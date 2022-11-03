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Российские военные за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 158 районах - РИА Новости, 03.11.2022
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Российские военные за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 158 районах
Российские военные за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 158 районах - РИА Новости, 03.11.2022
Российские военные за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 158 районах
Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 96 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 158... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T15:07
2022-11-03T16:38
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 96 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 158 районах, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в районах Миролюбовка Херсонской области и Звановка Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 128-й горно-штурмовой бригады и 115-й бригады территориальной обороны ВСУ, а также 96 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158 районах", - говорится в сводке.
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
15:07 03.11.2022 (обновлено: 16:38 03.11.2022)
 
Российские военные за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 158 районах

Минобороны России сообщило о поражении живой силы и техники ВСУ в 158 районах за сутки

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 96 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 158 районах, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в районах Миролюбовка Херсонской области и Звановка Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 128-й горно-штурмовой бригады и 115-й бригады территориальной обороны ВСУ, а также 96 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158 районах", - говорится в сводке.
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