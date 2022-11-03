https://ria.ru/20221103/soglasheniya-1828979172.html

Более 200 экспортных соглашений заключили подмосковные МСП

Более 200 экспортных соглашений заключили подмосковные МСП - РИА Новости, 03.11.2022

Более 200 экспортных соглашений заключили подмосковные МСП

Более двухсот экспортных соглашений заключили предприятия малого и среднего бизнеса Московской области по итогам 9 месяцев текущего года, говорится в сообщении... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T14:30

2022-11-03T14:30

2022-11-03T14:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

экономика

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Более двухсот экспортных соглашений заключили предприятия малого и среднего бизнеса Московской области по итогам 9 месяцев текущего года, говорится в сообщении министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.Среди крупнейших контрактов – соглашение, в рамках которого подмосковное предприятие экспортировало в Китай косметику, парфюмерию и бытовую химию на общую сумму около 10 миллионов долларов. Еще один крупный экспортный договор был заключен другой подмосковной компанией, которая поставила в Турцию кабельную продукцию на общую сумму 5 миллионов долларов."Только за девять месяцев текущего года общая сумма экспортных контрактов, заключенных компаниями, представляющими подмосковный сегмент МСП, составила порядка 50,7 миллионов долларов США. В общей сложности с иностранными партнерами при поддержке Фонда соглашения подписал 101 субъект МСП – всего 217 контрактов", - отметила зампред правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.Она добавила, что в число стран по экспорту продукции вошли Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Ливия, Сербия, Индонезия, Уругвай и другие.

https://ria.ru/20220921/pobediteli-1818463182.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), экономика