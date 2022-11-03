https://ria.ru/20221103/sdelka-1829091747.html

Замглавы МИД обсудил с представителем ООН выполнение продуктовой сделки

Замглавы МИД обсудил с представителем ООН выполнение продуктовой сделки - РИА Новости, 03.11.2022

Замглавы МИД обсудил с представителем ООН выполнение продуктовой сделки

Замглавы российского МИД Сергей Вершинин обсудил с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан выполнение российской РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T18:52

2022-11-03T18:52

2022-11-03T19:17

оон

россия

сергей вершинин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

политика

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Замглавы российского МИД Сергей Вершинин обсудил с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан выполнение российской части продуктовой сделки, стороны договорились о дальнейших контактах, заявили в МИД РФ по итогам телефонного разговора."В ходе беседы обсуждены основные вопросы, связанные с выполнением Меморандума о взаимопонимании между Россией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. Подчеркнута необходимость реализации ооновской стороной взятых на себя обязательств в рамках Меморандума", - сообщили в МИД."Условлено о дальнейших контактах для координации усилий в интересах обеспечения глобальной продовольственной безопасности", - подчеркнули в дипведомстве.Ранее в российском МИД заявили, что возвращение Москвы в зерновую сделку не означает ее автоматического продления после 18 ноября. Одна из главных озабоченностей российской стороны связана с тем, что не выполняется вторая часть пакетного соглашения: в отличие от разблокировки украинского экспорта, ситуация с вывозом российского зерна и удобрений остается неурегулированной.

https://ria.ru/20221103/oon-1829045719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

оон, россия, сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, политика