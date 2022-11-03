https://ria.ru/20221103/putin-1829091853.html

Путин попросил Хуснуллина доложить о ходе восстановления Крымского моста

Путин попросил Хуснуллина доложить о ходе восстановления Крымского моста - РИА Новости, 03.11.2022

Путин попросил Хуснуллина доложить о ходе восстановления Крымского моста

Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством попросил вице-премьера Марата Хуснуллина доложить о ходе восстановления Крымского моста. РИА Новости, 03.11.2022

2022-11-03T18:53

2022-11-03T18:53

2022-11-03T19:02

владимир путин

марат хуснуллин

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство обороны украины

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством попросил вице-премьера Марата Хуснуллина доложить о ходе восстановления Крымского моста.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля - в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру, тогда же запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковушек сначала по одной, а позже по двум полосам.ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов.

https://realty.ria.ru/20221103/most-1829094290.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, марат хуснуллин, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство обороны украины