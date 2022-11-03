https://ria.ru/20221103/sova-1829074636.html

В Москве спасли редкую сову-сипуху

В Москве спасли редкую сову-сипуху - РИА Новости, 03.11.2022

В Москве спасли редкую сову-сипуху

Редкую сову-сипуху изъяли у уличных фотографов в Пресненском районе Москвы, птицу передали в Центр реабилитации диких животных, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T17:57

2022-11-03T17:57

2022-11-03T17:57

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Редкую сову-сипуху изъяли у уличных фотографов в Пресненском районе Москвы, птицу передали в Центр реабилитации диких животных, сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Сову-сипуху изъяли у уличных фотографов на Большой Грузинской улице рядом с Московским зоопарком. Птицу передали в Центр реабилитации диких животных, где ей окажут необходимую помощь и создадут условия для комфортного проживания", - говорится в сообщении.В сообщении отметили, что на природных территориях столицы эти пернатые не водятся. В естественных условиях на территории России они встречаются только в Калининградской области и в Республике Крым, где внесены в региональные Красные Книги."К сожалению, ни одна изъятая у уличных фотографов птица не поступила в Центр реабилитации диких животных здоровой. По статистике, не более 15% поступающих в Центр зверей и птиц могут быть возвращены в естественную природную среду и существовать без помощи человека", - говорится в сообщении.Также там напомнили, что сипухи охраняются Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

https://ria.ru/20220817/sova-1810307109.html

https://ria.ru/20221028/zoopark-1827515201.html

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