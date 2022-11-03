https://ria.ru/20221103/samolet-1829027983.html
В Сочи самолет вернулся в аэропорт из-за трещины в лобовом стекле
В Сочи самолет вернулся в аэропорт из-за трещины в лобовом стекле - РИА Новости, 03.11.2022
В Сочи самолет вернулся в аэропорт из-за трещины в лобовом стекле
Самолет авиакомпании "Северный ветер", вылетев из международного аэропорта Сочи в Уфу, вернулся на аэродром из-за трещины в лобовом стекле, сообщает оператор... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T17:11
2022-11-03T17:11
2022-11-03T17:11
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СОЧИ, 3 ноя – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Северный ветер", вылетев из международного аэропорта Сочи в Уфу, вернулся на аэродром из-за трещины в лобовом стекле, сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика"."Сегодня, 3 ноября, командир воздушного судна авиакомпании "Северный ветер" принял решение после взлёта вернуться на аэродром вылета по причине образования трещины на лобовом стекле. Рейс выполнялся из Сочи в Уфу", – говорится в сообщении.Борт благополучно приземлился в аэропорту Сочи, самолет проверяют специалисты.
https://ria.ru/20221102/samolet-1828631098.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, сочи, уфа, новости - туризм, туристы, самолеты, авиакомпании, аэропорты
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В Сочи самолет вернулся в аэропорт из-за трещины в лобовом стекле
Вылетевший в Уфу самолет вернулся в Сочи из-за трещины в лобовом стекле