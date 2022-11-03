Рейтинг@Mail.ru
Повстанцы Тыграя разоружатся в рамках соглашения с властями Эфиопии - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221103/razoruzhenie-1828983277.html
Повстанцы Тыграя разоружатся в рамках соглашения с властями Эфиопии
Повстанцы Тыграя разоружатся в рамках соглашения с властями Эфиопии - РИА Новости, 03.11.2022
Повстанцы Тыграя разоружатся в рамках соглашения с властями Эфиопии
Повстанцы из "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ) должны разоружиться в рамках соглашения с правительством Эфиопии о прекращении боевых действий, над... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T14:31
2022-11-03T14:31
в мире
эфиопия
претория
африканский союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106618/54/1066185434_0:177:3014:1872_1920x0_80_0_0_39314c82bbdece560f6de74301137f0a.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Повстанцы из "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ) должны разоружиться в рамках соглашения с правительством Эфиопии о прекращении боевых действий, над федеральными учреждениями в регионе установят контроль, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на копию соглашения.Ранее сообщалось, что правительство Эфиопии и повстанцы Тыграя договорились о прекращении боевых действий в северном эфиопском регионе, которые длятся около двух лет. Эфиопский премьер Абий Ахмед Али заявил, что соглашение имеет огромное значение для продвижения реформ.Согласно соглашению, повстанцы Тыграя должны разоружиться в течение 30 дней с момента его подписания. Как отмечается, эфиопские федеральные силы безопасности установят полный контроль над всеми федеральными учреждениями, объектами и основной инфраструктурой, включая аэропорты и шоссе.Делегации федерального правительства Эфиопии и повстанцев встречались под эгидой Африканского союза в южноафриканской столице Претории. Начавшаяся 25 октября встреча - первый публичный диалог между сторонами.Конфликт на севере Эфиопии разгорелся в ноябре 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя" (НФОТ), который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе. В июне 2021 года мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление, установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара.Перемирие было достигнуто только в марте 2022 года, когда власти Эфиопии объявили о введении бессрочного гуманитарного перемирия для доставки гуманитарной помощи в Тыграй. После пятимесячного перемирия боевые действия возобновились в августе.
https://ria.ru/20221102/primirenie-1828823624.html
https://ria.ru/20220904/snimki-1814316660.html
эфиопия
претория
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106618/54/1066185434_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_ad9f78d25fde81b11872275e75595687.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эфиопия, претория, африканский союз
В мире, Эфиопия, Претория, Африканский союз
14:31 03.11.2022
 
Повстанцы Тыграя разоружатся в рамках соглашения с властями Эфиопии

AP News: повстанцы Тыграя разоружатся в рамках соглашения с властями Эфиопии

© РИА Новости / Юрий Сомов / Перейти в медиабанкГород Аддис-Абеба, столица Эфиопии
Город Аддис-Абеба, столица Эфиопии - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в медиабанк
Город Аддис-Абеба, столица Эфиопии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Повстанцы из "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ) должны разоружиться в рамках соглашения с правительством Эфиопии о прекращении боевых действий, над федеральными учреждениями в регионе установят контроль, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на копию соглашения.
Ранее сообщалось, что правительство Эфиопии и повстанцы Тыграя договорились о прекращении боевых действий в северном эфиопском регионе, которые длятся около двух лет. Эфиопский премьер Абий Ахмед Али заявил, что соглашение имеет огромное значение для продвижения реформ.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
2 ноября, 23:30
ЕС поддержит следующие шаги по примирению в Эфиопии, заявил Евросовет
Согласно соглашению, повстанцы Тыграя должны разоружиться в течение 30 дней с момента его подписания. Как отмечается, эфиопские федеральные силы безопасности установят полный контроль над всеми федеральными учреждениями, объектами и основной инфраструктурой, включая аэропорты и шоссе.
Делегации федерального правительства Эфиопии и повстанцев встречались под эгидой Африканского союза в южноафриканской столице Претории. Начавшаяся 25 октября встреча - первый публичный диалог между сторонами.
Конфликт на севере Эфиопии разгорелся в ноябре 2020 года. Тогда власти страны обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя" (НФОТ), который доминировал в политической жизни Эфиопии почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали операцию в Тыграе. В июне 2021 года мятежники в Тыграе взяли административный центр региона город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление, установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара.
Перемирие было достигнуто только в марте 2022 года, когда власти Эфиопии объявили о введении бессрочного гуманитарного перемирия для доставки гуманитарной помощи в Тыграй. После пятимесячного перемирия боевые действия возобновились в августе.
Рабочие около плотины Возрождение в округе Губа, Эфиопия - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 10:38
Эфиопия может обратиться к России из-за снимков Голубого Нила
 
В миреЭфиопияПреторияАфриканский союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала