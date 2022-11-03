https://ria.ru/20221103/raketa-1829136769.html

ПВО Израиля перехватила одну ракету, выпущенную из сектора Газа

ПВО Израиля перехватила одну ракету, выпущенную из сектора Газа - РИА Новости, 03.11.2022

ПВО Израиля перехватила одну ракету, выпущенную из сектора Газа

Одна ракета была выпущена из сектора Газа по Израилю, ее перехватила система ПВО, сообщает пресс-служба израильской армии. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T22:55

2022-11-03T22:55

2022-11-03T22:56

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноя - РИА Новости. Одна ракета была выпущена из сектора Газа по Израилю, ее перехватила система ПВО, сообщает пресс-служба израильской армии."Одна ракета была выпущена из сектора Газа. Система ПВО ЦАХАЛ запустила ракету-перехватчик. Ракета была перехвачена", - говорится в сообщении.Ранее в четверг пресс-служба армии сообщила, что сирены воздушной тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, сработали на юге Израиля, в районе, прилегающем к сектору Газа. Сирены прозвучали в Нирим, Эйн ха-Шлоша и Киссуфим.

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в мире, израиль, армия обороны израиля