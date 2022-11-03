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Российские военные отразили пять атак мотопехоты ВСУ в Херсонской области
Российские военные отразили пять атак мотопехоты ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 03.11.2022
Российские военные отразили пять атак мотопехоты ВСУ в Херсонской области
Российские военные отразили пять атак мотопехотных рот украинских войск на Николаево-Криворожском направлении в Херсонской области, сообщили в четверг в... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:59
2022-11-03T14:59
2022-11-03T16:38
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские военные отразили пять атак мотопехотных рот украинских войск на Николаево-Криворожском направлении в Херсонской области, сообщили в четверг в Минобороны России."На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками отражены пять атак мотопехотных рот ВСУ в направлении населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское и Ищенка Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в результате огневого поражения и решительных действий российских военных противник был отброшен на исходные позиции."Общие потери противника составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей различного назначения", – добавили в МО РФ.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:59 03.11.2022 (обновлено: 16:38 03.11.2022)
Российские военные отразили пять атак мотопехоты ВСУ в Херсонской области
ВС России на Николаево-Криворожском направлении отразили пять атак украинской мотопехоты