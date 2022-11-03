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Китайские власти проверят чиновницу из-за дорогих сережек, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2022
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Китайские власти проверят чиновницу из-за дорогих сережек, пишут СМИ
Китайские власти проверят чиновницу из-за дорогих сережек, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2022
Китайские власти проверят чиновницу из-за дорогих сережек, пишут СМИ
Китайские власти начали проверку в отношении государственной служащей из автономного района Внутренняя Монголия Ли Шаоли, после того как она появилась на... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:36
2022-11-03T13:36
в мире
китай
внутренняя монголия
хух-хото
hermes
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ПЕКИН, 3 ноя – РИА Новости. Китайские власти начали проверку в отношении государственной служащей из автономного района Внутренняя Монголия Ли Шаоли, после того как она появилась на публике в серьгах, стоимость которых может достигать 4,2 тысячи долларов, пишет в четверг издание South China Morning Post.Ранее заместитель директора бюро административного согласования и государственных услуг города Хух-Хото, который является административным центром автономного района Внутренняя Монголия КНР, приняла участие в пресс-конференции, посвященной мерам по борьбе с СOVID-19.Интернет-пользователи обратили внимание на украшения чиновницы, стоимость которых, по их оценке, может достигать нескольких тысяч долларов. Речь идет о серьгах от известного ювелирного бренда Van Cleef &amp; Arpels и шарфе от модного дома Hermes. Стоимость сережек, которые внешне очень похожи на модели Vintage Alhambra и Sweet Alhambra, составляет 4200 долларов и 2600 долларов, соответственно, стоимость шарфа составляет около 550 долларов. Столь дорогие, предположительно, украшения у государственного чиновника вызвали бурное обсуждение среди интернет-пользователей.Как отмечает издание, после того как история получила широкую огласку, местное отделение комиссии по проверке дисциплины КПК начало расследование.
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китай
внутренняя монголия
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в мире, китай, внутренняя монголия, хух-хото, hermes
В мире, Китай, Внутренняя Монголия, Хух-Хото, Hermes
13:36 03.11.2022
 
Китайские власти проверят чиновницу из-за дорогих сережек, пишут СМИ

SCMP: китайские власти начали проверку в отношении чиновницы из-за дорогих сережек

© Кадр трансляции пресс-конференцииГосударственная служащая из автономного района Внутренняя Монголия Ли Шаоли
Государственная служащая из автономного района Внутренняя Монголия Ли Шаоли
© Кадр трансляции пресс-конференции
Государственная служащая из автономного района Внутренняя Монголия Ли Шаоли
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 3 ноя – РИА Новости. Китайские власти начали проверку в отношении государственной служащей из автономного района Внутренняя Монголия Ли Шаоли, после того как она появилась на публике в серьгах, стоимость которых может достигать 4,2 тысячи долларов, пишет в четверг издание South China Morning Post.
Ранее заместитель директора бюро административного согласования и государственных услуг города Хух-Хото, который является административным центром автономного района Внутренняя Монголия КНР, приняла участие в пресс-конференции, посвященной мерам по борьбе с СOVID-19.
Интернет-пользователи обратили внимание на украшения чиновницы, стоимость которых, по их оценке, может достигать нескольких тысяч долларов. Речь идет о серьгах от известного ювелирного бренда Van Cleef & Arpels и шарфе от модного дома Hermes. Стоимость сережек, которые внешне очень похожи на модели Vintage Alhambra и Sweet Alhambra, составляет 4200 долларов и 2600 долларов, соответственно, стоимость шарфа составляет около 550 долларов. Столь дорогие, предположительно, украшения у государственного чиновника вызвали бурное обсуждение среди интернет-пользователей.
Как отмечает издание, после того как история получила широкую огласку, местное отделение комиссии по проверке дисциплины КПК начало расследование.
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В миреКитайВнутренняя МонголияХух-ХотоHermes
 
 
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