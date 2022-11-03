https://ria.ru/20221103/spetsoperatsiya-1828996026.html

Российские военные отразили пять атак мотопехоты ВСУ в Херсонской области

Российские военные отразили пять атак мотопехоты ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 03.11.2022

Российские военные отразили пять атак мотопехоты ВСУ в Херсонской области

Российские военные отразили пять атак мотопехотных рот украинских войск на Николаево-Криворожском направлении в Херсонской области, сообщили в четверг в... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:59

2022-11-03T14:59

2022-11-03T16:38

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские военные отразили пять атак мотопехотных рот украинских войск на Николаево-Криворожском направлении в Херсонской области, сообщили в четверг в Минобороны России."На Николаево-Криворожском направлении российскими войсками отражены пять атак мотопехотных рот ВСУ в направлении населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское и Ищенка Херсонской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что в результате огневого поражения и решительных действий российских военных противник был отброшен на исходные позиции."Общие потери противника составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей различного назначения", – добавили в МО РФ.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)