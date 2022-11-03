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Повстанцы Тыграя разоружатся в рамках соглашения с властями Эфиопии
Повстанцы Тыграя разоружатся в рамках соглашения с властями Эфиопии - РИА Новости, 03.11.2022
Повстанцы Тыграя разоружатся в рамках соглашения с властями Эфиопии
Повстанцы из "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ) должны разоружиться в рамках соглашения с правительством Эфиопии о прекращении боевых действий, над... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:31
2022-11-03T14:31
2022-11-03T14:31
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Повстанцы из "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ) должны разоружиться в рамках соглашения с правительством Эфиопии о прекращении боевых действий, над федеральными учреждениями в регионе установят контроль, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на копию соглашения.Ранее сообщалось, что правительство Эфиопии и повстанцы Тыграя договорились о прекращении боевых действий в северном эфиопском регионе, которые длятся около двух лет. Эфиопский премьер Абий Ахмед Али заявил, что соглашение имеет огромное значение для продвижения реформ.Согласно соглашению, повстанцы Тыграя должны разоружиться в течение 30 дней с момента его подписания. Как отмечается, эфиопские федеральные силы безопасности установят полный контроль над всеми федеральными учреждениями, объектами и основной инфраструктурой, включая аэропорты и шоссе.Делегации федерального правительства Эфиопии и повстанцев встречались под эгидой Африканского союза в южноафриканской столице Претории. Начавшаяся 25 октября встреча - первый публичный диалог между сторонами.Конфликт на севере Эфиопии разгорелся в ноябре 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя" (НФОТ), который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе. В июне 2021 года мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление, установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара.Перемирие было достигнуто только в марте 2022 года, когда власти Эфиопии объявили о введении бессрочного гуманитарного перемирия для доставки гуманитарной помощи в Тыграй. После пятимесячного перемирия боевые действия возобновились в августе.
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в мире, эфиопия, претория, африканский союз
В мире, Эфиопия, Претория, Африканский союз
Повстанцы Тыграя разоружатся в рамках соглашения с властями Эфиопии
AP News: повстанцы Тыграя разоружатся в рамках соглашения с властями Эфиопии
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
Повстанцы из "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ) должны разоружиться в рамках соглашения с правительством Эфиопии о прекращении боевых действий, над федеральными учреждениями в регионе установят контроль, передает
агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на копию соглашения.
Ранее сообщалось, что правительство Эфиопии и повстанцы Тыграя договорились о прекращении боевых действий в северном эфиопском регионе, которые длятся около двух лет. Эфиопский премьер Абий Ахмед Али заявил, что соглашение имеет огромное значение для продвижения реформ.
Согласно соглашению, повстанцы Тыграя должны разоружиться в течение 30 дней с момента его подписания. Как отмечается, эфиопские федеральные силы безопасности установят полный контроль над всеми федеральными учреждениями, объектами и основной инфраструктурой, включая аэропорты и шоссе.
Делегации федерального правительства Эфиопии и повстанцев встречались под эгидой Африканского союза
в южноафриканской столице Претории
. Начавшаяся 25 октября встреча - первый публичный диалог между сторонами.
Конфликт на севере Эфиопии разгорелся в ноябре 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя" (НФОТ), который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе. В июне 2021 года мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление, установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара.
Перемирие было достигнуто только в марте 2022 года, когда власти Эфиопии объявили о введении бессрочного гуманитарного перемирия для доставки гуманитарной помощи в Тыграй. После пятимесячного перемирия боевые действия возобновились в августе.