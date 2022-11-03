https://ria.ru/20221103/rakety-1829117088.html

В Пентагоне прокомментировали попытки создания КНДР ядерных ракет

В Пентагоне прокомментировали попытки создания КНДР ядерных ракет - РИА Новости, 03.11.2022

В Пентагоне прокомментировали попытки создания КНДР ядерных ракет

Попытки КНДР создать ядерные и баллистические ракеты угрожают всему миру, говорится в опубликованном Пентагоном заявлении по итогам встречи министра обороны США РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T20:50

2022-11-03T20:50

2022-11-03T20:52

в мире

ллойд остин

сша

южная корея

японское море

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Попытки КНДР создать ядерные и баллистические ракеты угрожают всему миру, говорится в опубликованном Пентагоном заявлении по итогам встречи министра обороны США Ллойда Остина и его южнокорейского коллеги Ли Чжон Сопа.Также отмечается, что Остин указал Чжон Сопу на готовность США предоставить Южной Корее "полный перечень оборонных возможностей США, включая ядерные, конвенциональные и ракетные, а также продвинутые противоядерные мощности".КНДР в среду в четыре этапа пустила 23 ракеты разного типа в сторону Желтого и Японского морей, а также произвела 100 артиллерийских выстрелов в буферной зоне возле границы с Южной Кореей в Японском море. В четверг утром в Южной Корее засекли пуск КНДР двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря и одной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), предположительно, "Хвасон-17".В связи с этим США и Южная Корея решили продлить на неустановленный срок беспрецедентно крупные учения ВВС двух стран Vigilant Storm, которые должны были продлиться с 31 октября до 4 ноября. Секретарь Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) и заместитель председателя Центральной военной комиссии ТПК Пак Чон Чхон в опубликованном ЦТАК заявлении назвал это решение "непоправимой ошибкой". После этого в четверг вечером КНДР произвела пуск еще трех баллистических ракет.Это уже 30-й день в этом году, когда КНДР проводит испытание баллистических ракет, Пхеньян также произвел три пуска крылатых ракет.

https://ria.ru/20221103/kndr-1829103137.html

сша

южная корея

японское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, ллойд остин, сша, южная корея, японское море, министерство обороны сша