https://ria.ru/20221103/putin-1829091853.html
Путин попросил Хуснуллина доложить о ходе восстановления Крымского моста
Путин попросил Хуснуллина доложить о ходе восстановления Крымского моста - РИА Новости, 03.11.2022
Путин попросил Хуснуллина доложить о ходе восстановления Крымского моста
Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством попросил вице-премьера Марата Хуснуллина доложить о ходе восстановления Крымского моста. РИА Новости, 03.11.2022
2022-11-03T18:53
2022-11-03T18:53
2022-11-03T19:02
владимир путин
марат хуснуллин
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство обороны украины
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством попросил вице-премьера Марата Хуснуллина доложить о ходе восстановления Крымского моста.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.
https://realty.ria.ru/20221103/most-1829094290.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, марат хуснуллин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины
Владимир Путин, Марат Хуснуллин, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство обороны Украины
18:53 03.11.2022 (обновлено: 19:02 03.11.2022)
Путин попросил Хуснуллина доложить о ходе восстановления Крымского моста
Путин на совещании попросил Хуснуллина доложить о ходе восстановления Крымского моста