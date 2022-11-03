https://ria.ru/20221103/rakety-1829039824.html

Южнокорейские военные сообщили о запуске трех баллистических ракет КНДР

Южнокорейские военные сообщили о запуске трех баллистических ракет КНДР - РИА Новости, 03.11.2022

Южнокорейские военные сообщили о запуске трех баллистических ракет КНДР

КНДР в четверг вечером произвела пуск трех баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной... РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T16:34

2022-11-03T16:34

2022-11-03T16:34

в мире

южная корея

кндр (северная корея)

японское море

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СЕУЛ, 3 ноя – РИА Новости. КНДР в четверг вечером произвела пуск трех баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.Ранее сообщалось, что засекли пуск одной баллистической ракеты."Наши военные в четверг 3 ноября примерно с 21.35 до 21.49 (15.35 – 15.49 мск) засекли пуск (КНДР) трех баллистических ракет малой дальности были выпущены из округа Коксан провинции Хванхэ-Пукто в сторону Японского моря", - говорится в сообщении комитета журналистам.Военные Южной Кореи и США сохраняют полную готовность и усилили наблюдение за Северной Кореей.КНДР в среду в четыре этапа пустила 23 ракеты разного типа в сторону Желтого и Японского морей, а также произвела 100 артиллерийских выстрелов в буферной зоне возле границы с Южной Кореей в Японском море. В четверг утром в Южной Корее засекли пуск КНДР двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря и одной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), предположительно, "Хвасон-17".Это уже 30 день в этом году, когда КНДР проводит испытание баллистических ракет, Пхеньян также произвел и три пуска крылатых ракет.

https://ria.ru/20221103/koreya-1829014693.html

https://ria.ru/20221103/ucheniya-1828996824.html

южная корея

кндр (северная корея)

японское море

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в мире, южная корея, кндр (северная корея), японское море