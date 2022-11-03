https://ria.ru/20221103/serezhki-1828953560.html

Китайские власти проверят чиновницу из-за дорогих сережек, пишут СМИ

Китайские власти проверят чиновницу из-за дорогих сережек, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2022

Китайские власти проверят чиновницу из-за дорогих сережек, пишут СМИ

Китайские власти начали проверку в отношении государственной служащей из автономного района Внутренняя Монголия Ли Шаоли, после того как она появилась на... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T13:36

2022-11-03T13:36

2022-11-03T13:36

в мире

китай

внутренняя монголия

хух-хото

hermes

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ПЕКИН, 3 ноя – РИА Новости. Китайские власти начали проверку в отношении государственной служащей из автономного района Внутренняя Монголия Ли Шаоли, после того как она появилась на публике в серьгах, стоимость которых может достигать 4,2 тысячи долларов, пишет в четверг издание South China Morning Post.Ранее заместитель директора бюро административного согласования и государственных услуг города Хух-Хото, который является административным центром автономного района Внутренняя Монголия КНР, приняла участие в пресс-конференции, посвященной мерам по борьбе с СOVID-19.Интернет-пользователи обратили внимание на украшения чиновницы, стоимость которых, по их оценке, может достигать нескольких тысяч долларов. Речь идет о серьгах от известного ювелирного бренда Van Cleef & Arpels и шарфе от модного дома Hermes. Стоимость сережек, которые внешне очень похожи на модели Vintage Alhambra и Sweet Alhambra, составляет 4200 долларов и 2600 долларов, соответственно, стоимость шарфа составляет около 550 долларов. Столь дорогие, предположительно, украшения у государственного чиновника вызвали бурное обсуждение среди интернет-пользователей.Как отмечает издание, после того как история получила широкую огласку, местное отделение комиссии по проверке дисциплины КПК начало расследование.

https://ria.ru/20220922/kazn-1818591732.html

китай

внутренняя монголия

хух-хото

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в мире, китай, внутренняя монголия, хух-хото, hermes