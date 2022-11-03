https://ria.ru/20221103/samolet-1829027983.html

В Сочи самолет вернулся в аэропорт из-за трещины в лобовом стекле

В Сочи самолет вернулся в аэропорт из-за трещины в лобовом стекле - РИА Новости, 03.11.2022

В Сочи самолет вернулся в аэропорт из-за трещины в лобовом стекле

Самолет авиакомпании "Северный ветер", вылетев из международного аэропорта Сочи в Уфу, вернулся на аэродром из-за трещины в лобовом стекле, сообщает оператор... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T17:11

2022-11-03T17:11

2022-11-03T17:11

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СОЧИ, 3 ноя – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Северный ветер", вылетев из международного аэропорта Сочи в Уфу, вернулся на аэродром из-за трещины в лобовом стекле, сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика"."Сегодня, 3 ноября, командир воздушного судна авиакомпании "Северный ветер" принял решение после взлёта вернуться на аэродром вылета по причине образования трещины на лобовом стекле. Рейс выполнялся из Сочи в Уфу", – говорится в сообщении.Борт благополучно приземлился в аэропорту Сочи, самолет проверяют специалисты.

https://ria.ru/20221102/samolet-1828631098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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