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В Сочи самолет вернулся в аэропорт из-за трещины в лобовом стекле - РИА Новости, 03.11.2022
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Туризм
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В Сочи самолет вернулся в аэропорт из-за трещины в лобовом стекле
В Сочи самолет вернулся в аэропорт из-за трещины в лобовом стекле - РИА Новости, 03.11.2022
В Сочи самолет вернулся в аэропорт из-за трещины в лобовом стекле
Самолет авиакомпании "Северный ветер", вылетев из международного аэропорта Сочи в Уфу, вернулся на аэродром из-за трещины в лобовом стекле, сообщает оператор... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T17:11
2022-11-03T17:11
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СОЧИ, 3 ноя – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Северный ветер", вылетев из международного аэропорта Сочи в Уфу, вернулся на аэродром из-за трещины в лобовом стекле, сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика"."Сегодня, 3 ноября, командир воздушного судна авиакомпании "Северный ветер" принял решение после взлёта вернуться на аэродром вылета по причине образования трещины на лобовом стекле. Рейс выполнялся из Сочи в Уфу", – говорится в сообщении.Борт благополучно приземлился в аэропорту Сочи, самолет проверяют специалисты.
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туризм, сочи, уфа, новости - туризм, туристы, самолеты, авиакомпании, аэропорты
Туризм, Туризм, Сочи, Уфа, Новости - Туризм, туристы, Самолеты, авиакомпании, Аэропорты
17:11 03.11.2022
 
В Сочи самолет вернулся в аэропорт из-за трещины в лобовом стекле

Вылетевший в Уфу самолет вернулся в Сочи из-за трещины в лобовом стекле

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт в Сочи
Международный аэропорт в Сочи - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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СОЧИ, 3 ноя – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Северный ветер", вылетев из международного аэропорта Сочи в Уфу, вернулся на аэродром из-за трещины в лобовом стекле, сообщает оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".
"Сегодня, 3 ноября, командир воздушного судна авиакомпании "Северный ветер" принял решение после взлёта вернуться на аэродром вылета по причине образования трещины на лобовом стекле. Рейс выполнялся из Сочи в Уфу", – говорится в сообщении.
Борт благополучно приземлился в аэропорту Сочи, самолет проверяют специалисты.
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2 ноября, 12:48Туризм
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