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ЕС требует финального соглашения с Приштиной, заявила премьер Сербии - РИА Новости, 03.11.2022
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ЕС требует финального соглашения с Приштиной, заявила премьер Сербии
ЕС требует финального соглашения с Приштиной, заявила премьер Сербии - РИА Новости, 03.11.2022
ЕС требует финального соглашения с Приштиной, заявила премьер Сербии
ЕС требует от официального Белграда заключения некоего финального соглашения о нормализации отношений с косовоалбанскими властями, но не может добиться от... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T18:15
2022-11-03T18:15
в мире
ана брнабич
альбин курти
александр вучич
косово
сербия
приштина
евросоюз
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БЕЛГРАД, 3 ноя – РИА Новости. ЕС требует от официального Белграда заключения некоего финального соглашения о нормализации отношений с косовоалбанскими властями, но не может добиться от Приштины выполнения предыдущих соглашений, что подрывает его авторитет, заявила сербский премьер Ана Брнабич.Глава сербского правительства участвует в четверг в саммите государств Западных Балкан в рамках "Берлинского процесса" в столице Германии."Не могу больше найти сил, чтобы быть энтузиастом, когда прошло почти 10 лет с подписания первого Брюссельского соглашения о нормализации между Белградом и Приштиной, на котором стоит подпись ЕС, что я сегодня четко сказала в своем выступлении, и оно не приведено в жизнь Приштиной. Мы свои обязательства по соглашению выполнили, а Сообщество сербских общин (ССО) до сих пор не существует", - заявила Брнабич агентству Танюг."Они терпят заявления (косовского "премьера" – ред.) Альбина Курти, что не будет выполнять Брюссельское соглашение, а на нас давят, чтобы шли на другое, новое соглашение, финальное, как бы они его не называли. Я спросила, как вы это осуществите, если десять лет не выполнено первое соглашение? Здесь речь идет и о доверии к ЕС, как к нашим партнерам", - указала сербский премьер.Она подчеркнула, что на Брюссельском соглашении 2013 года о формировании ССО из десяти населенных преимущественно сербами муниципалитетов в Косово и Метохии с правами автономии "стоит подпись представителей официального Белграда, Приштины и Евросоюза".Заявление Брнабич сделано на фоне растущего напряжения в Косово. Минобороны Сербии сообщило вечером в среду, что с помощью средств электронной борьбы сбит беспилотник коммерческого назначения над военной частью в городе Рашка близ административной линии с Косово и Метохией. Премьер Сербии и глава МО Милош Вучевич ранее заявили, что дроны неустановленного происхождения вели наблюдение за позициями и военными частями сербской армии близ административной линии с Косово и Метохией и пообещали в случае повтора сбивать БПЛА.Глава сербского МО Милош Вучевич сообщил во вторник, что армия Сербия подняла готовность "до того уровня, чтобы быть способной выполнить каждую задачу". Он подчеркнул, что "никто не хочет никаких войн и конфликтов". В середине сентября сербский президент Александр Вучич отметил на специальном заседании парламента, что опасность силового конфликта в Косово из-за односторонних шагов Приштины близка и серьезна. Тогда он рассказал об увеличении присутствия подразделений косовоалбанского МВД, переброске сотрудников и техники на населенный сербами север края.В Приштине требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой RKS.Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
https://ria.ru/20221026/kosovo-1826885165.html
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в мире, ана брнабич, альбин курти, александр вучич, косово, сербия, приштина, евросоюз, ми-35, миг-29
В мире, Ана Брнабич, Альбин Курти, Александр Вучич, Косово, Сербия, Приштина, Евросоюз, Ми-35, МиГ-29
18:15 03.11.2022
 
ЕС требует финального соглашения с Приштиной, заявила премьер Сербии

Премьер Брнабич: ЕС требует финального соглашения с Приштиной, без выполнения предыдущих

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПремьер-министр Сербии Ана Брнабич
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Премьер-министр Сербии Ана Брнабич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 3 ноя – РИА Новости. ЕС требует от официального Белграда заключения некоего финального соглашения о нормализации отношений с косовоалбанскими властями, но не может добиться от Приштины выполнения предыдущих соглашений, что подрывает его авторитет, заявила сербский премьер Ана Брнабич.
Глава сербского правительства участвует в четверг в саммите государств Западных Балкан в рамках "Берлинского процесса" в столице Германии.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 12:55
Косовские сербы просят о срочной встрече с Вучичем из-за угроз Приштины
"Не могу больше найти сил, чтобы быть энтузиастом, когда прошло почти 10 лет с подписания первого Брюссельского соглашения о нормализации между Белградом и Приштиной, на котором стоит подпись ЕС, что я сегодня четко сказала в своем выступлении, и оно не приведено в жизнь Приштиной. Мы свои обязательства по соглашению выполнили, а Сообщество сербских общин (ССО) до сих пор не существует", - заявила Брнабич агентству Танюг.
"Они терпят заявления (косовского "премьера" – ред.) Альбина Курти, что не будет выполнять Брюссельское соглашение, а на нас давят, чтобы шли на другое, новое соглашение, финальное, как бы они его не называли. Я спросила, как вы это осуществите, если десять лет не выполнено первое соглашение? Здесь речь идет и о доверии к ЕС, как к нашим партнерам", - указала сербский премьер.
Она подчеркнула, что на Брюссельском соглашении 2013 года о формировании ССО из десяти населенных преимущественно сербами муниципалитетов в Косово и Метохии с правами автономии "стоит подпись представителей официального Белграда, Приштины и Евросоюза".
Заявление Брнабич сделано на фоне растущего напряжения в Косово. Минобороны Сербии сообщило вечером в среду, что с помощью средств электронной борьбы сбит беспилотник коммерческого назначения над военной частью в городе Рашка близ административной линии с Косово и Метохией. Премьер Сербии и глава МО Милош Вучевич ранее заявили, что дроны неустановленного происхождения вели наблюдение за позициями и военными частями сербской армии близ административной линии с Косово и Метохией и пообещали в случае повтора сбивать БПЛА.
Вид города Приштины - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 20:53
Армия Сербии сбила беспилотник над военной частью недалеко от Косово
Глава сербского МО Милош Вучевич сообщил во вторник, что армия Сербия подняла готовность "до того уровня, чтобы быть способной выполнить каждую задачу". Он подчеркнул, что "никто не хочет никаких войн и конфликтов". В середине сентября сербский президент Александр Вучич отметил на специальном заседании парламента, что опасность силового конфликта в Косово из-за односторонних шагов Приштины близка и серьезна. Тогда он рассказал об увеличении присутствия подразделений косовоалбанского МВД, переброске сотрудников и техники на населенный сербами север края.
В Приштине требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой RKS.
Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
Граффити с изображением флагов России и Сербии на улице в Митровице, Косово - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 15:28
Спикер парламента Сербии поблагодарил Россию за поддержку по Косово
 
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