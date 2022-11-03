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Более 200 экспортных соглашений заключили подмосковные МСП - РИА Новости, 03.11.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221103/soglasheniya-1828979172.html
Более 200 экспортных соглашений заключили подмосковные МСП
Более 200 экспортных соглашений заключили подмосковные МСП - РИА Новости, 03.11.2022
Более 200 экспортных соглашений заключили подмосковные МСП
Более двухсот экспортных соглашений заключили предприятия малого и среднего бизнеса Московской области по итогам 9 месяцев текущего года, говорится в сообщении... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:30
2022-11-03T14:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
экономика
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Более двухсот экспортных соглашений заключили предприятия малого и среднего бизнеса Московской области по итогам 9 месяцев текущего года, говорится в сообщении министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.Среди крупнейших контрактов – соглашение, в рамках которого подмосковное предприятие экспортировало в Китай косметику, парфюмерию и бытовую химию на общую сумму около 10 миллионов долларов. Еще один крупный экспортный договор был заключен другой подмосковной компанией, которая поставила в Турцию кабельную продукцию на общую сумму 5 миллионов долларов."Только за девять месяцев текущего года общая сумма экспортных контрактов, заключенных компаниями, представляющими подмосковный сегмент МСП, составила порядка 50,7 миллионов долларов США. В общей сложности с иностранными партнерами при поддержке Фонда соглашения подписал 101 субъект МСП – всего 217 контрактов", - отметила зампред правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.Она добавила, что в число стран по экспорту продукции вошли Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Ливия, Сербия, Индонезия, Уругвай и другие.
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московская область (подмосковье), экономика
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Экономика
14:30 03.11.2022
 

Более 200 экспортных соглашений заключили подмосковные МСП

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Более двухсот экспортных соглашений заключили предприятия малого и среднего бизнеса Московской области по итогам 9 месяцев текущего года, говорится в сообщении министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Среди крупнейших контрактов – соглашение, в рамках которого подмосковное предприятие экспортировало в Китай косметику, парфюмерию и бытовую химию на общую сумму около 10 миллионов долларов. Еще один крупный экспортный договор был заключен другой подмосковной компанией, которая поставила в Турцию кабельную продукцию на общую сумму 5 миллионов долларов.
"Только за девять месяцев текущего года общая сумма экспортных контрактов, заключенных компаниями, представляющими подмосковный сегмент МСП, составила порядка 50,7 миллионов долларов США. В общей сложности с иностранными партнерами при поддержке Фонда соглашения подписал 101 субъект МСП – всего 217 контрактов", - отметила зампред правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что в число стран по экспорту продукции вошли Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Ливия, Сербия, Индонезия, Уругвай и другие.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Экономика
 
 
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