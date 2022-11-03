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Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов и 13 снарядов РСЗО - РИА Новости, 03.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221103/snaryad-1828996387.html
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов и 13 снарядов РСЗО
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов и 13 снарядов РСЗО - РИА Новости, 03.11.2022
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов и 13 снарядов РСЗО
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников, а также 13 снарядов РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган", сообщили в четверг в... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T15:00
2022-11-03T15:08
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
донецкая народная республика
в мире
харьковская область
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников, а также 13 снарядов РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бургунка, Бобровый Кут, Ольговка Херсонской области, Епифановка Луганской Народной Республики, Новая Тарасовка Харьковской области, Александровка, Никольское и Павловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Кроме того, за сутки российской ПВО было сбито 13 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS", "Ольха" и "Ураган" в ДНР и Херсонской области.
https://ria.ru/20221103/minoborony-1828996135.html
херсонская область
россия
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херсонская область , россия, донецкая народная республика, в мире, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Донецкая Народная Республика, В мире, Харьковская область
15:00 03.11.2022 (обновлено: 15:08 03.11.2022)
 
Российская ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов и 13 снарядов РСЗО

Минобороны России: ПВО за сутки сбила восемь украинских дронов и 13 снарядов РСЗО

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России
Зенитный ракетный комплекс Тор М2У Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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Зенитный ракетный комплекс "Тор М2У" Вооруженных сил России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 8 украинских беспилотников, а также 13 снарядов РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бургунка, Бобровый Кут, Ольговка Херсонской области, Епифановка Луганской Народной Республики, Новая Тарасовка Харьковской области, Александровка, Никольское и Павловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российской ПВО было сбито 13 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS", "Ольха" и "Ураган" в ДНР и Херсонской области.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВ миреХарьковская область
 
 
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