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ПВО Израиля перехватила одну ракету, выпущенную из сектора Газа - РИА Новости, 03.11.2022
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ПВО Израиля перехватила одну ракету, выпущенную из сектора Газа
ПВО Израиля перехватила одну ракету, выпущенную из сектора Газа - РИА Новости, 03.11.2022
ПВО Израиля перехватила одну ракету, выпущенную из сектора Газа
Одна ракета была выпущена из сектора Газа по Израилю, ее перехватила система ПВО, сообщает пресс-служба израильской армии. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T22:55
2022-11-03T22:56
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноя - РИА Новости. Одна ракета была выпущена из сектора Газа по Израилю, ее перехватила система ПВО, сообщает пресс-служба израильской армии."Одна ракета была выпущена из сектора Газа. Система ПВО ЦАХАЛ запустила ракету-перехватчик. Ракета была перехвачена", - говорится в сообщении.Ранее в четверг пресс-служба армии сообщила, что сирены воздушной тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на юге Израиля, в районе, прилегающем к сектору Газа. Сирены прозвучали в Нирим, Эйн ха-Шлоша и Киссуфим.
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в мире, израиль, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Армия обороны Израиля
22:55 03.11.2022 (обновлено: 22:56 03.11.2022)
 
ПВО Израиля перехватила одну ракету, выпущенную из сектора Газа

Пресс-служба армии Израиля: ПВО перехватила одну ракету, выпущенную из сектора Газа

© AP Photo / Fatima ShbairРакеты, выпущенные из сектора Газа
Ракеты, выпущенные из сектора Газа - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
© AP Photo / Fatima Shbair
Ракеты, выпущенные из сектора Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноя - РИА Новости. Одна ракета была выпущена из сектора Газа по Израилю, ее перехватила система ПВО, сообщает пресс-служба израильской армии.
"Одна ракета была выпущена из сектора Газа. Система ПВО ЦАХАЛ запустила ракету-перехватчик. Ракета была перехвачена", - говорится в сообщении.
Ранее в четверг пресс-служба армии сообщила, что сирены воздушной тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на юге Израиля, в районе, прилегающем к сектору Газа. Сирены прозвучали в Нирим, Эйн ха-Шлоша и Киссуфим.
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