Рейтинг@Mail.ru
Российские военные отразили пять атак мотопехоты ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/spetsoperatsiya-1828996026.html
Российские военные отразили пять атак мотопехоты ВСУ в Херсонской области
Российские военные отразили пять атак мотопехоты ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 03.11.2022
Российские военные отразили пять атак мотопехоты ВСУ в Херсонской области
Российские военные отразили пять атак мотопехотных рот украинских войск на Николаево-Криворожском направлении в Херсонской области, сообщили в четверг в... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:59
2022-11-03T16:38
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828413665_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_347397427464c4dfaa30ac6b0055c4eb.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские военные отразили пять атак мотопехотных рот украинских войск на Николаево-Криворожском направлении в Херсонской области, сообщили в четверг в Минобороны России."На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками отражены пять атак мотопехотных рот ВСУ в направлении населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское и Ищенка Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в результате огневого поражения и решительных действий российских военных противник был отброшен на исходные позиции."Общие потери противника составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей различного назначения", – добавили в МО РФ.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/01/1828413665_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0ec0ca629acfd4ebd791917354c3b500.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:59 03.11.2022 (обновлено: 16:38 03.11.2022)
 
Российские военные отразили пять атак мотопехоты ВСУ в Херсонской области

ВС России на Николаево-Криворожском направлении отразили пять атак украинской мотопехоты

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета САУ во время спецоперации
Военнослужащие артиллерийского расчета САУ во время спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Военнослужащие артиллерийского расчета САУ во время спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские военные отразили пять атак мотопехотных рот украинских войск на Николаево-Криворожском направлении в Херсонской области, сообщили в четверг в Минобороны России.
"На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками отражены пять атак мотопехотных рот ВСУ в направлении населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское и Ищенка Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что в результате огневого поражения и решительных действий российских военных противник был отброшен на исходные позиции.
"Общие потери противника составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей различного назначения", – добавили в МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
2 ноября, 15:56Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.11.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала