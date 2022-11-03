Генсек НАТО приветствовал продолжение зерновой сделки
Генсек НАТО Столтенберг приветствовал продолжение зерновой сделки и поблагодарил Турцию
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал продолжение действия "зерновой сделки" и поблагодарил Турцию за усилия в этом направлении.
"Я благодарен Турции и персонально президенту (Тайипу – ред.) Эрдогану за переговоры по безопасному прохождению украинского зерна через Черное море, что облегчает ситуацию с мировым кризисом продовольствия. Я приветствую продолжение действия "зерновой сделки" и усилия Турции по поддержанию этого маршрута", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Турции.
Он также подчеркнул важность обеспечить продление действия зерновой инициативы после 18 ноября.
Ранее в российском МИД заявили, что возвращение Москвы в зерновую сделку не означает ее автоматического продления после 18 ноября. Одна из главных озабоченностей российской стороны связана с тем, что не выполняется вторая часть пакетного соглашения: в отличие от разблокировки украинского экспорта, ситуация с вывозом российского зерна и удобрений остается неурегулированной.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения. Договор истекает 19 ноября.
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