранных наемников, которые пытались наступать в направлении села Новоселовское, за сутки потери противника там составили 130 человек, сообщается в сводке оборонного ведомства.
В Харьковской области, исходя из данных российского министерства обороны, российские войска в ходе контрбатарейной борьбы нанесли поражение украинскому взводу реактивных систем залпового огня "Град".

Вокруг операции

В МАГАТЭ сообщили, что инспекторы агентства завершили проверку на трех объектах на Украине после запроса Киева, при этом они не выявили там какой-либо незаявленной ядерной деятельности или материалов.
В российский МИД в четверг была вызвана посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт, где ей был выражен решительный протест в связи с участием британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины, принимавших участие в атаке на корабли в бухте Севастополя.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выразил точку зрения, что создание Киевом "грязной бомбы" проходит не без участия западных кураторов. Он также назвал терактом нападение на суда, обеспечивающие работу гуманитарного коридора в рамках "зерновой сделки".
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что шесть судов с зерном покинули украинские порты в рамках восстановления работы зерновой сделки.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил в четверг на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Стамбуле, что мир нуждается в российском зерне и удобрениях, и зерновую сделку нужно продлить.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 22:15Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДебора БроннертНиколай ПатрушевХулуси АкарРоссияУкраинаХерсонская областьМАГАТЭНАТОМи-8 АМТШ
 
 
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