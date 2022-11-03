https://ria.ru/20221103/rossiya-1828945439.html
Администрация Путина заявила о попытках Запада расколоть Россию на части
Администрация Путина заявила о попытках Запада расколоть Россию на части - РИА Новости, 03.11.2022
Администрация Путина заявила о попытках Запада расколоть Россию на части
Официальные лица Запада открыто говорят о необходимости разделить Россию на мелкие государства по национальному признаку, этому необходимо жёстко противостоять, РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:17
2022-11-03T13:17
2022-11-03T13:17
россия
общество
магомедсалам магомедов
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Официальные лица Запада открыто говорят о необходимости разделить Россию на мелкие государства по национальному признаку, этому необходимо жёстко противостоять, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Магомед Магомедов."Против нашей страны ведётся открытая, жёсткая политика. Антироссийская политика... С официальных трибун (на Западе) звучат заявления о необходимости разделения Российской Федерации на как можно большее число мелких государств. В первую очередь, по национальному признаку", - сказал Магомедов на Всероссийском форуме "Народы России"."Мы должны этому очень жёстко противостоять", - отметил он.
https://ria.ru/20220923/raskol-1818794944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, магомедсалам магомедов
Россия, Общество, Магомедсалам Магомедов
Администрация Путина заявила о попытках Запада расколоть Россию на части
Магомедов: Запад говорит о необходимости разделить Россию по национальному признаку
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Официальные лица Запада открыто говорят о необходимости разделить Россию на мелкие государства по национальному признаку, этому необходимо жёстко противостоять, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Магомед Магомедов.
"Против нашей страны ведётся открытая, жёсткая политика. Антироссийская политика... С официальных трибун (на Западе) звучат заявления о необходимости разделения Российской Федерации на как можно большее число мелких государств. В первую очередь, по национальному признаку", - сказал Магомедов на Всероссийском форуме "Народы России".
"Мы должны этому очень жёстко противостоять", - отметил он.