https://ria.ru/20221103/sertifikaty-1828954009.html
Губернатор Ямала вручил молодым семьям Салехарда жилищные сертификаты
Губернатор Ямала вручил молодым семьям Салехарда жилищные сертификаты - РИА Новости, 03.11.2022
Губернатор Ямала вручил молодым семьям Салехарда жилищные сертификаты
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов вручил жилищные сертификаты жителям Салехарда – участникам окружной программы для молодых... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:37
2022-11-03T13:37
2022-11-03T13:37
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
салехард
ямал
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов вручил жилищные сертификаты жителям Салехарда – участникам окружной программы для молодых семей, сообщает пресс-служба главы региона."Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил жилищные сертификаты жителям Салехарда – участникам окружной программы для молодых семей. Свидетельство на социальную выплату получили шесть семей", - говорится в сообщении.По словам губернатора, в этом году в рамках программы поддержки молодых семей выдано почти 1300 сертификатов."У нас столько не было никогда, хотя еще недавно мы радовались, когда в год всего 100-200 семей получали. Видим, что программа эффективна и полезна – это хорошее подспорье молодым семьям, которые с ее помощью могут уменьшить свои ипотечные кредиты", - приводятся в сообщении слова Артюхова."Перезагрузка" окружной программы для молодых семей случилась три года назад. По поручению губернатора Ямала было увеличено финансирование жилищной программы, а участников, выбывших из-за достижения предельного возраста, вернули в отдельную подпрограмму "36+". За это время сертификаты уже получили 2,5 тысячи семей.С начала этого года программу снова расширили, число получателей меры поддержки увеличили более чем вдвое и дополнительно включили в программу семьи, проживающие в аварийном фонде, и тех, кто уже имеет ипотеку. В итоге в этом году уже больше 1270 ямальских семей получили сертификаты по программе для молодых семей и 198 семей по программе "Молодая семья 36+". Почти все из них уже вложили средства сертификатов в свое жилье – это 1280 семей.На встрече семьи рассказали Дмитрию Артюхову о своих планах по реализации сертификатов: многие уже готовят документы на ипотеку и подбирают подходящие квартиры, несколько семей уже отметили новоселье и собираются погасить существующие жилищные кредиты. Также говорили о строительстве социальных объектов и жилья в Салехарде, развитии инфраструктуры для маленьких детей, уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20221103/konkurs-1828906942.html
https://ria.ru/20221028/doma-1827513469.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий артюхов, салехард, ямал, общество
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Салехард, Ямал, Общество
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 ноя – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов вручил жилищные сертификаты жителям Салехарда – участникам окружной программы для молодых семей, сообщает пресс-служба главы региона.
"Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил жилищные сертификаты жителям Салехарда – участникам окружной программы для молодых семей. Свидетельство на социальную выплату получили шесть семей", - говорится в сообщении.
По словам губернатора, в этом году в рамках программы поддержки молодых семей выдано почти 1300 сертификатов.
"У нас столько не было никогда, хотя еще недавно мы радовались, когда в год всего 100-200 семей получали. Видим, что программа эффективна и полезна – это хорошее подспорье молодым семьям, которые с ее помощью могут уменьшить свои ипотечные кредиты", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
"Перезагрузка" окружной программы для молодых семей случилась три года назад. По поручению губернатора Ямала
было увеличено финансирование жилищной программы, а участников, выбывших из-за достижения предельного возраста, вернули в отдельную подпрограмму "36+". За это время сертификаты уже получили 2,5 тысячи семей.
С начала этого года программу снова расширили, число получателей меры поддержки увеличили более чем вдвое и дополнительно включили в программу семьи, проживающие в аварийном фонде, и тех, кто уже имеет ипотеку. В итоге в этом году уже больше 1270 ямальских семей получили сертификаты по программе для молодых семей и 198 семей по программе "Молодая семья 36+". Почти все из них уже вложили средства сертификатов в свое жилье – это 1280 семей.
На встрече семьи рассказали Дмитрию Артюхову о своих планах по реализации сертификатов: многие уже готовят документы на ипотеку и подбирают подходящие квартиры, несколько семей уже отметили новоселье и собираются погасить существующие жилищные кредиты. Также говорили о строительстве социальных объектов и жилья в Салехарде, развитии инфраструктуры для маленьких детей, уточняет пресс-служба.