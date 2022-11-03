https://ria.ru/20221103/sdelka-1828928859.html

Участие Москвы в зерновой сделке зависит от гарантий Киева, заявил эксперт

Участие Москвы в зерновой сделке зависит от гарантий Киева, заявил эксперт - РИА Новости, 03.11.2022

Участие Москвы в зерновой сделке зависит от гарантий Киева, заявил эксперт

Вопрос продления участия Москвы в зерновой сделке будет зависеть от ряда факторов, в частности, о того, как Украина будет выполнять свои гарантии, заявил РИА... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T12:33

2022-11-03T12:33

2022-11-03T12:33

владимир путин

андрей руденко

василий небензя

россия

украина

турция

оон

российский совет по международным делам

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Вопрос продления участия Москвы в зерновой сделке будет зависеть от ряда факторов, в частности, о того, как Украина будет выполнять свои гарантии, заявил РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев."Наша основная претензия состояла в том, что коридор используется Украиной в военных целях, эта проблема, я так понимаю, пока решена лишь гарантиями Украины. Вопрос в том, насколько эти гарантии будут соблюдаться с учетом уровня доверия между сторонами. Я уверен, что сейчас пока украинское зерно вывозиться будет. Много для этого делает Турция. Ну а там посмотрим, насколько политический, военный контекст ситуации позволит дальше нам оставаться участниками этой сделки", - сказал он в беседе с агентством.Накануне замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что решение о продлении участия России в зерновой сделке после 18 ноября будет приниматься с учетом выполнения всех сопутствующих фактов. Главное из них - чтобы сделка, реализовывалась в полном объеме, украинская и российская часть, указал он. Российская часть реализуется из рук вон плохо, подчеркнул дипломат.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения. Договор истекает 19 ноября.

https://ria.ru/20221103/patrushev-1828860373.html

https://ria.ru/20221103/zerno-1828888866.html

https://ria.ru/20221102/spetsoperatsiya-1828817710.html

россия

украина

турция

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владимир путин, андрей руденко, василий небензя, россия, украина, турция, оон, российский совет по международным делам, в мире