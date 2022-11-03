https://ria.ru/20221103/sdelka-1828944316.html

Песков высоко оценил работу Анкары по зерновой сделке

Песков высоко оценил работу Анкары по зерновой сделке - РИА Новости, 03.11.2022

Песков высоко оценил работу Анкары по зерновой сделке

Работа для предоставления Киевом гарантий по "зерновой сделке", проведенная Анкарой, заслуживает высокой оценки, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T13:12

2022-11-03T13:12

2022-11-03T13:43

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

анкара

россия

турция

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в мире

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Работа для предоставления Киевом гарантий по "зерновой сделке", проведенная Анкарой, заслуживает высокой оценки, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В данном случае гарантии предоставлены были турецкой стороне, по понятным причинам не могли быть предоставлены напрямую нам. В данном случае Москва и Анкара выступают как те стороны, которым эти гарантии даны. Важность сделки акцентируется, ну и, конечно, работа, которая была проведена Анкарой и лично военными турецкими, и дипломатами турецкими, и президентом Эрдоганом, заслуживает высокой оценки", - сказал Песков журналистам.По словам Пескова, фактором доверия является участие в договоренностях Турции.На уточняющий вопрос о том, есть ли среди гарантий, предоставленных Киевом, еще что-либо кроме неиспользования гуманитарных коридоров в военных целях, Песков ответил, что гарантии заключаются именно в этом."Кроме неиспользования в военных целях этих коридоров - да, вот это они и есть. А что еще может быть?", - сказал он.На вопрос, не были ли озвучены положения по выполнению второй части "зерновой" сделки, касающейся экспорта российских удобрений и продовольствия, представитель Кремля ответил, что она "напрямую не связана с Украиной"."Это касается, в основном, тех стран, которые ввели санкции против соответствующих отраслей нашей экономики", - отметил Песков."Зерновая сделка", которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Срок действия договора истекает 19 ноября.Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.

https://ria.ru/20221103/zerno-1828916516.html

https://ria.ru/20221103/zerno-1828756419.html

https://ria.ru/20221103/zerno-1828939768.html

анкара

россия

турция

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дмитрий песков (спецпредставитель президента), анкара, россия, турция, оон, в мире