https://ria.ru/20221103/snaryad-1828996387.html
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов и 13 снарядов РСЗО
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов и 13 снарядов РСЗО - РИА Новости, 03.11.2022
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов и 13 снарядов РСЗО
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников, а также 13 снарядов РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган", сообщили в четверг в... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T15:00
2022-11-03T15:00
2022-11-03T15:08
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
донецкая народная республика
в мире
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911988_609:0:3131:1419_1920x0_80_0_0_7fdf43086d8256a3e93b01517823ab32.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников, а также 13 снарядов РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бургунка, Бобровый Кут, Ольговка Херсонской области, Епифановка Луганской Народной Республики, Новая Тарасовка Харьковской области, Александровка, Никольское и Павловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО было сбито 13 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS", "Ольха" и "Ураган" в ДНР и Херсонской области.
https://ria.ru/20221103/minoborony-1828996135.html
херсонская область
россия
донецкая народная республика
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793911988_871:0:2935:1548_1920x0_80_0_0_0a711d3a2b6f123e465483e3fea32250.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, донецкая народная республика, в мире, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Донецкая Народная Республика, В мире, Харьковская область
15:00 03.11.2022 (обновлено: 15:08 03.11.2022)
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов и 13 снарядов РСЗО
Минобороны России: ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов и 13 снарядов РСЗО