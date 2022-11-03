https://ria.ru/20221103/rembrandt-1829028381.html

Холст, который сто лет считали копией, написал известный живописец

Холст, который сто лет считали копией, написал известный живописец - РИА Новости, 03.11.2022

Холст, который сто лет считали копией, написал известный живописец

Музей Бредиуса в Гааге обнаружил, что хранившийся около 100 лет в его коллекции холст под названием "Воздвижение креста" принадлежит кисти голландского... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T16:41

2022-11-03T16:41

2022-11-03T16:46

культура

рембрандт

амстердам

гаага

мюнхен

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ПАРИЖ, 3 ноя — РИА Новости. Музей Бредиуса в Гааге обнаружил, что хранившийся около 100 лет в его коллекции холст под названием "Воздвижение креста" принадлежит кисти голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).Директор музея в Гааге Авраам Бредуис приобрел масляную картину почти век назад, думая, что это произведение Рембрандта. Однако в 1969 году был сделан вывод, что нидерландский мастер автором не является. С тех пор она считалась копией, написанной подражателем с аналогичной работы, которая выставлена в Мюнхене.Открытие сделал Жерун Гилтай, бывший главный куратор античного искусства в музее Бойманса-ван Бенингена. Он наткнулся на "Воздвижение креста", когда работал над книгой о творениях, которые считались принадлежавшими кисти великого художника. Вскоре он убедился, что это подлинная работа мастера.После этого музей Бредиуса вместе с Рейксмузеум начали реставрацию. Исследование подтвердило, что полотно написал Рембрандт в промежутке между 1642 и 1645 годами.

https://ria.ru/20221008/nevermeer-1822483330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

рембрандт, амстердам, гаага, мюнхен, новости культуры