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Южнокорейские военные сообщили о запуске трех баллистических ракет КНДР - РИА Новости, 03.11.2022
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Южнокорейские военные сообщили о запуске трех баллистических ракет КНДР
Южнокорейские военные сообщили о запуске трех баллистических ракет КНДР - РИА Новости, 03.11.2022
Южнокорейские военные сообщили о запуске трех баллистических ракет КНДР
КНДР в четверг вечером произвела пуск трех баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной... РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T16:34
2022-11-03T16:34
в мире
южная корея
кндр (северная корея)
японское море
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СЕУЛ, 3 ноя – РИА Новости. КНДР в четверг вечером произвела пуск трех баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Ранее сообщалось, что засекли пуск одной баллистической ракеты."Наши военные в четверг 3 ноября примерно с 21.35 до 21.49 (15.35 – 15.49 мск) засекли пуск (КНДР) трех баллистических ракет малой дальности были выпущены из округа Коксан провинции Хванхэ-Пукто в сторону Японского моря", - говорится в сообщении комитета журналистам.Военные Южной Кореи и США сохраняют полную готовность и усилили наблюдение за Северной Кореей.КНДР в среду в четыре этапа пустила 23 ракеты разного типа в сторону Желтого и Японского морей, а также произвела 100 артиллерийских выстрелов в буферной зоне возле границы с Южной Кореей в Японском море. В четверг утром в Южной Корее засекли пуск КНДР двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря и одной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), предположительно, "Хвасон-17".Это уже 30 день в этом году, когда КНДР проводит испытание баллистических ракет, Пхеньян также произвел и три пуска крылатых ракет.
https://ria.ru/20221103/koreya-1829014693.html
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южная корея
кндр (северная корея)
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в мире, южная корея, кндр (северная корея), японское море
В мире, Южная Корея, КНДР (Северная Корея), Японское море
16:34 03.11.2022
 
Южнокорейские военные сообщили о запуске трех баллистических ракет КНДР

Военные Южной Кореи сообщили о запуске трех баллистических ракет КНДР малой дальности

© AP Photo / Ahn Young-joonКадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Кадры запуска ракеты КНДР во время трансляции новостного выпуска в Сеуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 3 ноя – РИА Новости. КНДР в четверг вечером произвела пуск трех баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Ранее сообщалось, что засекли пуск одной баллистической ракеты.
Трансляция кадров запуска северо-корейской баллистической ракеты в Сеуле - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 15:50
В Южной Корее сообщили о пуске баллистической ракеты КНДР
"Наши военные в четверг 3 ноября примерно с 21.35 до 21.49 (15.35 – 15.49 мск) засекли пуск (КНДР) трех баллистических ракет малой дальности были выпущены из округа Коксан провинции Хванхэ-Пукто в сторону Японского моря", - говорится в сообщении комитета журналистам.
Военные Южной Кореи и США сохраняют полную готовность и усилили наблюдение за Северной Кореей.
КНДР в среду в четыре этапа пустила 23 ракеты разного типа в сторону Желтого и Японского морей, а также произвела 100 артиллерийских выстрелов в буферной зоне возле границы с Южной Кореей в Японском море. В четверг утром в Южной Корее засекли пуск КНДР двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря и одной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), предположительно, "Хвасон-17".
Это уже 30 день в этом году, когда КНДР проводит испытание баллистических ракет, Пхеньян также произвел и три пуска крылатых ракет.
Запуск ракеты ATACMS во время совместных военных учений между США и Южной Кореей - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
Вчера, 15:01
В КНДР назвали решение Южной Кореи и США продлить учения огромной ошибкой
 
В миреЮжная КореяКНДР (Северная Корея)Японское море
 
 
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