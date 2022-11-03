https://ria.ru/20221103/sertifikaty-1828954009.html

Губернатор Ямала вручил молодым семьям Салехарда жилищные сертификаты

Губернатор Ямала вручил молодым семьям Салехарда жилищные сертификаты - РИА Новости, 03.11.2022

Губернатор Ямала вручил молодым семьям Салехарда жилищные сертификаты

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов вручил жилищные сертификаты жителям Салехарда – участникам окружной программы для молодых... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T13:37

2022-11-03T13:37

2022-11-03T13:37

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

салехард

ямал

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов вручил жилищные сертификаты жителям Салехарда – участникам окружной программы для молодых семей, сообщает пресс-служба главы региона."Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил жилищные сертификаты жителям Салехарда – участникам окружной программы для молодых семей. Свидетельство на социальную выплату получили шесть семей", - говорится в сообщении.По словам губернатора, в этом году в рамках программы поддержки молодых семей выдано почти 1300 сертификатов."У нас столько не было никогда, хотя еще недавно мы радовались, когда в год всего 100-200 семей получали. Видим, что программа эффективна и полезна – это хорошее подспорье молодым семьям, которые с ее помощью могут уменьшить свои ипотечные кредиты", - приводятся в сообщении слова Артюхова."Перезагрузка" окружной программы для молодых семей случилась три года назад. По поручению губернатора Ямала было увеличено финансирование жилищной программы, а участников, выбывших из-за достижения предельного возраста, вернули в отдельную подпрограмму "36+". За это время сертификаты уже получили 2,5 тысячи семей.С начала этого года программу снова расширили, число получателей меры поддержки увеличили более чем вдвое и дополнительно включили в программу семьи, проживающие в аварийном фонде, и тех, кто уже имеет ипотеку. В итоге в этом году уже больше 1270 ямальских семей получили сертификаты по программе для молодых семей и 198 семей по программе "Молодая семья 36+". Почти все из них уже вложили средства сертификатов в свое жилье – это 1280 семей.На встрече семьи рассказали Дмитрию Артюхову о своих планах по реализации сертификатов: многие уже готовят документы на ипотеку и подбирают подходящие квартиры, несколько семей уже отметили новоселье и собираются погасить существующие жилищные кредиты. Также говорили о строительстве социальных объектов и жилья в Салехарде, развитии инфраструктуры для маленьких детей, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20221103/konkurs-1828906942.html

https://ria.ru/20221028/doma-1827513469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

дмитрий артюхов, салехард, ямал, общество