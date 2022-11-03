Рейтинг@Mail.ru
В Пентагоне прокомментировали попытки создания КНДР ядерных ракет - РИА Новости, 03.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221103/rakety-1829117088.html
В Пентагоне прокомментировали попытки создания КНДР ядерных ракет
В Пентагоне прокомментировали попытки создания КНДР ядерных ракет - РИА Новости, 03.11.2022
В Пентагоне прокомментировали попытки создания КНДР ядерных ракет
Попытки КНДР создать ядерные и баллистические ракеты угрожают всему миру, говорится в опубликованном Пентагоном заявлении по итогам встречи министра обороны США РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T20:50
2022-11-03T20:52
в мире
ллойд остин
сша
южная корея
японское море
министерство обороны сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6739d0890171371641d3ada44164a49d.jpg
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Попытки КНДР создать ядерные и баллистические ракеты угрожают всему миру, говорится в опубликованном Пентагоном заявлении по итогам встречи министра обороны США Ллойда Остина и его южнокорейского коллеги Ли Чжон Сопа.Также отмечается, что Остин указал Чжон Сопу на готовность США предоставить Южной Корее "полный перечень оборонных возможностей США, включая ядерные, конвенциональные и ракетные, а также продвинутые противоядерные мощности".КНДР в среду в четыре этапа пустила 23 ракеты разного типа в сторону Желтого и Японского морей, а также произвела 100 артиллерийских выстрелов в буферной зоне возле границы с Южной Кореей в Японском море. В четверг утром в Южной Корее засекли пуск КНДР двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря и одной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), предположительно, "Хвасон-17".В связи с этим США и Южная Корея решили продлить на неустановленный срок беспрецедентно крупные учения ВВС двух стран Vigilant Storm, которые должны были продлиться с 31 октября до 4 ноября. Секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) и заместитель председателя Центральной военной комиссии ТПК Пак Чон Чхон в опубликованном ЦТАК заявлении назвал это решение "непоправимой ошибкой". После этого в четверг вечером КНДР произвела пуск еще трех баллистических ракет.Это уже 30-й день в этом году, когда КНДР проводит испытание баллистических ракет, Пхеньян также произвел три пуска крылатых ракет.
https://ria.ru/20221103/kndr-1829103137.html
сша
южная корея
японское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5b6c42a0867826426f9837de7a9e7f48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ллойд остин, сша, южная корея, японское море, министерство обороны сша
В мире, Ллойд Остин, США, Южная Корея, Японское море, Министерство обороны США
20:50 03.11.2022 (обновлено: 20:52 03.11.2022)
 
В Пентагоне прокомментировали попытки создания КНДР ядерных ракет

Пентагон: попытки КНДР создать ядерные и баллистические ракеты угрожают всему миру

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Попытки КНДР создать ядерные и баллистические ракеты угрожают всему миру, говорится в опубликованном Пентагоном заявлении по итогам встречи министра обороны США Ллойда Остина и его южнокорейского коллеги Ли Чжон Сопа.
"Обе стороны выразили беспокойство предпринимаемыми усилиями КНДР по созданию ядерных и баллистических ракетных мощностей. Они отметили, что эти действия представляют значительные вызовы мировому сообществу и представляют растущую серьезную угрозу безопасности и стабильности в регионе и мире", - указано в заявлении.
Также отмечается, что Остин указал Чжон Сопу на готовность США предоставить Южной Корее "полный перечень оборонных возможностей США, включая ядерные, конвенциональные и ракетные, а также продвинутые противоядерные мощности".
КНДР в среду в четыре этапа пустила 23 ракеты разного типа в сторону Желтого и Японского морей, а также произвела 100 артиллерийских выстрелов в буферной зоне возле границы с Южной Кореей в Японском море. В четверг утром в Южной Корее засекли пуск КНДР двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря и одной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), предположительно, "Хвасон-17".
В связи с этим США и Южная Корея решили продлить на неустановленный срок беспрецедентно крупные учения ВВС двух стран Vigilant Storm, которые должны были продлиться с 31 октября до 4 ноября. Секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) и заместитель председателя Центральной военной комиссии ТПК Пак Чон Чхон в опубликованном ЦТАК заявлении назвал это решение "непоправимой ошибкой". После этого в четверг вечером КНДР произвела пуск еще трех баллистических ракет.
Это уже 30-й день в этом году, когда КНДР проводит испытание баллистических ракет, Пхеньян также произвел три пуска крылатых ракет.
Запуск ракеты ATACMS во время совместных военных учений между США и Южной Кореей - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 19:43
США и Южная Корея усилят подготовку к отражению ракетных угроз КНДР
 
В миреЛлойд ОстинСШАЮжная КореяЯпонское мореМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала