https://ria.ru/20221103/snaryad-1828996387.html

Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов и 13 снарядов РСЗО

Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов и 13 снарядов РСЗО - РИА Новости, 03.11.2022

Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов и 13 снарядов РСЗО

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников, а также 13 снарядов РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган", сообщили в четверг в... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T15:00

2022-11-03T15:00

2022-11-03T15:08

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников, а также 13 снарядов РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бургунка, Бобровый Кут, Ольговка Херсонской области, Епифановка Луганской Народной Республики, Новая Тарасовка Харьковской области, Александровка, Никольское и Павловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО было сбито 13 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS", "Ольха" и "Ураган" в ДНР и Херсонской области.

https://ria.ru/20221103/minoborony-1828996135.html

херсонская область

россия

донецкая народная республика

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херсонская область , россия, донецкая народная республика, в мире, харьковская область