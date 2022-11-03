Рейтинг@Mail.ru
Песков высоко оценил работу Анкары по зерновой сделке - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221103/sdelka-1828944316.html
Песков высоко оценил работу Анкары по зерновой сделке
Песков высоко оценил работу Анкары по зерновой сделке - РИА Новости, 03.11.2022
Песков высоко оценил работу Анкары по зерновой сделке
Работа для предоставления Киевом гарантий по "зерновой сделке", проведенная Анкарой, заслуживает высокой оценки, заявил журналистам пресс-секретарь президента... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:12
2022-11-03T13:43
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
анкара
россия
турция
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821954781_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_f3f22e9c9115c4872b98808bfc795301.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Работа для предоставления Киевом гарантий по "зерновой сделке", проведенная Анкарой, заслуживает высокой оценки, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В данном случае гарантии предоставлены были турецкой стороне, по понятным причинам не могли быть предоставлены напрямую нам. В данном случае Москва и Анкара выступают как те стороны, которым эти гарантии даны. Важность сделки акцентируется, ну и, конечно, работа, которая была проведена Анкарой и лично военными турецкими, и дипломатами турецкими, и президентом Эрдоганом, заслуживает высокой оценки", - сказал Песков журналистам.По словам Пескова, фактором доверия является участие в договоренностях Турции.На уточняющий вопрос о том, есть ли среди гарантий, предоставленных Киевом, еще что-либо кроме неиспользования гуманитарных коридоров в военных целях, Песков ответил, что гарантии заключаются именно в этом."Кроме неиспользования в военных целях этих коридоров - да, вот это они и есть. А что еще может быть?", - сказал он.На вопрос, не были ли озвучены положения по выполнению второй части "зерновой" сделки, касающейся экспорта российских удобрений и продовольствия, представитель Кремля ответил, что она "напрямую не связана с Украиной"."Это касается, в основном, тех стран, которые ввели санкции против соответствующих отраслей нашей экономики", - отметил Песков."Зерновая сделка", которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Срок действия договора истекает 19 ноября.Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.
https://ria.ru/20221103/zerno-1828916516.html
https://ria.ru/20221103/zerno-1828756419.html
https://ria.ru/20221103/zerno-1828939768.html
анкара
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821954781_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_082f23f81dfea398cb59fe25eb7d1f50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков (спецпредставитель президента), анкара, россия, турция, оон, в мире
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Анкара, Россия, Турция, ООН, В мире
13:12 03.11.2022 (обновлено: 13:43 03.11.2022)
 
Песков высоко оценил работу Анкары по зерновой сделке

Песков: работа Анкары по зерновой сделке заслуживает высокой оценки

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Работа для предоставления Киевом гарантий по "зерновой сделке", проведенная Анкарой, заслуживает высокой оценки, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В данном случае гарантии предоставлены были турецкой стороне, по понятным причинам не могли быть предоставлены напрямую нам. В данном случае Москва и Анкара выступают как те стороны, которым эти гарантии даны. Важность сделки акцентируется, ну и, конечно, работа, которая была проведена Анкарой и лично военными турецкими, и дипломатами турецкими, и президентом Эрдоганом, заслуживает высокой оценки", - сказал Песков журналистам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 11:54
МИД Украины: Киев гарантировал безопасность коридоров зерновой сделки
По словам Пескова, фактором доверия является участие в договоренностях Турции.
На уточняющий вопрос о том, есть ли среди гарантий, предоставленных Киевом, еще что-либо кроме неиспользования гуманитарных коридоров в военных целях, Песков ответил, что гарантии заключаются именно в этом.
"Кроме неиспользования в военных целях этих коридоров - да, вот это они и есть. А что еще может быть?", - сказал он.
На вопрос, не были ли озвучены положения по выполнению второй части "зерновой" сделки, касающейся экспорта российских удобрений и продовольствия, представитель Кремля ответил, что она "напрямую не связана с Украиной".
Корабль Navi-Star с украинским зерном у причала Одесского морского порта, Украина - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 08:00
Зерновая сделка снова работает. Но Россия все равно виновата
"Это касается, в основном, тех стран, которые ввели санкции против соответствующих отраслей нашей экономики", - отметил Песков.
"Зерновая сделка", которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Срок действия договора истекает 19 ноября.
Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.
Сбор урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 13:04
В Кремле прокомментировали возобновление участия России в зерновой сделке
 
Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)АнкараРоссияТурцияООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала