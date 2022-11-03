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Российские военные за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 158 районах

Российские военные за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 158 районах - РИА Новости, 03.11.2022

Российские военные за сутки поразили живую силу и технику ВСУ в 158 районах

Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 96 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 158... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T15:07

2022-11-03T15:07

2022-11-03T16:38

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

россия

украина

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 96 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и технику в 158 районах, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в районах Миролюбовка Херсонской области и Звановка Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 128-й горно-штурмовой бригады и 115-й бригады территориальной обороны ВСУ, а также 96 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158 районах", - говорится в сводке.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, россия, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)