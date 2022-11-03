https://ria.ru/20221103/soveschanie-1828961765.html
Совещание Владимира Путина с членами правительства
Совещание Владимира Путина с членами правительства - РИА Новости, 03.11.2022
Совещание Владимира Путина с членами правительства
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T18:50
2022-11-03T18:50
2022-11-03T18:52
политика
владимир путин
россия
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Путин проводит совещание с членами правительства_3 ноября
LIVE: Путин проводит совещание с членами правительства_3 ноября
2022-11-03T18:50
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, россия, видео
Политика, Владимир Путин, Россия
Совещание Владимира Путина с членами правительства
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.
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PT48M30S
18:50 03.11.2022 (обновлено: 18:52 03.11.2022)
Совещание Владимира Путина с членами правительства
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства.