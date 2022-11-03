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Участие Москвы в зерновой сделке зависит от гарантий Киева, заявил эксперт - РИА Новости, 03.11.2022
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Участие Москвы в зерновой сделке зависит от гарантий Киева, заявил эксперт
Участие Москвы в зерновой сделке зависит от гарантий Киева, заявил эксперт - РИА Новости, 03.11.2022
Участие Москвы в зерновой сделке зависит от гарантий Киева, заявил эксперт
Вопрос продления участия Москвы в зерновой сделке будет зависеть от ряда факторов, в частности, о того, как Украина будет выполнять свои гарантии, заявил РИА... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T12:33
2022-11-03T12:33
владимир путин
андрей руденко
василий небензя
россия
украина
турция
оон
российский совет по международным делам
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Вопрос продления участия Москвы в зерновой сделке будет зависеть от ряда факторов, в частности, о того, как Украина будет выполнять свои гарантии, заявил РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев."Наша основная претензия состояла в том, что коридор используется Украиной в военных целях, эта проблема, я так понимаю, пока решена лишь гарантиями Украины. Вопрос в том, насколько эти гарантии будут соблюдаться с учетом уровня доверия между сторонами. Я уверен, что сейчас пока украинское зерно вывозиться будет. Много для этого делает Турция. Ну а там посмотрим, насколько политический, военный контекст ситуации позволит дальше нам оставаться участниками этой сделки", - сказал он в беседе с агентством.Накануне замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что решение о продлении участия России в зерновой сделке после 18 ноября будет приниматься с учетом выполнения всех сопутствующих фактов. Главное из них - чтобы сделка, реализовывалась в полном объеме, украинская и российская часть, указал он. Российская часть реализуется из рук вон плохо, подчеркнул дипломат.Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения. Договор истекает 19 ноября.
https://ria.ru/20221103/patrushev-1828860373.html
https://ria.ru/20221103/zerno-1828888866.html
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украина
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владимир путин, андрей руденко, василий небензя, россия, украина, турция, оон, российский совет по международным делам, в мире
Владимир Путин, Андрей Руденко, Василий Небензя, Россия, Украина, Турция, ООН, Российский совет по международным делам, В мире
12:33 03.11.2022
 
Участие Москвы в зерновой сделке зависит от гарантий Киева, заявил эксперт

Эксперт Тимофеев: участие Москвы в зерновой сделке зависит от выполнения Киевом гарантий

© РИА Новости / Минобороны Турции / Перейти в медиабанкСухогруз Razoni в порту Одессы
Сухогруз Razoni в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Минобороны Турции
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Сухогруз Razoni в порту Одессы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Вопрос продления участия Москвы в зерновой сделке будет зависеть от ряда факторов, в частности, о того, как Украина будет выполнять свои гарантии, заявил РИА Новости программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
"Наша основная претензия состояла в том, что коридор используется Украиной в военных целях, эта проблема, я так понимаю, пока решена лишь гарантиями Украины. Вопрос в том, насколько эти гарантии будут соблюдаться с учетом уровня доверия между сторонами. Я уверен, что сейчас пока украинское зерно вывозиться будет. Много для этого делает Турция. Ну а там посмотрим, насколько политический, военный контекст ситуации позволит дальше нам оставаться участниками этой сделки", - сказал он в беседе с агентством.
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Патрушев назвал нападение на суда в гуманитарном коридоре терактом
Накануне замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что решение о продлении участия России в зерновой сделке после 18 ноября будет приниматься с учетом выполнения всех сопутствующих фактов. Главное из них - чтобы сделка, реализовывалась в полном объеме, украинская и российская часть, указал он. Российская часть реализуется из рук вон плохо, подчеркнул дипломат.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее сообщил, что после его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и переговоров министров обороны Турции и РФ достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора". Минобороны РФ объявило в среду, что Россия возобновляет участие в продуктовой сделке.
Россия 30 октября объявляла о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя.
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 11:03
Турция: шесть судов вышли из украинских портов в рамках зерновой сделки
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Президент России Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. По его мнению, стоит обсудить с президентом Турции ограничения по этому маршруту. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения. Договор истекает 19 ноября.
Флаги на открытии координационного центра Россия-Турция-Украина-ООН по транспортировке зерна с Украины в Университета министерства обороны Турции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 22:36Специальная военная операция на Украине
Спецоперация, 2 ноября: Россия возобновляет зерновую сделку
 
Владимир ПутинАндрей РуденкоВасилий НебензяРоссияУкраинаТурцияООНРоссийский совет по международным деламВ мире
 
 
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