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Косовские сербы грозят выйти из всех структур Приштины - РИА Новости, 03.11.2022
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Косовские сербы грозят выйти из всех структур Приштины
Косовские сербы грозят выйти из всех структур Приштины - РИА Новости, 03.11.2022
Косовские сербы грозят выйти из всех структур Приштины
Представители сербов рассмотрят выход из всех структур самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности начальника "полиции" -... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T19:43
2022-11-03T19:43
в мире
александр вучич
приштина
ана брнабич
косово
сербия
миг-29
ми-35
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БЕЛГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Представители сербов рассмотрят выход из всех структур самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности начальника "полиции" - серба на севере края, заявил глава партии "Сербский список" Горан Ракич.Глава региональной дирекции "Север" самопровозглашенного Косово Ненад Джурич ранее отказался выписывать официальные предупреждения местным сербам за автомобильные номера, выданные сербскими властями, и был снят с должности решением Приштины. От местных сербов требуется перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой RKS, с 21 ноября планируется штрафовать "нарушителей" в размере от 150 евро."Господина Джурича на пост директора регионального отделения полиции "Север" выбирали сербы и четыре главы муниципалитетов на севере края, Приштина не имеет никакого права предпринимать какие-либо меры по отношению к нему", – говорится в заявлении главы партии косовских сербов.Он сообщил, что рассмотрит с коллегами в субботу выход местных сербов из всех структур косовоалбанской "администрации", "включая органы местного самоуправления, прокуратуру, суды, полицию и другие органы"."Все мы в косовские структуры вошли, потому что это была часть Брюссельского соглашения. Учитывая, что Приштина не соблюдает подписанное, ясно, что и нам нечего искать в этих структурах, так как они без всяких последствий нарушают каждое соглашение", - указал Ракич.Его заявление сделано на фоне растущего напряжения в Косово. Минобороны Сербии сообщило вечером в среду, что вооруженные силы Сербии с помощью средств электронной борьбы сбили беспилотник коммерческого назначения над военной частью в городе Рашка близ административной линии с Косово и Метохией. Премьер Сербии Ана Брнабич и глава МО Милош Вучевич ранее заявили, что дроны неустановленного происхождения вели наблюдение за позициями и военными частями сербской армии близ административной линии с Косово и Метохией и пообещали в случае повтора сбивать БПЛА.Глава сербского МО Милош Вучевич сообщил во вторник, что согласно приказу верховного главнокомандующего президента Александра Вучича, армия Сербии подняла готовность "до того уровня, чтобы быть способной выполнить каждую задачу". Он подчеркнул, что "никто не хочет никаких войн и конфликтов". В середине сентября Вучич отметил на специальном заседании парламента, что опасность силового конфликта в Косово из-за односторонних шагов Приштины близка и серьезна. Тогда он рассказал об увеличении присутствия подразделений косовоалбанского МВД, переброске сотрудников и техники на населенный сербами север края.Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
https://ria.ru/20221103/soglashenie-1829082024.html
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в мире, александр вучич, приштина, ана брнабич, косово, сербия, миг-29, ми-35
В мире, Александр Вучич, Приштина, Ана Брнабич, Косово, Сербия, МиГ-29, Ми-35
19:43 03.11.2022
 
Косовские сербы грозят выйти из всех структур Приштины

Глава партии "Сербский список" Ракич: косовские сербы выйдут из всех структур Приштины

© РИА Новости / Марко Кужавич / Перейти в медиабанкКосовские сербы проводят в городе Косовска-Митровица акцию протеста против действий Приштины в Косово
Косовские сербы проводят в городе Косовска-Митровица акцию протеста против действий Приштины в Косово - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Марко Кужавич
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Косовские сербы проводят в городе Косовска-Митровица акцию протеста против действий Приштины в Косово. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 3 ноя – РИА Новости. Представители сербов рассмотрят выход из всех структур самопровозглашенной республики Косово из-за решения Приштины снять с должности начальника "полиции" - серба на севере края, заявил глава партии "Сербский список" Горан Ракич.
Глава региональной дирекции "Север" самопровозглашенного Косово Ненад Джурич ранее отказался выписывать официальные предупреждения местным сербам за автомобильные номера, выданные сербскими властями, и был снят с должности решением Приштины. От местных сербов требуется перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой RKS, с 21 ноября планируется штрафовать "нарушителей" в размере от 150 евро.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
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ЕС требует финального соглашения с Приштиной, заявила премьер Сербии
"Господина Джурича на пост директора регионального отделения полиции "Север" выбирали сербы и четыре главы муниципалитетов на севере края, Приштина не имеет никакого права предпринимать какие-либо меры по отношению к нему", – говорится в заявлении главы партии косовских сербов.
Он сообщил, что рассмотрит с коллегами в субботу выход местных сербов из всех структур косовоалбанской "администрации", "включая органы местного самоуправления, прокуратуру, суды, полицию и другие органы".
"Все мы в косовские структуры вошли, потому что это была часть Брюссельского соглашения. Учитывая, что Приштина не соблюдает подписанное, ясно, что и нам нечего искать в этих структурах, так как они без всяких последствий нарушают каждое соглашение", - указал Ракич.
Его заявление сделано на фоне растущего напряжения в Косово. Минобороны Сербии сообщило вечером в среду, что вооруженные силы Сербии с помощью средств электронной борьбы сбили беспилотник коммерческого назначения над военной частью в городе Рашка близ административной линии с Косово и Метохией. Премьер Сербии Ана Брнабич и глава МО Милош Вучевич ранее заявили, что дроны неустановленного происхождения вели наблюдение за позициями и военными частями сербской армии близ административной линии с Косово и Метохией и пообещали в случае повтора сбивать БПЛА.
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Косовские сербы просят о срочной встрече с Вучичем из-за угроз Приштины
Глава сербского МО Милош Вучевич сообщил во вторник, что согласно приказу верховного главнокомандующего президента Александра Вучича, армия Сербии подняла готовность "до того уровня, чтобы быть способной выполнить каждую задачу". Он подчеркнул, что "никто не хочет никаких войн и конфликтов". В середине сентября Вучич отметил на специальном заседании парламента, что опасность силового конфликта в Косово из-за односторонних шагов Приштины близка и серьезна. Тогда он рассказал об увеличении присутствия подразделений косовоалбанского МВД, переброске сотрудников и техники на населенный сербами север края.
Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими автономерами и перебросили на населенный сербами север края спецподразделение МВД ROSU на бронетехнике и снайперов. Местные сербы в ответ перегородили строительной техникой трассу по направлению к двум КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки косовской полиции их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты Ми-35 и истребители МиГ-29. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.
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