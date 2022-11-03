Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО приветствовал продолжение зерновой сделки - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221103/sdelka-1829118462.html
Генсек НАТО приветствовал продолжение зерновой сделки
Генсек НАТО приветствовал продолжение зерновой сделки - РИА Новости, 03.11.2022
Генсек НАТО приветствовал продолжение зерновой сделки
Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал продолжение действия "зерновой сделки" и поблагодарил Турцию за усилия в этом направлении. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T20:56
2022-11-03T20:56
йенс столтенберг
владимир путин
василий небензя
черное море
россия
нато
оон
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152431/08/1524310828_0:50:2001:1175_1920x0_80_0_0_0bbdad7f73612d880341fe7212b0a904.jpg
БРЮССЕЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал продолжение действия "зерновой сделки" и поблагодарил Турцию за усилия в этом направлении."Я благодарен Турции и персонально президенту (Тайипу – ред.) Эрдогану за переговоры по безопасному прохождению украинского зерна через Черное море, что облегчает ситуацию с мировым кризисом продовольствия. Я приветствую продолжение действия "зерновой сделки" и усилия Турции по поддержанию этого маршрута", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Турции.Он также подчеркнул важность обеспечить продление действия зерновой инициативы после 18 ноября.Ранее в российском МИД заявили, что возвращение Москвы в зерновую сделку не означает ее автоматического продления после 18 ноября. Одна из главных озабоченностей российской стороны связана с тем, что не выполняется вторая часть пакетного соглашения: в отличие от разблокировки украинского экспорта, ситуация с вывозом российского зерна и удобрений остается неурегулированной.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения. Договор истекает 19 ноября.
https://ria.ru/20221103/sdelka-1828944316.html
https://ria.ru/20221102/sdelka-1828813811.html
черное море
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152431/08/1524310828_65:0:1869:1353_1920x0_80_0_0_25d955336ace1efc609366917518ec16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
йенс столтенберг, владимир путин, василий небензя, черное море, россия, нато, оон, турция, в мире
Йенс Столтенберг, Владимир Путин, Василий Небензя, Черное море, Россия, НАТО, ООН, Турция, В мире
20:56 03.11.2022
 
Генсек НАТО приветствовал продолжение зерновой сделки

Генсек НАТО Столтенберг приветствовал продолжение зерновой сделки и поблагодарил Турцию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 3 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал продолжение действия "зерновой сделки" и поблагодарил Турцию за усилия в этом направлении.
"Я благодарен Турции и персонально президенту (Тайипу – ред.) Эрдогану за переговоры по безопасному прохождению украинского зерна через Черное море, что облегчает ситуацию с мировым кризисом продовольствия. Я приветствую продолжение действия "зерновой сделки" и усилия Турции по поддержанию этого маршрута", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Турции.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 13:12
Песков высоко оценил работу Анкары по зерновой сделке
Он также подчеркнул важность обеспечить продление действия зерновой инициативы после 18 ноября.
Ранее в российском МИД заявили, что возвращение Москвы в зерновую сделку не означает ее автоматического продления после 18 ноября. Одна из главных озабоченностей российской стороны связана с тем, что не выполняется вторая часть пакетного соглашения: в отличие от разблокировки украинского экспорта, ситуация с вывозом российского зерна и удобрений остается неурегулированной.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения. Договор истекает 19 ноября.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 22:01
США поприветствовали восстановление зерновой сделки
 
Йенс СтолтенбергВладимир ПутинВасилий НебензяЧерное мореРоссияНАТОООНТурцияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала