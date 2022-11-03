20:50 03.11.2022 (обновлено: 20:52 03.11.2022)
В Пентагоне прокомментировали попытки создания КНДР ядерных ракет
Пентагон: попытки КНДР создать ядерные и баллистические ракеты угрожают всему миру
© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Попытки КНДР создать ядерные и баллистические ракеты угрожают всему миру, говорится в опубликованном Пентагоном заявлении по итогам встречи министра обороны США Ллойда Остина и его южнокорейского коллеги Ли Чжон Сопа.
"Обе стороны выразили беспокойство предпринимаемыми усилиями КНДР по созданию ядерных и баллистических ракетных мощностей. Они отметили, что эти действия представляют значительные вызовы мировому сообществу и представляют растущую серьезную угрозу безопасности и стабильности в регионе и мире", - указано в заявлении.
Также отмечается, что Остин указал Чжон Сопу на готовность США предоставить Южной Корее "полный перечень оборонных возможностей США, включая ядерные, конвенциональные и ракетные, а также продвинутые противоядерные мощности".
КНДР в среду в четыре этапа пустила 23 ракеты разного типа в сторону Желтого и Японского морей, а также произвела 100 артиллерийских выстрелов в буферной зоне возле границы с Южной Кореей в Японском море. В четверг утром в Южной Корее засекли пуск КНДР двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря и одной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), предположительно, "Хвасон-17".
В связи с этим США и Южная Корея решили продлить на неустановленный срок беспрецедентно крупные учения ВВС двух стран Vigilant Storm, которые должны были продлиться с 31 октября до 4 ноября. Секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) и заместитель председателя Центральной военной комиссии ТПК Пак Чон Чхон в опубликованном ЦТАК заявлении назвал это решение "непоправимой ошибкой". После этого в четверг вечером КНДР произвела пуск еще трех баллистических ракет.
Это уже 30-й день в этом году, когда КНДР проводит испытание баллистических ракет, Пхеньян также произвел три пуска крылатых ракет.