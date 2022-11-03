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Холст, который сто лет считали копией, написал известный живописец - РИА Новости, 03.11.2022
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Культура
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Холст, который сто лет считали копией, написал известный живописец
Холст, который сто лет считали копией, написал известный живописец - РИА Новости, 03.11.2022
Холст, который сто лет считали копией, написал известный живописец
Музей Бредиуса в Гааге обнаружил, что хранившийся около 100 лет в его коллекции холст под названием "Воздвижение креста" принадлежит кисти голландского... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:41
2022-11-03T16:46
культура
рембрандт
амстердам
гаага
мюнхен
новости культуры
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ПАРИЖ, 3 ноя — РИА Новости. Музей Бредиуса в Гааге обнаружил, что хранившийся около 100 лет в его коллекции холст под названием "Воздвижение креста" принадлежит кисти голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Директор музея в Гааге Авраам Бредуис приобрел масляную картину почти век назад, думая, что это произведение Рембрандта. Однако в 1969 году был сделан вывод, что нидерландский мастер автором не является. С тех пор она считалась копией, написанной подражателем с аналогичной работы, которая выставлена в Мюнхене.Открытие сделал Жерун Гилтай, бывший главный куратор античного искусства в музее Бойманса-ван Бенингена. Он наткнулся на "Воздвижение креста", когда работал над книгой о творениях, которые считались принадлежавшими кисти великого художника. Вскоре он убедился, что это подлинная работа мастера.После этого музей Бредиуса вместе с Рейксмузеум начали реставрацию. Исследование подтвердило, что полотно написал Рембрандт в промежутке между 1642 и 1645 годами.
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рембрандт, амстердам, гаага, мюнхен, новости культуры
Культура, Рембрандт, Амстердам, Гаага, Мюнхен, Новости культуры
16:41 03.11.2022 (обновлено: 16:46 03.11.2022)
 
Холст, который сто лет считали копией, написал известный живописец

NOS: холст, приобретенный век назад музеем в Гааге, оказался работой Рембрандта

© Public DomainРембрандт ван Рейн "Воздвижение креста", до и после реставрации масляного эскиза
Рембрандт ван Рейн Воздвижение креста, до и после реставрации масляного эскиза
© Public Domain
Рембрандт ван Рейн "Воздвижение креста", до и после реставрации масляного эскиза. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 ноя — РИА Новости. Музей Бредиуса в Гааге обнаружил, что хранившийся около 100 лет в его коллекции холст под названием "Воздвижение креста" принадлежит кисти голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).
Директор музея в Гааге Авраам Бредуис приобрел масляную картину почти век назад, думая, что это произведение Рембрандта. Однако в 1969 году был сделан вывод, что нидерландский мастер автором не является. С тех пор она считалась копией, написанной подражателем с аналогичной работы, которая выставлена в Мюнхене.
Открытие сделал Жерун Гилтай, бывший главный куратор античного искусства в музее Бойманса-ван Бенингена. Он наткнулся на "Воздвижение креста", когда работал над книгой о творениях, которые считались принадлежавшими кисти великого художника. Вскоре он убедился, что это подлинная работа мастера.
После этого музей Бредиуса вместе с Рейксмузеум начали реставрацию. Исследование подтвердило, что полотно написал Рембрандт в промежутке между 1642 и 1645 годами.
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КультураРембрандтАмстердамГаагаМюнхенНовости культуры
 
 
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