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Администрация Путина заявила о попытках Запада расколоть Россию на части - РИА Новости, 03.11.2022
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Администрация Путина заявила о попытках Запада расколоть Россию на части
Администрация Путина заявила о попытках Запада расколоть Россию на части - РИА Новости, 03.11.2022
Администрация Путина заявила о попытках Запада расколоть Россию на части
Официальные лица Запада открыто говорят о необходимости разделить Россию на мелкие государства по национальному признаку, этому необходимо жёстко противостоять, РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T13:17
2022-11-03T13:17
россия
общество
магомедсалам магомедов
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Официальные лица Запада открыто говорят о необходимости разделить Россию на мелкие государства по национальному признаку, этому необходимо жёстко противостоять, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Магомед Магомедов."Против нашей страны ведётся открытая, жёсткая политика. Антироссийская политика... С официальных трибун (на Западе) звучат заявления о необходимости разделения Российской Федерации на как можно большее число мелких государств. В первую очередь, по национальному признаку", - сказал Магомедов на Всероссийском форуме "Народы России"."Мы должны этому очень жёстко противостоять", - отметил он.
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россия, общество, магомедсалам магомедов
Россия, Общество, Магомедсалам Магомедов
13:17 03.11.2022
 
Администрация Путина заявила о попытках Запада расколоть Россию на части

Магомедов: Запад говорит о необходимости разделить Россию по национальному признаку

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов
Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Официальные лица Запада открыто говорят о необходимости разделить Россию на мелкие государства по национальному признаку, этому необходимо жёстко противостоять, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Магомед Магомедов.
"Против нашей страны ведётся открытая, жёсткая политика. Антироссийская политика... С официальных трибун (на Западе) звучат заявления о необходимости разделения Российской Федерации на как можно большее число мелких государств. В первую очередь, по национальному признаку", - сказал Магомедов на Всероссийском форуме "Народы России".
"Мы должны этому очень жёстко противостоять", - отметил он.
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